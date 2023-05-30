Отключение света: эксперт назвал конкретные месяцы и часы, когда снова может не быть электричества

"Укрэнерго" во время дефицита мощности обращается в страны ЕС. За последнюю неделю это случалось уже дважды.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко не исключает вероятность веерных отключений в июле-августе. Речь идет о пиковых часах между 19-22 часами.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданок 1+1" во вторник, 30 мая.

"Есть такой колокольчик, он называется "аварийная помощь". Когда "Укрэнерго" не хватает генерации внутри страны, она начинает просить аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии... За последние недели это было уже дважды. И это для меня означает, что, скорее всего, в июле-августе придется вводить определенные графики ограничения и ограничивать людям поставки в пиковые часы между 19 и 22 часами, потому что иначе не получится", — сказал он.

Напомним, ранее Харченко предупреждал о возможных веерных отключениях летом. По мнению Харченко, первыми, кто столкнется с отключениями света, станет бизнес.

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