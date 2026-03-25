Отец и дочь пришли навестить мать и младенца: новые подробности трагедии в Ивано-Франковске

Нацгвардеец, который погиб во Франковске / © ТСН

Реклама

Центр Ивано-Франковска содрогнулся от мощного взрыва посреди белого дня. Вражеский беспилотник попал рядом с городским и областным перинатальными центрами. Удар стал роковым для отца и ребенка: погиб нацгвардеец и его 15-летняя дочь, которые пришли навестить жену и новорожденного младенца. Еще шесть человек, среди которых 6-летний мальчик, получили ранения.

Корреспондент ТСН Алла Пасс видела полет смертоносной машины собственными глазами.

«Шахед» во Франковске летел низко

Атака произошла неожиданно. Корреспондент ТСН Алла Пасс вместе с оператором как раз находились в центре города, когда над их головами раздался характерный звук «мопеда».

Реклама

Алла Пасс, корреспондент ТСН: «Мы собственными глазами видели „Шахед“. Он летел очень низко, просто по самому центру города. Это длилось считанные секунды — и он стремительно пошел на цель. Раздался громкий взрыв. Вокруг гуляло много родителей с детьми, напуганные взрослые начали хватать малышей и прижиматься к стенам домов, потому что ближайшее укрытие было далеко».

Двойная трагедия одной семьи из Франковска

Эпицентр взрыва оказался в центре города, непосредственно возле роддома. Самая страшная весть пришла от правоохранителей: погибший мужчина — военнослужащий Нацгвардии. Он пришел в роддом с 15-летней дочерью, чтобы поздравить жену, которая всего несколько дней назад родила второго ребенка. Отец и дочь погибли на месте.

Ранения получили еще шесть человек. Среди них — 6-летний мальчик и воспитательница детского сада, расположенного неподалеку.

Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска: «Состояние раненых удовлетворительное, жизни 6-летнего мальчика угрозы нет, хотя есть определенные осложнения. Также пострадала воспитательница садика. Это террор против гражданских в чистом виде».

Реклама

Роды в укрытии и спасение младенца в реанимации

В городском роддоме в момент удара находилось около сотни человек. Половина из них — беременные и роженицы. Во время тревоги медики успели спустить всех в убежище. Там, под звуки взрывов, у двух женщин начались роды.

Труднее всего было эвакуировать младенца из реанимации, который находился на искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Цимбалюк, начальник городского перинатального центра: «Ребенок, который находится на ИВЛ, был спущен вниз в специальном транспортном кювезе. Состояние малыша пока стабильное, ухудшения нет. Наши психологи работают с женщинами, стараемся всех успокоить».

Последствия попадания

Взрывная волна была настолько мощной, что в обоих перинатальных центрах и окружающих домах выбито более сотни окон. Коммунальщики уже работают на месте, закрывая отверстия пленкой.

Реклама

Несмотря на трагедию, врачи продолжают принимать роды и заботиться о новых жителях Ивано-Франковска, которые пришли в этот мир под звуки войны.

Массированный обстрел Ивано-Франковска 24 марта

Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

