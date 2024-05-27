"Отец воюет, поэтому ты теперь — за старшего": 10 высказываний вокруг войны, которые не стоит говорить детям

Мы все утомились через третий год полномасштабной войны, а психологическое истощение взрослых часто влияет на детей. Как бы взрослые ни старались подбирать слова в разговорах с детьми, иногда некоторые реплики, сказанные невольно и сгоряча, могут причинить вред. А некоторые – серьезно ранить.

Психологиня фонда "Голоса детей" Марина Дробышева называет десять распространенных вредных реплик родителей, учителей и других взрослых, которые слышала в своей практике, от коллег замечала в Сети. И объясняет, что с этими словами не так.

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1. "У тебя родители (мама/папа) на фронте — как там у них дела? Когда смогут к тебе приехать?"

Если родители – военнослужащие, то другие взрослые, словно с благими намерениями, могут спрашивать ребенка о подобном. Это создает видимость эмпатии и соучастия, но на самом деле такие вопросы не несут для ребенка ничего кроме деструктивных переживаний. Очевидно, что ребенок не знает ответы на такие вопросы и не может на это повлиять. Но ища ответ, и чувствуя себя обязанным что-то ответить, она будет чувствовать свою беспомощность и ретравматизируется.

Если родители ребенка в ВСУ, лучше просто сказать, что они молодцы, что ими можно гордиться, и они делают все, чтобы наша страна победила. Но только тогда, когда это будет уместно. Также можно сказать ребенку, что он может рассчитывать на вашу помощь и поддержку – но если действительно готовы его оказать.

2. "Отец воюет, поэтому ты теперь – за старшего"

Взрослые считают, что таким образом они мотивируют ребенка к более серьезному и ответственному поведению. Особенно часто такие слова говорят мальчишкам. Однако дети буквально воспринимают подобные слова, и это накладывает на ребенка такую ответственность, которую, возможно, он еще не сможет выдержать.

Я сталкивалась на практике, когда на ребенка как бы переводят роль отца, а он не готов к этому, и его тревожность повышается. Волнения за отца накладываются на непосильную обузу, которую на нее почему-то возложили. Следует помнить, что ребенок не должен исполнять обязанности родителей. Она может помогать, согласно своему возрасту, развитию, возможностям психики и т.п., но требовать от нее быстрого взросления и вненормовой ответственности – вредно.

3. "Поговори с отцом по телефону, потому что он может погибнуть на войне, сожалеть, что так мало звонил"

Очень вредоносны слова для психики ребенка. О теме смерти говорить так нельзя. Да и мотивацией к общению с отцом не должна быть возможность смерти. Подобные реплики табуированы, потому что порождают лишь тревогу и чувство вины. Кроме того, фантазия ребенка может сработать дополнительными множественными страхами. Если действительно что-нибудь случится, ребенок не сможет себе простить, что недостаточно ценил время с отцом.

Ребенок с родителями-военными / Фото: pinterest.com

4. "Вот завтра у меня может прилететь ракета — и ты пожалеешь, что так себя вел/-лась"

Реплики типа этой говорят от слабости, когда других рычагов воздействия на ребенка взрослый не испытывает. Таким образом родители пытаются через его чувство тревоги побуждать ребенка прислушиваться к словам или пожеланиям взрослого. Но это может нанести сильный вред и непоправимое чувство вины у ребенка. Кроме того, у маленьких детей так называемое магическое мышление с его причинно-следственными связями может обусловить зацикленность на этой теме. В противоположность ультиматумам, нужно понять, почему ребенок так обращается, что с ним происходит, чего он хочет. Возможно, она выражает свои эмоции и переживания из-за такого поведения или агрессивных действий. Следует полагать, что вы как взрослые можете сделать и как помочь.

5. "Я понимаю, что мы выехали из оккупации, и тебе тяжело. Мне тоже тяжело, но я же не скуллю. И ты не скулили"

Подобные слова прежде всего свидетельствуют о том, что сам взрослый не может приспособиться к новым условиям. Ребенок может скучать по своему дому, друзьям, возвращаться мысленно к своей жизни в мирные времена, и это – абсолютно нормально. Взрослым нужно не стыдить ребенка за эти чувства, а создать пространство, атмосферу, когда ребенок может вывести наружу эти эмоции, чтобы они его не разрушали и не рождали новую и новую тревожность. Надо понять, что происходит у ребенка на новом месте, вместе найти что-нибудь положительное, что поможет справиться с переживаниями и адаптироваться.

Словами "я не нылю и ты не ныли" взрослый навязывает ребенку паттерн запрета эмоций, содержание переживаний внутри себя, не проговаривание разрушительных мыслей вместо анализа и поиска путей преодоления трудностей.

