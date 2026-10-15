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Отключение света 16 октября: в каких областях Украины будут действовать графики
В Украине будут действовать графики почасовых отключений света. Где именно их применят и в какие часы следует готовиться к обесточениям — читайте в материале ТСН.
В некоторых областях Украины 16 октября будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Вынужденные ограничения вводятся из-за повреждений энергообъектов вследствие недавних российских атак.
ТСН выяснил, какие регионы подпадают под ограничения и по какому графику будут происходить отключение света.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой». В общем известно о таких отключениях света:
Группа 1: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 2: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 3: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 4: 12:00-15:30
Группа 5: 14:00–17:30
Группа 6: 14:00–18:00
Группа 7: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 9: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 10: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 11: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 12: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 13: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 14: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 15: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 16: 12:00–15:30
Группа 17: 14:00–17:30
Группа 18: 14:00–18:00
Группа 19: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 21: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 22: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 23: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 24: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 25: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 26: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 27: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 28: 12:00–15:30
Группа 29: 14:00–17:30
Группа 30: 14:00–18:00
Группа 31: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 33: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 34: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 35: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 36: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 37: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 38: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 39: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 40: 12:00-15:30
Группа 41: 14:00-17:30
Группа 42: 14:00-18:00
Группа 43: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 45: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 46: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 47: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 48: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 49: 11:00-14:30, 20:00-24:00
Группа 50: 11:00-14:30, 20:00-22:30
Группа 51: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Группа 52: 12:00-15:30
Группа 53: 14:00-17:30
Группа 54: 14:00-18:00
Группа 55: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Группа 57: 06:00-09:30, 17:00-20:30
Группа 58: 08:00-11:30, 17:30-20:30
Группа 59: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Группа 60: 09:00-12:30, 18:00-22:30
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 16 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области.
В Сумской области 16 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света в Харьковской области
В пятницу, 16 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Ориентировочное время отсутствия света по очереди и подчеркам с учетом переключений:
1.1 10:00–13:30; 20:30-22:00
1.2 12:00–13:30; 20:30-22:00
2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00–10:00; 17:00-20:30
5.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
6.1 17:00-20:30
6.2 08:00–10:00; 17:00-20:30
Графики отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 16 октября будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
Графики отключения света в Черкасской области
По распоряжению «Укрэнерго», 16 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений.
Часы отсутствия света:
1.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Графики отключения света в Черниговской области.
По указанию «Укрэнерго», 16 октября в Черниговской области будут действовать графики почасовых отключений:
Графики отключения света в Житомирской области.
По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Житомирской области 16 октября применят следующие графики отключения:
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, вечером 15 октября из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет. Также возникли перебои с водоснабжением.
Из-за атак РФ на энергобъекты, в Украине вводят графики отключения света 16 октября.
Раньше мы писали, почему в одних регионах Украины есть отключение света, а в других нет.