"Отказался от моих услуг": что говорит адвокат и брат судьи, сбивший насмерть нацгвардейца

Родной брат судьи, устроивший смертельное ДТП в Киеве, Дмитрий Тандыр, работает адвокатом в Киевской области. Можно было бы предположить, что брат будет защищать Алексея Тандыра в суде. Но как заверил Дмитрий Тандыр – брат отказался от его услуг.

Дмитрий Тандыр рассказал сайту ТСН.ua, что сам хотел бы узнать подробности этого ДТП, но его не допустили к брату. Дома судью ждет жена и двое детей.

"Брат пока отказался от моих адвокатских услуг. Его, скорее всего, будут защищать другие адвокаты. Нас не допустили ни к брату, ни к осмотру автомобиля, ни к месту происшествия. Мы просили хотя бы вернуть его находившиеся в автомобиле личные вещи – ключи от дома, кошелек... Нам сказали, что такого делать однозначно нельзя и делать не будут. К машине не подпускали, к нему тоже не подпускали. Это отмечено во всех процессуальных документах. Пока от моей помощи, как от адвоката, он отказался. Его будут представлять другие адвокаты. Каждый имеет право на защиту. Дальше уже будет разбираться суд – если виноват, то виноват", — сказал Дмитрий Тандыр.

Между тем в социальных сетях пишут, что Алексей Тандыр отличился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, судимых за 130 ст. (вождение под хмельком).

"В 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже под хмельком совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр", — говорится в сообщении на Facеbook-странице "Автомайдана".

Мы поинтересовались у брата судьи: действительно ли у него были такие дела?

"Я вас скажу честно, что за его работой не слежу. Общались мы на профессиональные темы достаточно редко, поэтому я вам не опровергну и не подтверждаю эту информацию", — сказал Дмитрий Тандыр.

Что известно о судье

Алексей Тандыр занимается судебной практикой 13 лет. Кандидат юридических наук.

С 2018 года является членом Ассоциации юристов Украины, в этом же году вошел в состав постоянно действующей рабочей группы Совета судей Украины по вопросам развития судейского самоуправления в Киевской области.

Входил в состав организационного комитета по подготовке и проведению Общего собрания судей, неоднократно избирался делегатом на Съезд судей Украины, является постоянным участником различных юридических и судебных форумов.

Что известно о резонансном ДТП

Во время въезда в Киев со стороны Житомира глава Макаровского районного суда Киевской области попал в ДТП на блокпосту, где военный Нацгвардии вышел на дорогу для установки инженерных заграждений. По данным СМИ, погибший — солдат срочной службы. У него осталось трое детей. Отец находится в Бахмуте, брат тоже на фронте.

Следователи ДБР готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который сегодня в Киеве совершил смертельное ДТП.

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