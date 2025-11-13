Батько наш Бандера набрал 5 млн просмотров в TikTok: что известно об авторе-колумбийце, который прославляет Украину

Группа Los Iankovers / © ТСН

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец — колумбиец, исполняющий украинские народные песни по всему миру. Его группа Los Iankovers сочетает традиционные мелодии с латиноамериканским колоритом. Колумбийцы пользуются огромной популярностью в TikTok: «Батько наш Бандера», «Рідна мати моя», «Ой у вишневому саду» в их исполнении набирают миллионы просмотров.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua Янко рассказал о том, как оказался в Украине и выучил язык, почему исполняет песни на украинском, а также российскую пропаганду и то, как на украинскую музыку реагируют за границей.

Папа — колумбиец, мама — украинка

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец — колумбиец украинского происхождения. Родился в Боготе, в столице Колумбии.

«Музыкант по профессии, но увлекаюсь музыкой еще с детства, потому что мои родители оба музыканта. Отец тоже колумбиец, а моя мама — украинка из Киева, которая живет в Колумбии с 1991 года. Поэтому у меня есть эта связь с Украиной через мою маму», — рассказывает Янко.

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец

Он с детства ездил в Украину, впрочем, активно начал изучать украинский язык в 2013 году. Мама Янко, Наталья — русскоязычная.

«Она уже, конечно, перешла на украинский, но я знал русский с детства. И даже в Киеве, когда я ездил в Украину, я общался по-русски. Впервые я заговорил по-украински, думаю, в 2016 году. И сейчас уже, слава Богу, в Украине и с украинцами я общаюсь исключительно по-украински», — говорит Янко.

Как математик из Колумбии исполняет украинские народные песни

Мечта создать группу у него была с самого детства. Она стала реальностью в 2018 году. Тогда Янко учился в университете и нашел людей, с которыми почувствовал, что эту мечту можно осуществить. Первым, кто присоединился к группе, стал гитарист Николас Кастаньо — он до сих пор в составе Los Iankovers.

«Также колумбиец изучал математику в Национальном университете Колумбии. Также у нас был флейтист с юга Колумбии, который изучал музыку и довольно долгое время был с нами. Но сейчас у него свои собственные проекты. То есть состав менялся с течением времени. Нас даже было когда-то восемь музыкантов», — рассказывает Янко.

Los Iankovers

Сейчас в составе группы четверо музыкантов:

«Это Николас Кастаньо — наш гитарист из Колумбии, математик по образованию. Исамар Фернандес — виолончелистка, она венесуэлка, переехавшая в Колумбию в 2018 году. И Хуан Давид Карион, наш мультиинструменталист. Его специальность — это гобой, но также играет на саксофоне, флейте, барабанах, свирели и других инструментах. Он также колумбиец из города Богота».

Колумбийцы изучают украинский язык в «Дуолинго»

Участники группы активно учат украинский язык. Виолончелистка Исамар занимается дольше и уже может разговаривать на украинском.

«Так же Николас — он закончил весь курс „Дуолинго“ и дальше изучает, как может, с „Ютубом“, с помощью определенной практики. Хуан Давид, наш новейший участник, присоединился к нам только в январе этого года. Так он начал позже, конечно, но также достаточно активно изучает украинский», — рассказывает Янко.

«Нести звучание украинской нации — моя необходимость»

Он мог петь любые песни: на испанском языке, на английском и т.д. — однако выбрал именно украинскую музыку. Янко говорит, что это неотъемлемая часть его личности и корней.

“Это нация, которая также составляет, если можно так сказать, мой генетический код, часть моего воспитания, моей ментальности. Несмотря на то, что не жил в Украине, я жил всегда в Колумбии, получил там образование, все учения провел в Колумбии, там родился — но родная мать-украинка, конечно, отражается во всех аспектах жизни. И поэтому для меня это необходимо просто петь и нести за собой звучание украинской нации”, — рассказывает Янко.

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец

Впрочем, Los Iankovers также поют на других языках, в частности, на испанском.

«Несмотря на все попытки России, несмотря на русификацию Украины, все равно я могу сказать, что в течение четырех веков Украина достаточно успешно, очень высокой ценой, правда, сохраняет свой язык. Колумбии так не удалось — у нас государственный испанский язык. Мы поем также песни на испанском языке, македонском, румынском, японском, корейском, китайском, индийском — любим узнавать и исследовать репертуар разных стран. Но, конечно, сейчас в основном наш репертуар сочиняет украинские песни. Особенно во время таких важных и трудных для Украины событий», — говорит Янко.

