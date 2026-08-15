Отказ от пенсии в 60 лет: что он гарантирует и выгодно ли продолжать работать

Пенсия в Украине

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Украинское законодательство предусматривает поощрения для тех граждан, которые имеют необходимый страховой стаж (35 лет), но решают продолжить работать и оформляют пенсионные выплаты после достижения 60 лет.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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За каждый полный месяц отработанного стажа после достижения 60-летнего возраста размер будущей пенсии увеличивается:

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на 0,5% — за каждый месяц отсрочки (при отсрочке до 5 лет);

на 0,75% — за каждый месяц отсрочки, если срок превышает 5 лет.

То есть, если человек отложит выход на заслуженный отдых на 5 лет, его пенсия увеличится на 30%, а если на 7 лет — на 63%.

Впрочем, финансовые расчёты показывают: такой отказ от выплат в 60 лет ради будущей надбавки может оказаться экономически невыгодным.

Незаметный нюанс: сколько денег теряется сразу

Главный риск заключается в том, что человек, решивший отложить оформление пенсии, полностью лишается ежемесячных выплат в «период ожидания».

Если пенсионер не оформит в 60 лет даже минимальную пенсию (которая составляет 2595 грн):

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за 5 лет отсрочки он не получит в общей сложности 155,7 тыс. грн ;

за 7 лет отсрочки сумма упущенных выплат составит почти 218 тыс. грн.

В случае замораживания минимальной пенсии на нынешнем уровне увеличенный размер выплат через 5 лет стабильно составит 3373 грн (вместо 2595 грн), а через 7 лет — 4230 грн.

Чтобы компенсировать убыток в размере 155,7 тыс. грн и «выйти в ноль»:

При выходе на пенсию в 65 лет (после 5 лет отсрочки) человек должен прожить ещё 16 лет и 8 месяцев (то есть дожить до 81 года и 8 месяцев). При выходе на пенсию в 67 лет (после 7 лет отсрочки) человек должен прожить ещё 11 лет и 1 месяц (то есть дожить до 78 лет и 1 месяца).

Расчет с учетом ежегодной индексации

Конечно, за 5–7 лет экономическая ситуация меняется: пенсии подлежат ежегодной индексации, а для работающих пенсионеров перерасчет проводится каждые два года.

Если предположить, что начисленные пенсии и минимальная пенсия будут ежегодно индексироваться на 10%, реальные сроки окупаемости несколько сокращаются:

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Отсрочка на 5 лет (выход на пенсию в 65 лет): срок окупаемости составляет 12 лет и 6 месяцев — чтобы возместить потери, пенсионер должен дожить как минимум до 77,5 лет .

Отсрочка на 7 лет (выход на пенсию в 67 лет): срок окупаемости составляет 7 лет и 9 месяцев — пенсионер должен дожить как минимум до 74 лет и 9 месяцев.

Учитывая среднюю продолжительность жизни в Украине и длительные сроки окупаемости, экономические основания для добровольного отказа от оформления пенсии в 60 лет в обмен на обещанное увеличение в будущем весьма сомнительны.

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