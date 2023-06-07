Отголоски подрыва Каховской ГЭС почувствует Одесса: волна с грязью из подтопленных стоков и кладбищ идет к морю

Экологи предупреждают, что вся "лишняя" пресная вода, которая будет стекать к Черному морю, натворит немало беды.

После подрыва россиянами дамбы Каховского водохранилища тысячи тонн пресной воды устремятся к Черному морю. Громадная волна вымыла из природных фильтров — пойм токсические вещества, в воду попали канализационные стоки, свалки, мазут и это все сейчас несет в море. Учитывая течение, опасная грязь разольется всей северо-западной частью Черного моря, говорится в ТСН.

Курортный сезон уже второе лето подряд в Одессе отменили из-за войны и минной опасности с моря, но в этом году решили сделать эксперимент — с 15 июня планируют открыть несколько пляжей. Однако, когда существенно повысится температура воздуха, а соответственно и воды, в акватории моря неизбежны губительные процессы. Из-за опреснения начнется цветение опасных сине-зеленых водорослей. Такое раньше бывало из-за мощных ливней. На этот раз — это будет значительно масштабнее, водяная волна вымывает из природных фильтров-пойм токсические вещества, мазут, канализацию и несет их в море. Экологи уже говорят о спланированном экоциде и убытках на миллионы. "Потоком воды все эти проливы, сотни и тысячи тонн грунта, они все будут смыты в море, поэтому масштаб просто поражает. По вдоль берегового течения все побережье ощутит на себе масштабное загрязнение, скажем, планетарного масштаба”, — заключает эколог Владислав Балинский.

Сейчас вода в море еще чистая и прохладная, потому на пляжах много отдыхающих и люди даже купаются. Специалистам в ближайшие дни придется более тщательно мониторить море и чаще брать пробы воды. Если она будет небезопасна, то и на разрешенных пляжах купаться запретят.

Напомним, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов разъяснили, что может произойти дальше.

За уменьшение уровня воды до 14,5 метров мы потеряем 14 процентов экспортного потенциала украинской пшеницы. Это произойдет из-за проблем с орошением Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Падение в 14 метров будет означать, что Никополь, Марганец и близлежащие населенные пункты останутся без питьевой воды.

13,2 метра будут представлять угрозу ядерной безопасности из-за прекращения охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

При падении воды в 13,1 метра — миллион украинцев будут без питьевой воды, начнется массовый мор рыбы, птиц.

Экологическая катастрофа произойдет, если уровень воды упадет до 12,7 метров. “Химикаты, топливо, смазки, бактерии из многочисленных скотомогильников – это все вымывается и загрязненными водами идет по территории Украины к Черному морю. Сюда же следует добавить затопление выгребных ям, сетей канализаций, водоотвод многочисленные разрушения, другие очистные сооружения. Мы прогнозируем и ухудшение почв и, как следствие, это отразится на продовольственной безопасности и агропромышленном комплексе Украины”, — отметила президентская ассоциация профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок.

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