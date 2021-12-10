Отказ от пластиковых пакетов: сколько в супермаркетах Львова стоят полиэтиленовые сумки

Большинство львовян, с которыми пообщалась ТСН, подорожание пластиковых пакетов поддерживают.

В Украине с сегодняшнего дня пластиковые тонкие пакеты стали платными. Они должны стоить от 1 гривны, однако в супермаркетах Львова их можно приобрести и за 6 копеек.

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Об этом 10 декабря говорится в ТСН.14:00.

Корреспондентка ТСН проинспектировала, как во львовских супермаркетах начали продавать полиэтиленовые пакеты. По ее данным, запрет на их бесплатную реализацию действует только де-юре.

"Маечки", которые должны стоить 1-3 гривны за штуку, во Львове и дальше можно брать бесплатно. В то же время работники одного из супермаркетов уверяли нашу корреспондентку в том, что пакет стоит 10 копеек, однако в чеке это почему-то никак не отражается. В другом супермаркете Львова такой пакет стоит 6 копеек, это отражается в чеке, однако людей не сдерживает цена.

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Ольга Романова, которая делала покупки в супермаркете, призналась ТСН, что у нее дома есть многоразовые сумки, однако она их часто забывает. Женщина добавляет, что если бы полиэтилен стоил дороже, возможно, это бы ее простимулировало брать сумки.

Большинство львовян, с которыми пообщалась ТСН, подорожание пластиковых пакетов поддерживают, однако объясняют, что нужно привыкнуть к нововведениям.

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