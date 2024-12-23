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Отец-военный отлупил учителя на глазах у детей: все детали громкого скандала

Отец-военный отлупил учителя на глазах у детей: все детали громкого скандала

Скандал с избиением учителя в лицее Винницы

Если вину военного докажут, он может получить может получить штраф до 34 тысяч гривен, пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничением свободы на тот же срок

Мужчине, избившему педагога в Виннице, будут выбирать меру пресечения. Учителя трудового обучения отец шестиклассницы избил прямо посреди урока в присутствии других детей.

Почему школа стала ареной для битвы, говорится в сюжете ТСН.

Сначала нецензурная брань, а затем несколько сильных ударов в голову.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ОТЦ ШКОЛЬНИКОВ ОТГАМСЕЛИЛ УЧИТЕЛЯ ПРОСТО НА ГЛАЗАХ СОБАЧАННЫХ ДЕТЕЙ

Все произошло посреди урока. Когда педагог, держась за голову, поднимается, в классе кричат испуганные дети.

"Пациент, получивший травмы в результате избиения, был госпитализирован в нейрохирургическое отделение с легкой черепно-мозговой травмой и повреждением костей лицевого склепа. Состояние средней тяжести", – говорит врач Богдан Трохименко.

Доктор Богдан Трохименко. / ©
Доктор Богдан Трохименко.

Александру Яремчуку – 60 лет. 20 из них работал в школе. И это, уверяет, первый такой конфликт. Предполагает, избили его за то, что критиковал брата своей ученицы.

"(Ученица – Ред.) подбегает и говорит: "у вас мой брат учился?" Говорю, что учился. "А как?" Говорю: "так как ты, немного ленивый, но работал", – рассказывает учитель.

Пострадавший учитель Александр Яремчук / ©
Пострадавший учитель Александр Яремчук

Однако в школе утверждают, что это произошло еще год назад.

Чтобы узнать, что же стало причиной потасовки, звоним ее инициатору. Олег Иванцов уверяет, что пришел в школу защитить сына, которого учитель оскорбил.

"Сказал, что мой сын - трус и ленивый, и это в глаза скажи его сестре, потому что вспомнил, как он учился у него в прошлом году", – утверждает отец.

Уверяет, что о своем поступке сожалеет.

В полиции за нанесение легких телесных повреждений открыли производство. Но когда узнали, что обидчик учителя – военный, передали дело в прокуратуру в сфере обороны.

"Соглашено подозрение – хулиганство. Было установлено, что военнослужащий, будучи возмущен на высказывание учителя, нанес ему телесные повреждения", – говорит руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.

© Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона
Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона

После инцидента в школе подняли вопросы безопасности. В заведении есть охранник, но остановить драку не смог.

Лицей, где произошел инцидент / ©
Лицей, где произошел инцидент

"Он бы сломал любую охрану, если три наряда полиции (задерживали – Ред.), потому что один с ним не мог справиться. Здоровый, накачанный. У нас нет права держать дверь на замке", – говорит директор лицея.

Директор лицея Наталья Титова / ©
Директор лицея Наталья Титова

Образовательная омбудсменка Надежда Лещик говорит, что вопросы безопасности в школах нужно решать на законодательном уровне.

"В этом законопроекте предлагается, чтобы учебное заведение разработало и утвердило правила доступа и пребывания лиц на территории и здания. Почему за границей, где нет войны, нельзя входить в учебное заведение, а у нас, пожалуйста, разрешение для всех", – замечает Надежда Лещик.

Она рассказала, что частные учебные заведения в Украине все больше заимствуют этот зарубежный опыт регулирования допуска родителей в учебное заведение.

Пока все обстоятельства инцидента выясняют следователи, ученики Александра Яремчука записали видео в его поддержку.

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Прокуратура просит для него меру пресечения в виде личного обязательства – во время следствия военный будет на свободе, но должен сразу появляться на вызов следователей.

Укротили три наряда полиции! Отец школьников избил учителя прямо на глазах испуганных детей

Укротили три наряда полиции! Отец школьников избил учителя прямо на глазах испуганных детей

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