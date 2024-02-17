Отход ВСУ из Авдеевки: важное заявление Зеленского и обещание главкома Сырского

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

Как украинские воины защищали Авдеевку, сколько элитного российского военного "мяса" бросил агрессор на это направление и что пообещал главком Сырский – в эксклюзиве TSN.UA. рассказала Виктория Панченко.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки. Свое решение он объяснил необходимостью сохранить жизнь военнослужащих и перевести их на более выгодные рубежи.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", — заявил Сырский.

О ситуации в Авдеевке в своем обращении вечером 15 февраля говорил президент Владимир Зеленский.

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Верховный Главнокомандующий заслушал доклад главкома Сырского и министра обороны Умерова. Главная задача, которая была поставлена от президента – сохранить как можно больше жизней воинов.

В ночь на 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что в Авдеевке совершаются маневры, ситуация "сложная, но контролируемая".

В тот же день он сообщил, что украинские военные отошли с позиции "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки. Позже Тарнавский написал, что согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", — заявил Тарнавский.

ВСУ выполнили приказ

Впоследствии также появилось официальное заявление командира Третьей отдельной штурмовой бригады, выполнявшее специальные задания в Авдеевке. Сейчас бойцы вышли из города вместе с другими украинскими подразделениями. Штурмовики переходят на подготовленные позиции за пределами Авдеевки. Об этом заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий.

По его словам, украинские бойцы сделали все и даже больше. Он поблагодарил за стойкость каждого воина.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается".

Соотношение сил РФ и Украины в Авдеевке

Соотношение сил в районе Авдеевки по состоянию на 15 февраля составило один к семи в пользу россиян. РФ сосредоточила в этом районе элитные военные бригады и специалистов по ГРУ. Однако львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении пришлась именно на Авдеевку. Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили более 20 тысяч человек, почти 200 танков и 481-а боевая бронемашина (за период 1 января — 15 февраля 2024 г.).

Приказ диктатора Путина

Глава Кремля Владимир Путин поставил своей армии задачу как можно быстрее захватить Авдеевку, чтобы успеть продать этот "успех" на грядущих "выборах" в России. Путин еще раз подтвердил свой статус кровавого диктатора.

Бойцы, защищавшие Авдеевку, говорят о настоящем аде. Виктор Биляк из 110-й отдельной механизированной бригады накануне выхода ВСУ из Авдеевки написал в социальных сетях, что "все дошло до критической точки" и рассказал свою правду о последних днях обороны Авдеевки.

Ад Авдеевки

Не помогло удержать город и усиление авдеевского гарнизона одной из опытнейших украинских бригад – 3-й отдельной штурмовой. Ее бойцы выложили видео, как они прорываются в город на технике. Даже обороняющие Бахмут не могли представить такое.

Третью штурмову, которая состоит, в частности, из бойцов "Азов", передислоцировали на Авдеевский коксохимический завод – один из последних украинских рубежей, который взяли оккупанты. Гигантское предприятие напоминает город в городе, имеет туннели и бомбоубежища. Рашисты не брезговали химическим оружием и забросали завод авиабомбами.

Пресс-офицер 3-й штурмовой Александр Бородин 16 февраля в эфире телемарафона подробно рассказал о ситуации в городе. По его словам, в подобной ситуации бойцы еще не были, потому что у врага значительно большие ресурсы.

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Украинцы затаив дыхание следили за ситуацией в соцсетях, бойцы выкладывали жуткие видео из Авдеевки.

За океаном также внимательно наблюдали за ситуацией в Авдеевке. Одна из главных проблем ВСУ – нехватка боеприпасов, о чем неустанно кричали и бойцы, и эксперты.

Утолить "снарядный голод" могла только помощь союзников, в том числе США. Именно Вашингтон из-за внутриполитических игрищ не смог и до сих пор согласовать выделение обещанных Украине 60 миллиардов долларов. Без этих денег Пентагон не сможет послать в Украину ни один патрон, и предложение продолжают блокировать в Конгрессе. В Белом доме понимают, что сложная ситуация в Авдеевке – это в том числе и их вина.

Что пообещал Сырский

Решение военного командования отойти из Авдеевки правильно, сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Он подчеркнул, что не может рассказать о потерях сил обороны Украины. Впрочем, в Авдеевке было "один к семи". На одного украинца приходится семь россиян", – отметил Зеленский.

Главком Сырский отметил, что "украинские воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике". И главное, заверил, что Авдеевка вернется в состав Украины.

"Принимаем меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", — заявил главком ВСУ.

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Напомним, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода. Он рассказал, что для этого нужно.

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