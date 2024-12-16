Отец в плену, а мать погибла, когда пошла в магазин: 10-летний Дима рассказал свою жуткую историю

10-летний Дмитрий Терентьев из Чернигова остался только с бабушкой. Его мама погибла при обстреле российской армией, а папа – в плену.

О ребенке на жизнь которого уже выпали детские испытания смотрите в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Десятилетний Дима со своей бабушкой вынужден осваивать чужое правописание. Иначе его письмо никогда не прочитает отец-военнослужащий. Сейчас он в российском плену. Для папы - Романа Терентьева у него накопилось немало новостей. Он уже не ходит на скрипку в музыкальную школу. А учится играть на фортепиано. Даже берет дополнительные уроки. А еще хотел бы рассказать, что у него над кроватью висит флаг 32-й отдельной механизированной бригады, где служил папа. Но об этом писать нельзя. Поэтому дальше о новогодней елке. На ней и игрушка с символикой папиной бригады.

Дима пишет письмо отцу

Его отец Роман Терентьев исчез летом 2023 года. Через полгода, как присоединился к ВСУ. Зятя, говорит Мария, сначала внесли в список пропавших без вести. Но друзьям после длительных поисков удалось найти фотографию Романа Терентьева в одном из российских телеграмм каналов.

Мария не остановилась. И год назад получила официальное подтверждение, что отец ее внука - в российской тюрьме.

"И у нас появилась надежда, что папу можно будет спасти, потому что он жив", - говорит Мария.

Что такое потеря - мальчик уже хорошо знает. В середине марта 2022 года семья была в Чернигове. И мама Димы Татьяна погибла во время обстрела города, когда пошла в магазин.

Теперь Мария с Димой живут вдвоем.

"Все время спрашивал «бабушка, а ты точно не умрешь, я боюсь остаться один». У него был страх, но благодаря психологам, есть реабилитация. Мы не сдаемся", - говорит Мария.

Чтобы отвлекать мальчика от плохих мыслей завели собаку. О своих домашних любимцах Дима тоже напишет в письме к папе. О том, как он в парке с ними гуляет, а еще и о том, что сменил школу, и хорошо учится.

Дима с бабушкой каждые выходные раньше ездили в Киев, теперь на такие акции поддержки военнопленных выходят в Чернигове. Письма к отцу в плен Дима писал и раньше. И уже когда они встретятся, хотел бы спросить получал ли он их.

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