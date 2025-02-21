Отец работает в Киеве: что известно о переговорщике Путина, которого называют его "преемником"

Переговорщик Путина Кирилл Дмитриев родом из Киева. А его отец до сих пор работает в НАН.

В Саудовской Аравии продолжается встреча представителей США и России. Соединенные Штаты представляет госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. От России - глава МИД Сергей Лавров, экс-посол в США и советник Путина по иностранным вопросам Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев -гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Мужчина рассказал об афере Дмитриева в Украине

Обе стороны настаивают, что это еще не начало переговоров о перемирии в Украине, скорее первичный контакт для сверки часов и подготовки предстоящей встречи между Трампом и Путиным. В американском госдепе объяснили - хотят лично увидеть, насколько в Москве настроены прекращать боевые действия.

В Кремле же целью ставят перезапуск американо-российских отношений, в частности будут пытаться донести, какие потери понесла американская экономика из-за санкций и выхода с российского рынка. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результатов этих переговоров, поскольку мы не были на них приглашены. Не пригласили туда и ни одного представителя Европы.

Кирилл Дмитриев

Среди российских переговорщиков Кирилл Дмитриев, которого называют "кошельком Путина" и даже его "преемником" - человек, который был в составе российской делегации в Саудовской Аравии и который по утверждению западных СМИ выполняет ключевую роль в неофициальных контактах с командой Трампа. И именно ему, по слухам, в Кремле могут поручить руководить украинским направлением.

Олегом Хаврук с Кириллом Дмитриевым познакомился еще 15 лет назад. Олег - военнослужащий. До службы в армии работал в ИТ-сфере. Когда увидел в новостях фотографию Дмитриева, сразу вспомнил строительную аферу, к которой был причастен нынешний российский переговорщик.

Олег Хаврук рассказал об афере Дмитриевой

В то время Дмитриев руководил одним из инвестиционных фондов, который выступал гарантом строительства и они обещали возвести крупнейший в Европе коттеджный городок: согласно проекту - девятьсот домов, школы, больницы, спортзалы и другую эксклюзивную инфраструктуру. В рекламных буклетах все было красиво, солидно и надежно: по телевизору реклама и в главной роли тогдашняя народная артистка Украины Анни Лорак. Кирилл Дмитриев тогда уже публичная личность, инвестировал в собственный пиар. Известный финансист, причастен к созданию "Дельта Банка", нефтепереработки и ИТ. Когда Олег собирался инвестировать в строительство, одним из определяющих факторов было доверие к персонам, которые его представляют.

Итак, в начале двухтысячных Олег оформил кредиты и вкладывает четверть миллиона долларов в дом в коттеджном городке "Олимпик парк". За год строительство стало. Дмитриев прятался от обманутых вкладчиков, а потом сбросил все на других.

Олег и другие обманутые властители долго пытались отстоять свои права. И вдруг, когда Кирилл Дмитриев снова собрался в Москву, он хотел скандал замять. Олег говорит, что весь менеджмент Дмитриева остается работать. Правда теперь они называются новыми владельцами земли и бизнес-проекта.

Из 900 предусмотренных проектом домов возведено чуть больше ста. Никаких намеков на школы, больницы и прочую инфраструктуру нет. Сегодня новые-старые владельцы распродают недострои.

Кирилл Дмитриев родом из Киева

Кто такой Кирилл Дмитриев, который в начале двухтысячных обманул украинских инвесторов, а теперь член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде?

Из открытых источников известно, что родился он в Киеве в семье профессора биофизики и радиобиологии. В доме на столичном Печерске, где он вырос, его до сих пор помнят.

"Я его с детства помню. Он был такой, ну как тебе сказать: когда все играли в футбол, он учил английский, играл в теннис. Потом уехал где-то в Америку. Он не от мира сего", - говорит киевлянин.

Когда мы говорим с соседями о Кирилле Дмитриеве и его семье, они в один голос просят не показывать их лиц в эфире. Вне камеры говорят, что боятся.

Кирилл Дмитриев имеет украинский паспорт. И в этом доме до сих пор прописан и он сам, вся его семья: отец Александр, мать Тамара и сестра Наталья. Соседи говорят, что перед началом полномасштабной войны они выехали. Сейчас дважды в год, Дмитриев-старший наведывается в дом.

Отец Дмитриева до сих пор живет и работает в Киеве

Дмитриев-старший - отец российского переговорщика, задействованный в схемах коттеджного городка "Олимпик парк". На первых этапах на него была оформлена земля, на которой планировали строить. Сегодня в его собственности три гектара. Мы пытаемся найти его и пообщаться.

Официально он работает в Институте клеточной биологии и генетической инженерии биофизики и радиобиологии Национальной академии наук Украины. Там говорят, он до сих пор работает и в отпуске.

В Институте говорят - исследования Дмитриева засекречены.

Отец Кирилла Дмитриева

Как Кирилл Дмитриев оказался в РФ

Возвращаемся к персоне Кирилла Дмитриева. Итак, в 1988 году 14-летний сын профессора выезжает на учебу в США. В Америке он получил высшее образование в Стэнфордском университете. Возвращается в 1996 году и пытается сделать карьеру в Москве.

По данным журналистов-расследователей издания "Инсайдер" именно в этот период его и завербовали российские спецслужбы. И как доказательство, приводят тот факт, что в Москве в двухтысячном году свой первый автомобиль «Рендж Ровер» Дмитриев оформил на удостоверение сотрудника российской разведки.

В Украину он возвращается в 2007 году. И следующие 3 года его можно увидеть в кругу самых известных бизнесменов страны. А еще он привозил в Украину российских артистов и делал попытки в строительном бизнесе.

В 2011 году возвращается в Москву, как раз после сделки с "Олимпик парком". На этот раз в фонд прямых инвестиций. Это такая правительственная организация, которая решает, кому и в какой проект вкладывать излишки бюджетных средств. Преимущественно, деньги вливаются в промышленные гиганты, которые принадлежат приближенным к Кремлю олигархам.

В этот период происходит карьерный взлет Дмитриева. И его связывают с удачной женитьбой. Его избранница - Наталья Попова. Журналисты выяснили - она, лучшая подруга старшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Вместе они учились, а теперь и работают в фонде "Инопрактика". Чтобы совсем упростить - это организация, которая также помогает тратить государственные средства среди приближенных к семье Путина людей.

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