Отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации: его наказали

Житель Житомирщины получил повестку и отказался от мобилизации. На суде он показал ДНК-тест о том, что у него трое детей. Чем это кончилось?

В Житомирской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.

По данным суда, в мае 2024 жителя Житомирщины признали годным к мобилизации. Ему пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

На суде житель Житомирщины заявил, что он действительно отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что не служил в армии и боится убить человека.

"Указал, что при составлении в его присутствии акта отказа от получения повестки он не сообщил уполномоченным лицам о том, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, то есть имел основания для отсрочки, потому что не знал. В подтверждение своего отцовства в судебном заседании предоставил суду результат исследования анализа ДНК на отцовство от 21.01.2025, из которого следует, что он является биологическим отцом старшей дочери своей сожительницы. Указал, что хотя официально не женат, однако проживает вместе с женой и тремя общими детьми, которых должен содержать и заботиться", - говорится в материалах суда.

Военный из ТЦК отметил, что подсудимый отказался от мобилизации. О том, что он воспитывает троих детей, мужчина не сообщал.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Украине осудили студента, отказавшегося от мобилизации.

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