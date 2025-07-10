Отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации: его строго наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. В ТЦК он заявил, что является отцом троих детей.

Об этом говорится в приговоре Ивановского районного суда Одесской области.

По данным суда, житель Одесской области в июле 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Ему дали «боевую» повестку, однако мужчина не пришел на отправку в воинскую часть.

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На суде житель Одесской области вину признал. Он заявил, что не пришел в ТЦК, потому что имел много дел. Также он отметил, что является отцом троих детей — имеет двух несовершеннолетних детей и совершеннолетнюю дочь жены. Мужчина утверждал, что он работает кладовщиком и уже забронирован.

Суд установил, что мужчина действительно воспитывает двух несовершеннолетних детей и имеет «бронь» до декабря 2025 года.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Украине осудили боевого медика из-за уклонения от мобилизации

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