6. "Мы выехали из Украины из-за тебя, потому что я тебя спасала от ракет. Если бы не ты, я бы осталась дома и мне было бы проще"

Многие матери из-за войны уехали с детьми за границу, однако столкнулись там со многими трудностями. Эти слова, прежде всего, свидетельствуют о желании переложить на ребенка ответственность за действия взрослого. Здесь и о том, что взрослый человек не может сам справиться с напряжением. Поэтому это такая завуалированная просьба о помощи. Эта фраза может не мотивировать ребенка что-либо делать, изменять или помогать, а сработать наоборот.

Например, подростки могут пойти в еще большее сопротивление: "Я тебя об этом не просил/-ла!", "Так поехали обратно в Украину!" тому подобное. Взрослому важно обратить внимание прежде всего на себя, а не винить ребенка, не виновного в ситуации, из-за которой вы были вынуждены действовать так или иначе.

Ребенок с родителями-военными / Фото: pinterest.com

7. "Хотя ты не выспался из-за тревоги, учиться все равно надо на лучшие оценки. Я как-то работаю"

Здесь мы видим проблему непонимания того, что происходит с организмом под действием долговременной стрессовой ситуации. В первую очередь ухудшаются когнитивные и планировочные процессы, память и внимание, происходит упадок психики от напряжения и постоянной тревоги… В таких словах понимаем завышенные ожидания взрослого, зацикленность на результате самого процесса обучения, оценках.

По-моему, наши дети — герои, потому что вообще могут в таких условиях учиться. А по своей практике знаю много детей, которые начали учиться даже настойчивее, потому что понимают важность образования и отдают себе отчет в том, что им нужно будет восстанавливать страну. Дети быстро стали более взрослыми, осознанными. Но нужно не насаждать, а подумать, как вы можете поддержать ребенка физиологически, чтобы, в частности, улучшились и результаты обучения. Точно не наказывать и не стыдить за это.

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8. "У многих детей сейчас нет своего дома, родители без работы, у кого-то отец погиб. А у тебя все есть, и ты неблагодарный (а что тебе не купили еще что-то)".

Такие реплики – обесценивание эмоций ребенка. То, что кому-то хуже, чьи родные погибли, дом разрушили, кто-то остался без работы – это сравнение с другими. А сравнивать – всегда вредно: как в положительную, так и в отрицательную сторону. Ибо мы все по-разному реагируем на одну и ту же ситуацию, у всех разные пути преодоления стрессовых событий, что зависит от темпераментов и характеров людей. То, что кому-то хуже, не делает нас более устойчивыми к нашим текущим проблемам. Поэтому нужно разбираться с переживаниями ребенка здесь и сейчас. Ибо если она об этом думает, волнуется, значит для нее это важно. Даже если на взгляд ее ситуация лучше других, ее небольшая трагедия может ощущаться как очень серьезная и важная.

Ребенок с родителями-военными / Фото: pinterest.com

9. "Хватит волноваться по пустякам, сейчас есть более важные проблемы"

Опять же, здесь о сравнении и обесценивании. Будто сейчас "разрешено" волноваться только из-за войны. Но, например, для подростка первая влюбленность может быть чрезвычайно сильным переживанием, которое для него важнее всего происходящего вокруг. Называть это "мелочами" и обесценивать – очень вредно.

Особенно в начале войны я сталкивалась с тем, что люди сравнивали масштабы трагедий. Ребенок из-за войны потерял домашнего любимца, его собаку убили, а ему говорят: "Нельзя так убиваться за собакой, когда здесь гибнут люди". Но это вообще нельзя сравнивать, переживания у ребенка такие острые и болезненные, как от потери близкого человека, потому что собака была для него другом.

Когда мы помогаем ребенку, говоря, что все его переживания важны, что все его эмоции и мысли важны, тем самым мы развиваем свободную, независимую и счастливую в будущем личность. Тогда ребенок не будет бояться говорить о своих переживаниях и о том, что происходит в его жизни. И главное – ругать саму себя за собственные эмоции.

10. "Несчастный ребенок, это тебе не посчастливилось иметь такое детство во время войны…"

Да, мы все оказались в особых, непростых условиях. Но задача взрослых – не в том, чтобы жалеть ребенка и воспитывать его с чувством жертвы, а в том, чтобы организовать его безопасность, насколько это возможно, и минимизировать негативные последствия войны. Если мы не можем что-то изменить, нужно максимально научить ребенка жить в этих сложных условиях и уметь преодолевать последствия. Если мы будем только ее жалеть, называть "бедной" и повторять, как ей не повезло, она может "инвалидироваться", погрузиться в позицию жертвы и демотивироваться. Такой ребенок привыкает не нести личную ответственность за какие-либо события и качество своей дальнейшей жизни, списывая все на особые обстоятельства, в которых родилась.

Для детей важно, чтобы взрослые рядом были психологически стабильными — это снижает тревожность ребенка, делает его мир более безопасным. Сейчас особенно нужно об этом помнить, потому что усталость от войны усиливается уже третий год. Прежде взрослым нужно находить ресурсы, чтобы стабилизировать себя, а потом помочь детям рядом.

Записала: Юлия Медюх-Войциховская

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