Народные песни в исполнении колумбийцев очень отзываются украинцам. Артисты собирают полные залы на своих концертах, о популярности свидетельствует и количество просмотров в социальных сетях группы — Instagram, Facebook и TikTok. Янко говорит, что в репертуаре группы, в первую очередь, те украинские песни, которые им нравится:

«Это также идеи ребят, потому что они очень активно исследуют и изучают украинские песни, которые даже я иногда не знаю. Исамар, Николас очень активно это делают. Также наша менеджер — Нина Украина, она вкладывает свой креатив в этот проект, также предлагает свои песни. Ну и запрос людей тоже. В комментариях часто просят песни или для каких-то выступлений, концертов мы видим, что есть запрос определенных песен — и мы также часто их исполняем».

В мире — в восторге от украинской музыки

Янко говорит, что украинская музыка воспринимается очень хорошо повсюду за границей — где бы они ни выступали, в частности, в Колумбии. Особенно это касается веселых и зажигательных песен.

«Украинская музыка не является мировым мейнстримом, но она очень крутая. То есть то, что что-то не попадает в мейнстрим, не означает, что этому не хватает качества. Совершенно нет… На нее очень-очень положительно реагируют в мире, во всех странах. На Балканах, даже в тех странах, где достаточно большое население с пророссийскими взглядами. И они слышат, не понимают, что это за музыка, и спрашивают, откуда она? Мы говорим, из Украины. И сразу вызывает такой восторг. Российская пропаганда пытается донести до людей, что якобы Украины не существует, что нет такой нации, но когда люди слышат такую классную музыку, такой прекрасный язык, который действительно отличается, имеет свой личный и особый характер, люди понимают, что действительно такая нация есть, и это крайне важно», — говорит Янко.

Los Iankovers

О российской пропаганде за границей

Los Iankovers снимает реакцию людей на украинскую музыку в исполнении колумбийцев в чат-рулетке. Там им встречаются и россияне. Одно из таких забавных видео с песней «Батько наш Бандера» набрало более 5 млн просмотров. С пророссийскими взглядами группа иногда встречалась и за рубежом, рассказывает Янко:

«Почти всегда, когда мы исполняем песню „Батько наш Бандера“, люди встают и слушают стоя. Когда-то было такое, что человек говорил, что он не будет вставать во время песни о Бандере. То есть, даже среди украинцев, конечно, есть люди под определенными влияниями. На концертах, слава Богу, такого не было, какой-нибудь пророссийской манифестации. Но на уличных наших выступлениях было. Было несколько раз, слава Богу, не много, но было, что на нас когда-то там кричали, что мы фашисты, нацисты, бандеровцы, в Болгарии, в Швейцарии тоже был немножко такой скандал. Слава Богу, ничего очень серьезного, но было».

«Я мечтаю о победе Украины»

Колумбийцам нравится вся Украина. Янко говорит, что невозможно выделять какие-либо города — в каждом уголке страны их невероятно принимают на концертах.

«Как бы мы ни старались, это невозможно. Конечно, для меня Киев имеет особое значение из-за моего происхождения, потому что это город моей мамы, город нашей менеджерки, это сердце, столица Украины. Для меня Львов имеет огромное значение, но и Тернополь, Франковск, Ровно, Черновцы, Винница, в Виннице у нас был очень крутой концерт», — говорит Янко.

Турный сезон в этом году уже закончился. Первые выступления Los Iankovers были на западе Украины, но группа понемногу охватывает больше и больше территорий.

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец

«На этот раз нам удалось уже организовать концерты в Киевской области, в Житомирской области, в Виннице, в самом Киеве, что для нас такое достижение. И я очень надеюсь, что будет дальше и дальше, что будем охватывать больше и больше территорий», — говорит Янко.

Он рассказывает о своей главной мечте и творческих планах на следующий год:

«Я мечтаю, конечно же, о победе Украины — это в первую очередь. У нас в этом году очень много работы. Писать музыку, записывать ее в хорошем качестве, чтобы люди могли также не только посмотреть наш контент, но и слушать нашу музыку уже качественно записанную. Создавать больше и больше контента, чтобы больше людей узнали о нас, и можно было также, дай Бог, успешно провести концерты на наших следующих турах. Также, конечно, хотим ездить с концертами в другие страны, в США, в Австралии очень хорошая украинская диаспора. У нас есть приглашение в Бразилию на ноябрь следующего года. Хотим работать как можно больше и лучше».