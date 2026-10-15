Отключение света 16 октября: в каких областях Украины будут действовать графики

Графики отключения света

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В некоторых областях Украины 16 октября будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Вынужденные ограничения вводятся из-за повреждений энергообъектов вследствие недавних российских атак.

ТСН выяснил, какие регионы подпадают под ограничения и по какому графику будут происходить отключение света.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». В общем известно о таких отключениях света:

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Группа 1: 11:00-14:30, 20:00-24:00

Группа 2: 11:00-14:30, 20:00-22:30

Группа 3: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 4: 12:00-15:30

Группа 5: 14:00–17:30

Группа 6: 14:00–18:00

Группа 7: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 9: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Группа 10: 08:00-11:30, 17:30-20:30

Группа 11: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 12: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 13: 11:00-14:30, 20:00-24:00

Группа 14: 11:00-14:30, 20:00-22:30

Группа 15: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 16: 12:00–15:30

Группа 17: 14:00–17:30

Группа 18: 14:00–18:00

Группа 19: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 21: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Группа 22: 08:00-11:30, 17:30-20:30

Группа 23: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 24: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 25: 11:00-14:30, 20:00-24:00

Группа 26: 11:00-14:30, 20:00-22:30

Группа 27: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 28: 12:00–15:30

Группа 29: 14:00–17:30

Группа 30: 14:00–18:00

Группа 31: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 33: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Группа 34: 08:00-11:30, 17:30-20:30

Группа 35: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 36: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 37: 11:00-14:30, 20:00-24:00

Группа 38: 11:00-14:30, 20:00-22:30

Группа 39: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 40: 12:00-15:30

Группа 41: 14:00-17:30

Группа 42: 14:00-18:00

Группа 43: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 45: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Группа 46: 08:00-11:30, 17:30-20:30

Группа 47: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 48: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 49: 11:00-14:30, 20:00-24:00

Группа 50: 11:00-14:30, 20:00-22:30

Группа 51: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Группа 52: 12:00-15:30

Группа 53: 14:00-17:30

Группа 54: 14:00-18:00

Группа 55: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Группа 57: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Группа 58: 08:00-11:30, 17:30-20:30

Группа 59: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Группа 60: 09:00-12:30, 18:00-22:30

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 16 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине 16 октября / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 16 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине 16 октября

Графики отключения света в Харьковской области

В пятницу, 16 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Ориентировочное время отсутствия света по очереди и подчеркам с учетом переключений:

1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00

1.2 12:00–13:30; 20:30-22:00

2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30

5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 17:00-20:30

6.2 08:00–10:00; 17:00-20:30

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Графики отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 16 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света в Черкасской области

По распоряжению «Укрэнерго», 16 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия света:

1.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Черниговской области.

По указанию «Укрэнерго», 16 октября в Черниговской области будут действовать графики почасовых отключений:

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Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Житомирской области.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 16 октября применят следующие графики отключения:

Графики отключения света на Житомирщине 16 октября

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, вечером 15 октября из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.

Из-за атак РФ на энергобъекты, в Украине вводят графики отключения света 16 октября.

Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других нет.

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