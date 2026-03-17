Отец расстрелял больную 11-летнюю дочь под Киевом после запрета выехать за границу: детали трагедии

В Ирпене отец убил дочь / © ТСН

В Ирпене Киевской области произошла двойная трагедия, подробности которой оказались потрясающими — одна из жительниц обнаружила застреленными своего 52-летнего брата и его 11-летнего ребенка.

Как официально сообщила полиция Киевской области, девочка болела, в ее убийстве подозревается ее отец.

«Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, находясь в доме вместе со своей 11-летней дочерью, вероятно совершил выстрел из огнестрельного оружия в голову ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Киевской области.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Полиция открыла и расследует уголовное производство, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства.

В то же время информированные источники ТСН.ua в правоохранительных органах рассказали, что двойному убийству предшествовал ряд обстоятельств, которые являются своеобразной цепочкой.

По словам правоохранителей, у них появилась информация, что 52-летний отец девочки хотел выехать за границу вместе с ребенком.

«Но мать не позволяла этого сделать. Кроме того, этот мужчина имел намерения определить место жительства ребенка за собой, но мать девочки была также против этого», — сообщили нам правоохранители.

По данным силовиков, также было выяснено, что девочка болела эпилепсией. Но наличие болезни следователи не считают основной причиной убийства.

Как оказалось, девочку воспитывала ее мать, но мужчина имел разрешение на то, чтобы время от времени регулярно брал эту девочку к себе.

По словам правоохранителей, подозреваемый был разведен с матерью ребенка.

Также по имеющейся информации, мужчина не состоял на учете у нарколога, не был алкозависимым и не имел психических недостатков.

В свою очередь, пользователи соцсетей и отдельных ирпенских пабликов предположили, что, возможно, эта семья находилась в трудном положении. Но по данным службы по делам детей и семьи Ирпенского городского совета, семья, где произошло убийство, не состояла на соответствующем учете. То есть не относилась к категории неблагополучных или тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, ранее во Львовской области произошла похожая трагедия. Там отец застрелил двух своих детей