Отключение электроэнергии в Днепре / © ТСН

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Непрерывный гул генераторов в Днепре и области. Уже пятые сутки там наблюдаются масштабные перебои с электричеством. В некоторых районах за это время свет появлялся лишь на несколько часов.

Остановилось и большинство котельных. Электротранспорт практически остановился, по городу пришлось развернуть дополнительные мобильные пункты незламности.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Невирной.

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Остановка электротранспорта и штурм маршруток

Днепр тонет в гуле генераторов. Прямо посреди дороги стоят обесточенные троллейбусы. А люди, которые не могут доехать до работы, штурмом берут маршрутки. Речь идет не об обычных отключениях электричества: горожане ходят заряжать мобильные телефоны в кафе и магазины! Света в Днепре нет уже несколько суток.

Местный житель: «Уже почти трое суток не включают, света нет. А если и включают, то проводка очень слабая и выбивает».

10–12 градусов в комнатах и плесень: как выживают горожане и переселенцы

Лиза — дефлимпийская спортсменка, занимается дзюдо. В Днепр она переехала из разрушенных Сум, поселилась в общежитии. Однако в последние дни, по ее словам, она находится на грани выживания — без света и, соответственно, без тепла.

Лиза, спортсменка, переселенка из Сум: «Отопления нет с воскресенья. Днем может быть 15, а ночью где-то десять градусов».

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Ее соседка рассказывает: свет за трое суток включали меньше чем на час — не успели даже понять, был ли он вообще.

Соседка Лизы: «За трое суток — 50 минут, да и то это было в час ночи. Мы просим хотя бы немного, чтобы мы могли зарядить телефоны и павербанки. Ходим по соседям, по магазинам, кланяемся».

Местная жительница: «В комнате 12 градусов. Постоянно надеваем две пары носков и не можем нормально спать».

Маленькая Валерия только что вернулась с улицы, а мама готовит несколько свитеров, чтобы одеть ребенка. Комната совсем почернела от плесени и холодная — вместе со светом исчезло и тепло.

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Седьмой блэкаут за несколько недель и спасение в кафе

И такая ситуация наблюдается во многих районах города и области. В это воскресенье Днепр погрузился в очередной, пожалуй, уже седьмой блэкаут за последние несколько недель. В некоторых районах свет с тех пор практически и не появлялся. В моем доме электричество за 5 дней было разве что несколько часов. Так же постоянно пропадает и отопление. Единственное, что спасает, — это наличие газа: можно хотя бы приготовить еду и нагреть воду. Все давно забыли и о тишине на улицах — вокруг сплошной рев генераторов.

Этим двум девушкам пришлось научиться самостоятельно запускать генератор. С самого начала отключения электричества их кафе переполнено людьми — здесь заряжают гаджеты и приходят поесть те, у кого дома электроплиты.

Более 300 бригад энергетиков занимаются восстановительными работами и 1500 пунктов незламности

Россияне уже более недели целенаправленно наносят удары по критически важной инфраструктуре области. Из-за отключений электроэнергии в Днепре несколько дней назад пришлось развернуть и мобильные пункты помощи. Всего в области насчитывается полторы тысячи пунктов незламности, в некоторых из них люди даже могут ночевать. Чтобы восстановить электроснабжение домов и котельных, в области одновременно работают более 300 бригад энергетиков. Однако как только оборудование восстанавливают — российские террористы сводят их работу на нет.

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