Отказался от мобилизации – остался без имущества и денег: в Раде рассказали, когда может быть решена судьба уклонистов

Новый законопроект о мобилизации до голосования может быть предложен уже завтра, 9 января.

Завтра, 9 января, в Украине может быть предварительно решена для всех военнообязанных и уклонистов. Как стало известно, во вторник Верховная Рада может предложить голосовать новый законопроект о мобилизации под номером 10378.

Об этом сообщили ТСН.ua в кулуарах парламента.

"Заседание комитета, на котором комитет по нацбезопасности и обороне будет принимать позицию – будет завтра. Я буду там как автор альтернативного законопроекта. Мой законопроект предусматривает оставить отсрочку лицам с инвалидностью 3 группы и дать возможность уволиться таким лицам с военной службы", – сообщил в комментарии для ТСН.ua нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, будет окончательное решение комитета.

"Что может сделать комитет? Он может вернуть все законопроекты на доработку, может какой-то поддержать и предложить Раде голосовать. Это две опции, которые есть у комитета", — добавил Гончаренко.

Между тем больше дискуссий идет вокруг двух пунктов законопроекта.

"Наибольшие дискуссии ведутся вокруг 3 группы инвалидности (для этой категории в законопроекте предусмотрена отмена отсрочки от мобилизации – Ред.) и вокруг ограничительных мер касательно тех, кто отклоняется от мобилизации", – рассказал в комментарии для ТСН.ua один из парламентариев, имеющий отношение к законопроекту.

Как известно, документ предлагает ограничить уклонистов в праве пользования своим имуществом и деньгами.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины готов приобщиться к консультациям в Верховной Раде относительно финансовых норм законопроекта о мобилизации.

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