"Отец видел снаряд и принял весь удар на себя": подробности обстрела армией Путина двухмесячного младенца и его мамы

Стали известны новые подробности зверского обстрела россиянами двухмесячной девочки, которая ехала в машине в пригороде Херсона со своей мамой и дедом.

Эта история не оставила равнодушными многих украинцев — сотни людей оперативно собрали деньги на лечение маленькой Мирославы и ее 36-летней матери Ольги. В результате обстрела женщине оторвало часть ноги, а мужчина, свекор Ольги, находившийся за рулем, погиб.

ТСН.ua разыскал разыскал родственников этих людей и пообщался с ними.

"У ребенка ушибы, гематомы, наложены швы, он сейчас находится в Херсоне под наблюдением врачей, — рассказывает родственница этой семьи, Юлия Безручко. — Олю утром перевели в Одессу, врачам пришлось ампутировать часть левой ноги. Впереди еще много операций. Два месяца назад Оле в Николаеве сделали кесарево сечение. Прооперировали так, что через неделю в Херсоне снова пришлось делать операцию. Швы снова разошлись. Сегодня похоронили свекра Ольги. Сама Оля вчера пришла в сознание, но у нее шок. В тот день Оля ехала с дочерью с медосмотра, ехала домой. После того, как произошел обстрел, Оля, будучи сама тяжело раненой, смогла вытащить ребенка из автомобиля одной рукой. Потом, уже в больнице, когда Оля пришла в себя, она спросила: "Жива ли ребенок". После этого Оля вновь потеряла сознание".

По словам Юлии, сейчас собраны деньги на лечение Ольги и ребенка, но впереди еще дорогостоящее протезирование.

Еще одна родственница этой семьи, тоже Юлия, в комментарии ТСН.ua рассказала, что женщина и ребенок были спасены благодаря мужеству 64-летнего Николая Мартынюка, который был за рулем автомобиля.

"Сегодня похоронили отца. Он был за рулем. По словам свидетелей, отец увидел, как летит снаряд, вывернул машину и принял весь удар на себя. Оля с ребенком сидели сзади. Оля потеряла ногу, получила ранение другой ноги и одной руки, другой рукой вытащила ребенка. Отец погиб, сгорел в машине", — говорит Юлия.

По ее словам, двухмесячная Мирослава получила ушиб легких, селезенки и печени.

"Ребенок сейчас на обезболивающих. Врач сказал, что все будет хорошо", — рассказала нам Юлия.

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