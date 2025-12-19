Отголоски взрывов: под Житомиром люди перекрыли важную трассу

Взрыв под Житомиром / © ТСН

Под Житомиром люди перекрыли трассу М-06 Киев-Чоп. На протест вышли жители села Березина, где летом этого года произошли мощные взрывы и повреждены жилые дома.

Сейчас люди вышли с плакатами и требуют компенсацию за поврежденное взрывами имущество, которое они до сих пор не получили.

Очевидцы говорят, что граждане перекрывают трассу на десять минут и непрерывно ходят по пешеходному переходу, а затем дают возможность автомобилям проехать. Но на дороге заметно большое скопление транспорта в оба направления.

Что говорят в полиции?

В Национальной полиции говорят, что на месте находятся правоохранители, которые следят за охраной публичного порядка во время митинга.

Что говорят чиновники

Село Березина входит в состав Глубочицкой территориальной общины.

По словам Сергея Сокальского, главы Глубочицкой территориальной громады, жители Березины требовали выплаты денег на возмещение утраченного имущества от правительства.

«Вопрос был не в сельском совете, а именно в правительстве. Кстати, люди уже разблокировали Житомирскую трассу, а вот будут ли снова ее перекрывать — неизвестно. Надеюсь, что нет, если получат деньги. Сегодня на сессии поселкового совета было принято решение о выплате второй части материальной помощи пострадавшим. Направлено 7,3 миллиона гривен из местного бюджета. Люди получат эти средства с 23 по 24 декабря», — рассказывает ТСН.ua Сергей Сокальский.

Однако добавляет, что жители Березины требовали именно выплат на возмещение за утраченное имущество из резервного фонда госбюджета от правительства.

Известно, что пострадавшие будет выделять 90 миллионов гривен Житомирская областная государственная администрация. А общая сумма ущерба составляет 234 миллиона 800 тысяч гривен. Разницу людям должно выплатить правительство. Насколько мне известно, решение уже принято, надеюсь, что в полном объеме эти средства поступят пострадавшим», — отмечает Сергей Сокальский.

Дата публикации 16:15, 19.12.25

Напомним, 2 июля возле Житомира раздался мощный взрыв. В результате взрыва были повреждены жилые дома.