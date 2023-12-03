Отгородиться от РФ и Беларуси: какой забор нужен Украине и остановит ли он танки — мнения экспертов

В Украине часто можно услышать, что после победы на границе с Россией и Беларусью нужно построить большой забор с фортификационными сооружениями, чтобы агрессорки не смогли еще раз напасть на наше государство. Протяженность границы с этими государствами у нас – 3400 километров.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Какова ситуация на границе с РФ и Белоруссией

ТСН побывала на Волыни - на украинско-белорусской границе. Здесь есть бетонная стена с колючей проволокой, противотанковый ров и несколько рядов "зубов дракона".

"В этом месте высота бетонного забора 5-6 метров, сверху установлена ягоза, что препятствует движению живой силы противника. Кроме того, в комплексе с другими инженерными сооружениями и заграждениями оно делает невозможным прохождение живой силы и также техники на нашу территорию и соответственно дает время нам, чтобы мы могли мобилизовать все силы и средства, чтобы действовать в случае осложнения обстановки", - говорит начальница пресс-службы Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

Граница с Беларусью

На востоке страны ситуация более сложная. Активные боевые действия строительные работы делают невозможным.

"Враг ежедневно осуществляет обстрелы территории Украины и в пределах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины. Больше всего за последнее время страдает Харьковская область, до этого большинство обстрелов проводилась по Сумскому участку. Но несмотря на то, что не проводятся инженерные работы непосредственно по линии границы в приграничье на определенной удаленности от границы, насколько это возможно, и государственная пограничная служба осуществляют укрепления в фортификационном отношении, а также другие подразделения Сил обороны, там где они держат ту местность", - говорит представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Граница с Беларусью

Проект "Стена" в Украине

10 лет назад в Украине реализовывали проект "Стена". Тогдашний глава правительства Арсений Яценюк обещал, что она сдержит российских оккупантов.

Заграждения, рвы, валы и техустройства для мониторинга - все это сначала должно было появиться на северо-востоке и юге страны.

Наиболее уязвимыми тогда считали участки в пределах Луганской и Донецкой областей. Правда, о защите границы от тяжелой техники тогда даже никто не говорил. Почти два с половиной миллиарда гривен - именно столько потратили на проект "Стена" в первые 7 лет. О хищении средств заговорили еще в 2016 году.

Летом 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд первые дела по 16 миллионам гривен, которые были выделены на реализацию проекта. Рассмотрение и расследование хищений вокруг "Стены" продолжаются до сих пор.

Проект "Стена"

За год до полномасштабного вторжения России заграждения были готовы лишь на 50% - это более 400 километров противотранспортных рвов и 99 километров металлических ограждений. Когда регулярная армия агрессора пошла в наступление - эти сооружения, например на Харьковщине, смогли остановить врага, но только на считанные часы.

Специалисты по безопасности и представители пограничной службы признают - даже если бы "стену Яценюка" достроили, проект совсем не был рассчитан на полномасштабное вторжение.

"Те элементы, которые использовались, которые отмечал перед этим в большинстве они опирались на сдерживание нарушителей государственной границы, ну или же к примеру диверсантов, чтобы усложнить им возможность прохождения линии государственной границы", - говорит представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко тоже объясняет, что такое заграждение бы не сдержало Россию.

Заграждение на границе

Мировой опыт

То, что границы с агрессорами требуют пристального внимания, сейчас убеждены и наши союзники из НАТО. Там, где Кремль не решается на военное вторжение, прибегает к гибридной атаке. Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока штурмуют границы стран Запада со стороны России и Беларуси. Последний раз такое произошло с Финляндией. А перед тем - с Польшей.

В этом году Варшава достроила почти 200 километров заграждений на границе с Беларусью. Бетонная и металлическая стена высотой почти 5 метров с колючей проволокой, а рубежи от нелегалов охраняют несколько тысяч военных и техника.

Прототипом для белорусско-польской стены была Палестинская, построенная Израилем. На такой опыт могла бы обратить внимание и Украина.

