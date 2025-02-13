Отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации из-за "друзей-военных": как это закончилось

Житель Днепропетровщины получил повестку и отказался от мобилизации. Что решил суд?

В Днепропетровской области к 1 году и 10 месяцам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Софиевского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2024 получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде житель Днепропетровщины вину признал и раскаялся. Он заявил, что "боится за свою жизнь, подчеркнул, что знакомые, которые сейчас проходят военную службу, жалуются, что их без подготовки отправляют на боевые позиции, а он боится оказаться в такой ситуации".

Суд учел то, что у мужчины двое несовершеннолетних детей и дочь 2005 года рождения.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году и 10 месяцам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорен 47-летний мужчина, который в помещение ТЦК категорически отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

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