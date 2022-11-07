"Отключение света будут продолжаться": эксперт назвал ориентировочные сроки отсутствия электричества

Если не будет ракетных ударов, то веерные отключения будут продолжаться 2-3 недели.

После ряда новых, более длительных отключений электроэнергии в Киеве и сопредельных регионах стал известен ориентировочный прогноз на ближайшие недели.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Произошли ракетные удары. Одной из целей россиян была политическая, вторая – создать кризисную ситуацию в Киевском и сопредельных регионах, – говорит Юрий Корольчук. – Скорее всего, это психологическое влияние. Была попытка создать картинку – темный Киев, что мы и видим" .

По словам Корольчука, текущий ремонт состоявшегося оборудования в теплую погоду позволял не так часто ограничивать энергоснабжение.

"Сейчас холоднее и люди используют больше электроэнергии. По протоколу, когда недостаточно электроэнергии, то в первую очередь ограничивают промышленность, а потом население, — говорит эксперт. — В начале промышленность ограничивали, поэтому население было с электроэнергией. А потом ситуация изменилась. Промышленность — это экономика государства, она должна работать. Поэтому в приоритете сегодня бизнес и промышленность. Я знаю, что последняя сейчас перенесла часть своих производственных потребностей на выходные дни. В результате мы имеем принудительные ограничения электроэнергии. Кроме этого, если раньше на резервных линиях было, например, 10 тыс. — 20 тыс. населения, теперь — 200 тыс. — 300 тыс. потребителей. Оборудование просто не выдерживает".

К этому Корольчук добавляет: "По оценкам руководителей энергокомпаний, если не будет ракетных ударов, то веерные отключения продлятся 2-3 недели. Я думаю, что об этом говорили, отвергнув фактор похолодания".



Чего ждать дальше

На этот вопрос Корольчук ответил так: "Если не будет ракетных ударов, то веерные отключения все равно будут. Но, я так думаю, не так часто. Электроэнергию мы можем выработать, но проблема с доставкой. Раньше была проблема с производством электроэнергии из-за дефицита угля Сейчас объема топлива хватает. Частично проблему решит доставляемое оборудование. В свою очередь, это оборудование в рабочем состоянии, но было в использовании, частично списано. Кроме того, не в каждой стране есть оборудование, которое подходит к нашим системам".

Ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины

Российские террористы от 10 октября регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в нашем государстве начали применять веерные отключения электричества.

Последний массированный ракетный удар был зафиксирован в понедельник, 31 октября. Тогда оккупанты запустили по Украине 55 ракет, 45 из которых удалось сбить.

Украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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