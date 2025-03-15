Отход ВСУ из Курщины: чем грозит наступление россиян для Сумщины и Харьковщины

Эксперт рассказал, что именно усложнило ситуацию и чего ждать дальше.

Ситуация на Курщине обостряется – Путин бросил все имеющиеся силы и средства, чтобы вытеснить с территории РФ Силы обороны Украины. Там продолжаются тяжелые бои. В Сети немало информации о якобы окружении наших войск и угрозе наступления россиян на Сумщину.

В Генеральном штабе ВСУ опровергают сообщения об "окружении" противником украинских подразделений в Курской области.

"Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение со всех видов оружия", – отмечают в сообщении Генштаба ВСУ.

Причины отхода наших войск

По словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас на Курщине происходит отход Сил обороны Украины и продолжается он в тяжелых условиях.

"Группировка сил врага превышает нашу по всем показателям – вооружение, техника, авиация, артиллерия. К тому же, россияне сформировали там мощную группировку из FPV-дронов на оптоволокне. Под огневым воздействием противник держит часть дорог в этом направлении. Кроме того, россияне задействовали северокорейский спецназ – лучшее из того, что доставили в Россию. На командирские должности поставили российских офицеров, поэтому эти подразделения начали эффективнее действовать", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Рейд корейцев и "Труба"

Он добавляет, что россиянам, к сожалению, удалось совершить на Курщине две важные военные операции.

"Первая – это рейд северокорейского спецназа на семь километров с востока, южнее города Суджа. Вторая – это операция "Труба", благодаря которой они прорвались в Суджу. Для этого россияне использовали газовый трубопровод протяженностью до 15 километров. Они готовились три недели – выпускали газ, обогащали трубу кислородом, делали места для передышки. В трубопровод запустили несколько сот российских солдат. На конечном этапе наша разведка уже знала об операции, но так как россиян было достаточно много, они смогли взять под контроль Суджу. Вместе с тем, враг понес там значительные потери", – рассказывает Игорь Романенко.

Двойная задача для Сил обороны

По словам генерал-лейтенанта, еще неделю назад россияне пересекли границу на Сумщине.

"Сначала это были лишь ДРГ, а потом им удалось нарастить усилия. Россияне захватили три населенных пункта. Один из них наши Силы обороны отбили, но два остаются под контролем россиян и они пытаются эти плацдармы расширить. То есть в группировке наших Сил обороны, которые находятся на Курщине двойная задача: первая – организованно отходить с Курщины и наносить как можно большее поражение противнику по вооружению, технике, живой силе и удерживать, насколько это возможно, подконтрольную территорию. А второе – противодействовать дальнейшему наступлению врага на Сумщину", – отмечает военный эксперт.

Угрозы для Сумщины и Харьковщины

Кстати, по информации Сумской ОВА из восьми населенных пунктов области начата эвакуация 543 граждан, поскольку российские ДРГ пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.

Некоторые эксперты прогнозируют, что РФ, кроме Сумщины, может начать наступление и на Харьковском направлении. Но Игорь Романенко говорит, что сначала россиянам нужно справиться с тем, чтобы полностью вытеснить наши войска из Курщины.

"Вероятно, что россияне планируют, на плечах у наших отступающих войск, нарастить возможности по наступлению на Сумщину. Если такое случится, то не исключено, что они будут строить планы и по Харьковщине. Но здесь важно учитывать, что благодаря действиям наших воинов, группировка россиян понесла значительные потери. Но у Путина достаточно ресурсов, чтобы сформировать новую и проводить наступательные действия", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал почему Путин в ступоре и должен позвонить Трампу: генерал оценил шансы на перемирие в войне.

Новости ТСН 19:30 10 марта. Шок! Россияне прорвали линию обороны Украины в Курской области

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