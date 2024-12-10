"Откапывала коллегу руками": выжившие медики – о первых минутах после удара по Запорожью

Врачу Анне удалось выбраться из-под завалов. В первые же минуты после удара она сразу начала откапывать находившуюся рядом коллегу.

Четверо человек погибли, 18 ранены в результате российской атаки по Запорожью днем 10 декабря. Около 15 часов враг попал по центру, эпицентром попадания стала частная клиника, известно, что двое врачей пострадали. На месте удара продолжается спасательная операция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Анна работала врачом-офтальмологом в разрушенной россиянами клинике. Говорит, что взрыва даже не слышала – как вдруг на нее начал падать потолок.

"Взрыва я не слышала. Почувствовала, как потолок упал мне на голову. Рядом со мной был другой врач — ее привалило больше. Когда вылезла, то начала кричать на помощь. Позвонила мужу — он прибежал, спасатели приехали. Врачу, которая была рядом со мной, я частично откопала", – рассказывает пострадавшая.

Врач говорит, что на время удара в заведении находилось около двух десятков человек – это медики и пациенты. В настоящее время идет поисковая операция. Взрывная волна была такой силы, что разбила кафе рядом. Повреждения получил и соседнее учебное заведение. Вокруг разбросаны кирпичи, избитые автомобили.

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Напомним, во вторник, 10 декабря, россияне атаковали Запорожье. В результате ракетного удара разрушена частная клиника, повреждены дома.

По последним данным, погибли 4 человека, еще 18 были ранены. Кроме того, врачи реанимировали пострадавшего, ранее признанного погибшим.

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