Палестинская стена

"Конечно мы его полностью копировать не можем. Ну потому что угрозы для украинской границы - они немножко отличные. Но по крайней мере технологически подходы, связанные с этой вот комбинацией чисто военных компонентов защиты границы и не военных вот это как раз та вещь, на которую я думаю нам надо обращать внимание", - говорит эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Тарас Жовтенко

Еще одна стена, которая могла бы стать примером Украине - Саудовская. Это - 900 километров границы между Аравией и Ираком. Здесь, кроме стены, построили целую систему искусственных песчаных дюн, затрудняющих движение техники. Также Саудовская стена - это высокотехнологичная система различных видов датчиков и наблюдательных пунктов, а на нарушение границы молниеносно реагируют около 3 тысяч военных, которые патрулируют границу на двухсот девяноста бронетранспортерах.

Возможно ли Украине побывать забор на границе с РФ и Беларусью: мнения экспертов

Элизабет Валле - канадская ученая, которая уже много лет исследует заборы по всему миру. В своих наблюдениях ученая пришла к выводу, что за последние десятилетия именно демократические страны начали активно отгораживаться от остального мира. Но предостерегает, на самом деле стена - это борьба с последствиями, но отнюдь не с причиной.

"Это как накладывать повязку на сломанную ногу. Она будет скрыта на какое-то время, но проблема не решится. И это касается того, что происходит с Россией сегодня. Около 7 стран пытаются отгородиться от нее, используя в качестве инструмента пограничную политику. Но между нами говоря, мы все знаем, что танков стена не остановит", - говорит Элизабет Валле.

В разговоре с ТСН госпожа Валле перечисляет, с какими вызовами в конце концов может столкнуться Украина, если будет строить стену вдоль всей границы с Беларусью и Россией.

"Если бы у нас не было коррупции - было бы хорошо, но думаю, что в вашей стране, что в моей коррупция есть. Чем больше коррупция, тем больше иллюзия защиты той стены. Потому что если людям на границе можно дать взятку, то в стене нет смысла. Второй момент - когда вы будете иметь стену, люди все равно будут ее переходить. И это важно. И для этого им понадобится помощь. А такая помощь всегда идет от организованной преступности. И напоследок, построить стену - это большие расходы, чтобы ее возвести, это большие средства для ее поддержки, большие средства на охрану", - объясняет ученая Элизабет Валле.

Ученая Элизабет Валле.

Взвешивать все риски советует и эксперт по безопасности Тарас Жовтенко. Сколько именно и что строить после войны на границе будет зависеть от того, в каком состоянии будет российская армия на момент прекращения боевых действий. Правда, и сейчас расслабляться не стоит. Как только Кремль увидит слабое место на наших рубежах - обязательно этим воспользуется

"Нужно иметь такие сооружения, которые бы остановили во-первых, российскую пехоту, во-вторых российскую бронетехнику, в-третьих остановили бы использование российской авиации, ну и соответственно ракетных вооружений. То есть мы говорим о системах противовоздушной обороны, мы говорим о системе минных и инженерных заграждений, которые бы не давали возможности наступать пехотными подразделениями, потом не давали бы возможности наступать танковыми подразделениями", - говорит Тарас Жовтенко.

Пограничники также отмечают - забор не остановит танки. Нужна боеспособная армия.

"Они просто проедут его дальше через час, через два. В первую очередь - боеспособные силы обороны, которые могут дать достойный отпор врагу, который придет, потому что инженерные обустройства хоть 5-метровый ров они только сдержат врага, в ответ и отразить атаку могут дать только Вооруженные силы обороны", - говорит представитель ГПСУ Андрей Демченко.

За 2 месяца до войны Кабмин одобрил новую программу по обустройству государственной границы, тогда речь шла о 36 миллиардах гривен. Сколько всего надо средств на укрепление более 3 тысяч километров границы с учетом всех военных угроз ни один из наших собеседников сказать не смог. Единственное отмечали - укрепления границы, в котором нуждается Украина, в мире еще нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСКЛЮЗИВ от ТСН: как нужно укреплять границы с Россией и что стало с проектом "СТЕНА"?

Напомним, защитники Украины показали новое оружие "Сівалка" и озвучили планы россиян.

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