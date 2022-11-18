Отключать электроэнергию будут всю зиму: эксперт рассказал о продолжительности блэкаута в Украине

В Украине могут отключать электроэнергию в течение всей зимы, продолжительность отключений может быть больше, чем сейчас, но на выходных ситуация имеет шанс улучшиться.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"По моей информации, ночной дефицит электроэнергии произошел из-за отключения от системы атомных блоков на РАЭС и ХАЭС. В результате повреждений из-за ракетного удара 15 ноября аварийно отключилась вся ХАЭС и два больших блока РАЭС, — сообщил нам парламентарий. — У них не было снятия мощности. Соответственно, их не запускали. Сейчас открываю вам тайну. Только что общался с представителями одной из энергетических компаний, от которой, в первую очередь, зависит Киев и область. Они мне сообщили, что сейчас будет улучшение, поскольку к системе будут присоединены эти блоки. До этого, действительно, в Киеве ночью был дефицит генерации из-за сетевых повреждений. Киев и область – это, по сути, одно целое. Ограничили область, а вместе с тем – часть Киева. Сейчас, на выходных, будет улучшение ”.

На вопрос о том, может ли Украина импортировать электроэнергию, Алексей Кучеренко ответил так: "Когда импорт нам нужен, в какой-то степени он есть. На западной границе. Но, к сожалению, когда логистика электроэнергии нарушена, то система делится на "острова". 15 ноября была нарушена связь между ними. Где-то был профицит, а где-то – дефицит. Насколько западный импорт может помочь Киеву – не гарантировано. Главный – логистический фактор, логистика".

О ключевом – как долго в Украине будут продолжаться отключения, Кучеренко сказал следующее: "Долго. Я думаю, однозначно всю зиму будет режим ограничений. Что касается продолжительности отключений. Я думаю, что новые удары будут. Если нет ударов – ситуация будет исправлена, а новые удары приведут к новым ухудшениям. Новый удар ослабляет. Все как в боксе – сильный боксер, пропускающий удары, становится слабее, если не отбивается. Будем молиться за наши системы ПВО".

Массированные удары по инфраструктуре: что известно

Российские террористы, начиная с 10 октября массированно ракетами обстреливают Украину. Целью террористов является уничтожение нашей энергетической инфраструктуры и во время морозов оставить украинцев без электричества и тепла.

Последний массированный ракетный обстрел был 15 ноября. Тогда кремлевский террористический режим выпустил по нашему государству около 100 ракет. Взрывы были зафиксированы почти во всех регионах Украины. 17 ноября террористы продолжили ракетами уничтожать нашу инфраструктуру.

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