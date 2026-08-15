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Отказ от пенсии в 60 лет: что он гарантирует и выгодно ли продолжать работать
Сайт ТСН.ua подсчитал, стоит ли откладывать выход на пенсию после 60 лет ради надбавок.
Украинское законодательство предусматривает поощрения для тех граждан, которые имеют необходимый страховой стаж (35 лет), но решают продолжить работать и оформляют пенсионные выплаты после достижения 60 лет.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
За каждый полный месяц отработанного стажа после достижения 60-летнего возраста размер будущей пенсии увеличивается:
на 0,5% — за каждый месяц отсрочки (при отсрочке до 5 лет);
на 0,75% — за каждый месяц отсрочки, если срок превышает 5 лет.
То есть, если человек отложит выход на заслуженный отдых на 5 лет, его пенсия увеличится на 30%, а если на 7 лет — на 63%.
Впрочем, финансовые расчёты показывают: такой отказ от выплат в 60 лет ради будущей надбавки может оказаться экономически невыгодным.
Незаметный нюанс: сколько денег теряется сразу
Главный риск заключается в том, что человек, решивший отложить оформление пенсии, полностью лишается ежемесячных выплат в «период ожидания».
Если пенсионер не оформит в 60 лет даже минимальную пенсию (которая составляет 2595 грн):
за 5 лет отсрочки он не получит в общей сложности 155,7 тыс. грн;
за 7 лет отсрочки сумма упущенных выплат составит почти 218 тыс. грн.
В случае замораживания минимальной пенсии на нынешнем уровне увеличенный размер выплат через 5 лет стабильно составит 3373 грн (вместо 2595 грн), а через 7 лет — 4230 грн.
Чтобы компенсировать убыток в размере 155,7 тыс. грн и «выйти в ноль»:
При выходе на пенсию в 65 лет (после 5 лет отсрочки) человек должен прожить ещё 16 лет и 8 месяцев (то есть дожить до 81 года и 8 месяцев).
При выходе на пенсию в 67 лет (после 7 лет отсрочки) человек должен прожить ещё 11 лет и 1 месяц (то есть дожить до 78 лет и 1 месяца).
Расчет с учетом ежегодной индексации
Конечно, за 5–7 лет экономическая ситуация меняется: пенсии подлежат ежегодной индексации, а для работающих пенсионеров перерасчет проводится каждые два года.
Если предположить, что начисленные пенсии и минимальная пенсия будут ежегодно индексироваться на 10%, реальные сроки окупаемости несколько сокращаются:
Отсрочка на 5 лет (выход на пенсию в 65 лет): срок окупаемости составляет 12 лет и 6 месяцев — чтобы возместить потери, пенсионер должен дожить как минимум до 77,5 лет.
Отсрочка на 7 лет (выход на пенсию в 67 лет): срок окупаемости составляет 7 лет и 9 месяцев — пенсионер должен дожить как минимум до 74 лет и 9 месяцев.
Учитывая среднюю продолжительность жизни в Украине и длительные сроки окупаемости, экономические основания для добровольного отказа от оформления пенсии в 60 лет в обмен на обещанное увеличение в будущем весьма сомнительны.