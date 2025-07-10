- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2140
- Время на прочтение
- 1 мин
Отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации: его строго наказали
Мужчина уклонился от мобилизации и получил бронирование на работе. Его строго наказали.
В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. В ТЦК он заявил, что является отцом троих детей.
Об этом говорится в приговоре Ивановского районного суда Одесской области.
По данным суда, житель Одесской области в июле 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Ему дали «боевую» повестку, однако мужчина не пришел на отправку в воинскую часть.
На суде житель Одесской области вину признал. Он заявил, что не пришел в ТЦК, потому что имел много дел. Также он отметил, что является отцом троих детей — имеет двух несовершеннолетних детей и совершеннолетнюю дочь жены. Мужчина утверждал, что он работает кладовщиком и уже забронирован.
Суд установил, что мужчина действительно воспитывает двух несовершеннолетних детей и имеет «бронь» до декабря 2025 года.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Украине осудили боевого медика из-за уклонения от мобилизации