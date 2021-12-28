Отель, ветклиника, передержка: куда пристроить домашних питомцев во время отпуска

Собираясь в отпуск, важно учитывать потребности самого любимца.

В ожидании празднования Нового года или Рождества у друзей или вообще — за границей у владельцев домашних любимцев возникает проблема — куда пристроить своих кошек и собак на время отсутствия. Свои услуги предлагают специализированные гостиницы, ветклиники. Можно отдать и на передержку – в частные руки.

О том, какой из вариантов выбрать, чтобы не беспокоиться о своих любимцах, и сколько это будет стоить — 27 декабря говорится в сюжете ТСН.19.30.

Побеспокоиться о домашних любимцах обещают в отелях для собак. Для каждой собачки – индивидуальный прозрачный бокс. Но можно без него. Хозяевам, по требованию, предоставляют видео и фотоотчеты о досуге хвостатых. Сутки пребывания стоят от шестисот гривен. И это, якобы, даже лучше, чем доверить четырехлапых – друзьям. Ибо они могут их, к примеру, перекормить. Или же угощать едой, которую собаке – нельзя. Однако постояльцами возьмут не всех. Не возьмут собачку без прививок, больных и агрессивных животных.

Если нужно пристроить кошек – на друзей и родственников оставлять – не выход. Теоретически, коты могли бы побыть дома сами. А еду им можно насыпать в автоматическую кормушку. Но возникает вопрос с уборкой кошачьих туалетов.

Куда пристроить домашних питомцев на время отпуска

Тогда на помощь могут прийти ветеринарные клиники, где не только лечат кошек, но и берут на передержку — в частности, и на период праздников. Преимущество перед обычной гостиницей – говорят – в том, что квалифицированные ветеринары в штате на круглосуточном дежурстве. Советуют мурчиков сюда отдавать даже и только на новогоднюю ночь – чтобы котик не стрессовал.

Ухаживать обещают, как за своими. Чтобы пушистики не чувствовали себя брошенными – с ними обещают играть – если того пожелает владелец. С хозяином также предварительно обсуждают, есть ли у котика аллергия или хронические болезни.

Сутки проживания – около двухсот гривен.

Можно найти смотрителя и в Интернете. Цены на передержку в частных руках – в среднем от 60 до 300 гривен. Но ветеринары предупреждают о рисках. Особенно, если ваше животное попадет в квартиру, где уже есть другие, да еще и больные.

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