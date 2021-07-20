Отек легких и даже смерть: химик рассказал, чем опасен газ, утечка которого произошла на заводе под Ровно

Отек легких и даже смерть: химик рассказал, чем опасен газ, утечка которого произошла на заводе под Ровно

Ученый посоветовал местным закрыть окна.

По официальным данным, на территории завода "Ривнеазот" произошел выброс нитрогенових газов. Они представляют серьезную опасность для людей.

Об этом 20 июля в ТСН.19:30 рассказал кандидат химических наук Глеб Репич.

"Этот газ — это азот (IV) оксид. Он очень токсичен. И если вы попали в такое облако — это может вызвать отек легких и даже смерть. При этом для этого требуется очень незначительная концентрация. Даже его одна сотая процента в течение нескольких часов может вызвать отек легких. Поэтому если вы видите этот газ чувствуете его запах, он похожий на то, как пахнет хлор, надо срочно покинуть зону поражения. Если вы находитесь дома возле этого предприятия и даже если газа нет, я вам рекомендую закрыть окна", — сказал ученый.

Химик в эфире ТСН.19:30 также показал, что этот газ добывается из медных гранул с добавлением азотной кислоты.

"Он тяжелее воздуха. И в этом его опасность, поскольку он стелется по земле. Но к счастью, он летучий и рассеивается ветром. Если в Ровно сейчас идет дождь, то это очень хорошо, потому что он растворим в воде", — сказал Глеб Репич.

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Напомним, в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". В результате чего над территорией предприятия поднялась ярко оранжевая туча. На химзаводе, где произошла авария, рассказали есть ли опасность для людей. На химзавод уже прибыла местная власть, также городской голова Ровно сообщил, что в больнице развернули дополнительных 25 койко-мест.

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