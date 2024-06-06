Отключение электроэнергии в Украине: эксперт объяснил, почему темно в Киеве, а Днепр со светом

В социальных сетях все больше нареканий о неравномерных отключениях электроэнергии в Украине.

В Сети активно обсуждают ситуацию в Днепропетровской области, где ДТЭК сообщил, что 6 июня отключений света в этом регионе не планируется, поскольку получили от "Укрэнерго" достаточный лимит.

Эта новость возмутила киевлян, которым уже некоторое время выключают свет на 7-9 часов. Ведь из-за столь длительных отключений страдает огромное количество людей.

ТСН.ua разбирался, почему так происходит – чем жители этого региона лучше киевлян.

По словам Олега Попенко, эксперта по вопросам ЖКХ, подобные неравномерности связаны с тем, что у нас ручная система управления энергетикой.

Что влияет на отключение света?

"Ручное управление энергетикой малоэффективно и имеет свои недостатки. Существует достаточно много факторов – коррупционных, политических, которые на это управление влияют. Поэтому имеем такую ситуацию. Почему у нас такие неравномерные отключения? Потому что электроэнергия в этот момент где-то или кому-то нужнее, или кому-то выгодно, чтобы так было. Так что такое происходит, а кто-то думает, что это останется незамеченным", — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.

В Киеве нет света по 7-9 часов / Фото: Associated Press

"Не выключайте мой регион"

Он добавляет, что, к сожалению, у нас действует практика, когда вопросы решаются благодаря телефонному звонку.

"Чтобы вы не сомневались, на отключение электроэнергии влияют даже рейтинги мэров городов, политическая или социологическая составляющие того или иного региона. Даже лояльность того или иного мэра к власти влияет на отключение от света в городе. А еще добавьте сюда умение договориться некоторых депутатов, которые "контролируют" тот или иной регион – это тоже влияет на отключение света", — объясняет Олег Попенко.

Он добавляет, что может быть и по-другому, например, когда в регионе нет представителей от провластного большинства и мэра с рейтингом, то никто и не интересуется, сколько те люди сидят без света. Выключили – и конец.

Почему страдает Киев?

"К сожалению, все это влияет на процессы связанные с электроэнергией. Потому что этими отключениями можно повлиять на электоральные предпочтения населения. Вот догадайтесь, почему сейчас в Киеве так часто выключают свет? Конечно, рубильник выключает не сам мэр столицы, но не все это знают. А именно таким образом можно влиять на предвыборные предпочтения электората. Конечно, мои слова не являются догмой, но именно так происходит в стране", — добавляет Олег Попенко.

Распределение электроэнергии, по словам эксперта, должно быть автоматическим и равномерным. / Фото: Associated Press

Эксперт подчеркивает, что в Днепре вообще нет отключений света.

"Возможно, это тоже лояльность? В Днепре находится огромное количество промышленных предприятий, но таких отключений как в Киеве там нет. А в Харькове, наоборот, уже уменьшилось количество отключений, там они минимальны. В Киеве же количество отключений уже больше в разы, чем в Харькове. Добавлю, что доверие жителей к местному мэру наивысшее в Украине – 90%. Это подталкивает к печальным выводам. Думаю, чтобы не случалось подобного, управление энергетикой должно быть автоматическим и эффективным, и соответственно равномерным для всех городов", – отмечает Олег Попенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал об энергетическом армагедоне: дом будет "жить" всего 36 часов — как пережить блекаут зимой.

Читайте также:

Блекаут в Киеве: эксперт о неприкосновенных "домах депутатов" и почему опасно выключать 25-этажки

Отключение света будет еще долго: эксперт назвал самые тяжелые месяцы для Украины

Многоэтажки "замерзнут": эксперт советует искать возможность переехать в другие города