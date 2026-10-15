ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1
Время на прочтение
2 мин

Отключение света 16 октября: в каких областях Украины будут действовать графики

В Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Где именно их применят и в какие часы следует готовиться к обесточениям — читайте в материале ТСН.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Графики отключения света

Графики отключения света

В некоторых областях Украины 16 октября будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Вынужденные ограничения вводятся из-за повреждений энергообъектов вследствие недавних российских атак.

ТСН выяснил, какие регионы подпадают под ограничения и по какому графику будут происходить отключение света.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». В общем известно о таких отключениях света:

Группа 1: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 2: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 3: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 4: 12:00-15:30
Группа 5: 14:00–17:30
Группа 6: 14:00–18:00
Группа 7: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 9: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 10: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 11: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 12: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 13: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 14: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 15: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 16: 12:00–15:30
Группа 17: 14:00–17:30
Группа 18: 14:00–18:00
Группа 19: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 21: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 22: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 23: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 24: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 25: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 26: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 27: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 28: 12:00–15:30
Группа 29: 14:00–17:30
Группа 30: 14:00–18:00
Группа 31: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 33: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 34: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 35: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 36: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 37: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 38: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 39: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 40: 12:00-15:30
Группа 41: 14:00-17:30
Группа 42: 14:00-18:00
Группа 43: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 45: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 46: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 47: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 48: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 49: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 50: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 51: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 52: 12:00-15:30
Группа 53: 14:00-17:30
Группа 54: 14:00-18:00
Группа 55: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 57: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 58: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 59: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 60: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 16 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 16 октября / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 16 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 16 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине 16 октября

Графики отключения света на Сумщине 16 октября

Графики отключения света в Харьковской области

В пятницу, 16 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Ориентировочное время отсутствия света по очереди и подчеркам с учетом переключений:
1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00
1.2 12:00–13:30; 20:30-22:00
2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
6.1 17:00-20:30
6.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 16 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению «Укрэнерго», 16 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия света:
1.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Черниговской области.

По указанию «Укрэнерго», 16 октября в Черниговской области будут действовать графики почасовых отключений:

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Житомирской области.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 16 октября применят следующие графики отключения:

Графики отключения света на Житомирщине 16 октября

Графики отключения света на Житомирщине 16 октября

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, вечером 15 октября из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.

Из-за атак РФ на энергобъекты, в Украине вводят графики отключения света 16 октября.

Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других нет.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie