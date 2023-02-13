"Отгоняют их туда": херсонцы слышат все более отдаленные бои за Днепром и радуются, что ВСУ теснят врага подальше от города

Если раньше местные подвергались минометным атакам — расстояние до оккупантов считали в сотнях метров — сейчас те все чаще применяют дальнобойное оружие.

Поезд в Херсон временно не курсирует, на подъездах к городу россияне повредили железнодорожное полотно, сообщают в "Укрзализныце". Поезд №102 и 101 Киев-Херсон сейчас курсирует только в Николаев, а дальше автобусами, говорится в ТСН.

Оккупанты превращают Херсон в сплошную разруху и пожарище. Среди ночи россияне запустили в один из домов артиллерийский снаряд, от него он выгорел дотла. Таких зданий в Херсоне все больше, больше достается району Острова.

Накануне ударили оккупанты около 4 утра, когда все спали. Немалый дом снаряд крупнокалиберной пушки пробил насквозь, продырил газопровод и вызвал пожар. Шансы уцелеть в собственном доме, даже соблюдая правила нескольких стен, в Херсоне небольшие, но местные все же находят причины оставаться: кто-то из-за родственников, кто-то говорит, ухаживать за усадьбой, или просто из-за животных, которых не на кого оставить.

Российский снаряд, рассказывает местный житель Александр, прилетел в дом рикошетом. Как и в сгоревшем доме соседей — железяка продырявила газопровод, но чудом обошлось без пожара. В доме в то время спала его дочь, ныне мужчина думает, что будет делать дальше. "Пока не знаю, девушек буду вывозить точно", — в слезах говорит мужчина.

Вместе с домом мужчины, избивали и соседские. Однажды в одном районе города россияне обстреливали залпом, сюда тоже прилетел русский артиллерийский снаряд, хозяйку дома тогда привалило обломками. Из под завалов ее доставали соседи.

На этой же улице проживает 76-летняя пенсионерка Лидия Прокофьевна. Рядом с ее домом тоже прилетело, выбитые окна уже заклеены пленкой. Уезжать на старость говорит, нет ни сил, ни желания. Единственное утешение для пенсионерки – звуки взрывов по ту сторону, пока оккупированного левого берега Днепра каждый раз раздаются все дальше и дальше. “Отгоняют их туда. Ну, и Слава Богу, наши все отремонтируют, лишь бы выгнали тех сволочей”, — говорит женщина.

Если раньше местные подвергались минометным атакам — расстояние до оккупантов считали в сотнях метров — сейчас те все чаще применяют дальнобойное оружие. Люди верят — это значит, что ВСУ откатили россиян подальше от города, но разрушений это пока не уменьшает.

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