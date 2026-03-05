Отец 8 детей защищает Украину: он рассказал, почему его мобилизировали и о ранении на фронте

Александр / © ТСН

В Днепре медики буквально по частям собирают Александра — многодетного отца, который месяц держал позиции на самом горячем Покровском направлении. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина сумел самостоятельно добраться до пункта эвакуации.

О чем мечтает защитник в реанимации и почему он оказался на фронте без справки о многодетности — в репортаже Ольги Павловской.

Месяц в аду и атака дронов

Александр провел на позициях под Покровском целый месяц без возможности ротации. Все это время враг накрывал украинских защитников всем спектром вооружения — от «Градов» до КАБов. Однако самым страшным испытанием стали вражеские дроны.

Именно во время выхода с позиций группу Александра атаковали беспилотники. Два аппарата удалось обойти, но третий попал прямо в цель.

Александр, раненый защитник: «Как ранило, я вам честно скажу, я не чувствовал, что у меня нога поломана. Я слышал, что у меня рука тилипается. Я этому даже значения не придал. Шел вперед, надо было добраться до своих».

Медицинское чудо: 4 операции и литры крови

Врачи в Днепре борются за каждый сантиметр разбитой конечности Александра. В настоящее время защитник перенес уже четыре сложные операции, ему перелили более двух литров крови. Главная цель медиков — вернуть мужчине возможность полноценно двигаться.

Врач-хирург: «Мы сделаем все, чтобы он мог и поднимать детей, и водить их в школу. Ранения тяжелые, но он мужественно держится. Кости собираем практически заново».

Восемь детей и хозяйство: «Меня просто забрали»

До большой войны Александр имел большое хозяйство в селе на Днепропетровщине. Вместе с женой они воспитывают восьмерых детей — трех дочерей и пятерых сыновей. Самому маленькому, Валентину, всего два с половиной года.

Защитник признается: на фронте оказался внезапно. В день, когда его мобилизовали, у него просто не оказалось с собой одной справки, которая бы подтверждала статус многодетного отца.

Александр о мобилизации и жене: «Недостаточно было одной справки именно на тот день, чтобы я не шел воевать. Меня просто забрали и все. Теперь жена сама: и готовит на восьмерых, и коровок надоит, еще и на базар успевает съездить. У меня жена — огонь!»

Мечта о доме

Больше всего в реанимации Александр хочет одного — вернуться домой и обнять свою большую семью. Он по памяти перечисляет имена всех детей: Валентин, Вадим, Игорь, Игнат, Валерий, Ульяна, Мирослава и Арина.

Впереди у Александра длительная реабилитация, но врачи настроены оптимистично, ведь воля защитника к жизни поражает даже опытных медиков.