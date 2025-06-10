Отец троих детей получил повестку и уклонился от мобилизации: его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Сумах к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Заречного районного суда г. Сумы.

По данным суда, мужчина в декабре 2022 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В июле 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал частично. Он пояснил, что в декабре 2022 года прошел ВВК и получил отсрочку от мобилизации, как отец троих детей. Хотя на тот момент его старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. Он заявил, что «статус многодетной семьи им был продлен именно из-за обучения ребенка и соответствующее удостоверение действовало до 01.01.2025. При таких обстоятельствах и учитывая, что отсрочку ему предоставили когда один ребенок достиг совершеннолетия, то он считал, что отсрочка продолжает действовать». Также мужчина утверждал, что в июле 2023 года его жену прооперировали и она проходила реабилитацию, а потому он вынужден был ухаживать за детьми.

«В настоящее время он работает на предприятии, которое получило статус критической инфраструктуры и он ожидает принятия решения по своему бронированию», — говорится в материалах суда.

Суд объяснил мужчине, что право на отсрочку предоставляется не людям со статусом «многодетная семья», а только тем, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Также реабилитация жены не является причиной того, чтобы не прийти в ТЦК.

Суд считает целесообразным учесть социально значимый вид трудовой деятельности мужчины, который работает в ООО «КБ „Укрспецмаш“, что является предприятием критической инфраструктуры и что в настоящее время решается вопрос бронирования обвиняемого.

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Поэтому жителя Сум признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Кировоградской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался ехать в учебный центр