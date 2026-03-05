- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1543
- Время на прочтение
- 2 мин
Отец 8 детей защищает Украину: он рассказал, почему его мобилизировали и о ранении на фронте
В Днепре врачи заново собрали руку многодетному отцу, который месяц держал позиции в Донецкой области. Подробности ранения, атака дронов и мечты о возвращении в семью.
В Днепре медики буквально по частям собирают Александра — многодетного отца, который месяц держал позиции на самом горячем Покровском направлении. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина сумел самостоятельно добраться до пункта эвакуации.
О чем мечтает защитник в реанимации и почему он оказался на фронте без справки о многодетности — в репортаже Ольги Павловской.
Месяц в аду и атака дронов
Александр провел на позициях под Покровском целый месяц без возможности ротации. Все это время враг накрывал украинских защитников всем спектром вооружения — от «Градов» до КАБов. Однако самым страшным испытанием стали вражеские дроны.
Именно во время выхода с позиций группу Александра атаковали беспилотники. Два аппарата удалось обойти, но третий попал прямо в цель.
Александр, раненый защитник: «Как ранило, я вам честно скажу, я не чувствовал, что у меня нога поломана. Я слышал, что у меня рука тилипается. Я этому даже значения не придал. Шел вперед, надо было добраться до своих».
Медицинское чудо: 4 операции и литры крови
Врачи в Днепре борются за каждый сантиметр разбитой конечности Александра. В настоящее время защитник перенес уже четыре сложные операции, ему перелили более двух литров крови. Главная цель медиков — вернуть мужчине возможность полноценно двигаться.
Врач-хирург: «Мы сделаем все, чтобы он мог и поднимать детей, и водить их в школу. Ранения тяжелые, но он мужественно держится. Кости собираем практически заново».
Восемь детей и хозяйство: «Меня просто забрали»
До большой войны Александр имел большое хозяйство в селе на Днепропетровщине. Вместе с женой они воспитывают восьмерых детей — трех дочерей и пятерых сыновей. Самому маленькому, Валентину, всего два с половиной года.
Защитник признается: на фронте оказался внезапно. В день, когда его мобилизовали, у него просто не оказалось с собой одной справки, которая бы подтверждала статус многодетного отца.
Александр о мобилизации и жене: «Недостаточно было одной справки именно на тот день, чтобы я не шел воевать. Меня просто забрали и все. Теперь жена сама: и готовит на восьмерых, и коровок надоит, еще и на базар успевает съездить. У меня жена — огонь!»
Мечта о доме
Больше всего в реанимации Александр хочет одного — вернуться домой и обнять свою большую семью. Он по памяти перечисляет имена всех детей: Валентин, Вадим, Игорь, Игнат, Валерий, Ульяна, Мирослава и Арина.
Впереди у Александра длительная реабилитация, но врачи настроены оптимистично, ведь воля защитника к жизни поражает даже опытных медиков.