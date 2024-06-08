Отключение света – надолго: что известно о ситуации в энергетике и какие прогнозы экспертов

Эксперты призывают украинцев готовиться к сложным временам, ведь и так затруднительная ситуация с электроэнергией может только стать еще труднее, особенно в ближайшую зиму.

Блэкауту быть или не быть? В "Укрэнерго" уверяют, что нет. Когда будет светло, какие прогнозы, что говорят чиновники, как они собираются улучшить ситуацию с электричеством и к чему должен быть готов каждый украинец – говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

"Киев и Одесса уже несколько дней подряд чуть ли не круглосуточно сидят без света. Вся Украина живет по графикам отключений – не больше – не меньше, именно в такой беспрецедентно сложной ситуации оказались все украинцы. Проблема, а точнее вызов, который будто бы преодолели еще на начала 2023-го, снова догнал Украину. Причина – российские обстрелы, а также летняя жара, которая заставляет людей использовать больше электроэнергии, в том числе для охлаждения. И хотя этим обстоятельствам пока не видно конца-края, в "Укрэнерго" точно уверены в одном – блекаута в Украине не допустят.

"Пока не предусматривается возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", — отмечает "Укрэнерго" в комментарии "РБК-Украина".

Что такое блекаут?

Для полного понимания объясняем, что такое блекаут и как его понимают в "Укрэнерго".

Блекаут – это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укрэнерго" не контролирует работу системы.

Из-за российских ракетных ударов Украина пережила блекаут в ноябре 2022 года. Тогда от сети отключились Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Во всех регионах начались аварийные отключения света. Волна новых атак на энергосистему Украины началась в марте 2024 года. Тогда было потеряно до 6 ГВт генерации. Сейчас цифра потерь – около 9 ГВТ.

Главная проблема – это обстрелы, говорят чиновники, ведь восстановить любой разрушенный объект электрогенерации можно, хоть это и будет дорого, но будет, скорее всего, бесполезно, ведь РФ ударит по нему снова. Поэтому пока единственная стратегия – усиливать ПВО и экономить то, что есть.

Как работают лимиты?

Поэтому в городах и областях довольно давно действуют определенные лимиты на потребление. Если община их превысила, действуют экстренные отключения света. Все вроде бы логично, но методика дала сбой. Из-за неудачных просчетов Минэнерго, Киев оказался едва ли не самым проблемным городом. В столице уже несколько дней у многих свет есть всего по несколько часов в день, а графики отключений скорее напоминают графику включений. Эксперты объясняют это тем, что в Киеве много критической инфраструктуры, а также приводят интересную статистику. Оказывается, в Киеве только кондиционеры и другие охладители тянут больше электроэнергии, чем областные центры.

"Вот вы смеетесь, а кондиционеры в Киеве дали 350 МВт в день. Это больше, чем некоторые областные центры". Это слова Сергея Коваленко – гендиректора энергетической компании Yasno. Кстати, чуть позже он немного подробнее рассказал о причинах рекордных по длине отключений в столице.

"Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", – объяснил Коваленко.

Когда улучшение?

5 июня в эфире телеканала Киев свое объяснение и прогнозы по этому поводу сделал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко. Говорит, такая ситуация может быть, по меньшей мере, до 24 июня, когда Кабмин изобретет новую методику для определения лимитов для Киева. Эксперты же добавляют, что ситуация отличная в разных регионах и, к сожалению, вряд ли скоро улучшится. Например, на юге температуры будут расти, так что могут быть серьезные отключения.

Таково мнения президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков. По его словам, в Одессе нет света по 20 часов в сутки.

Сверхсложная ситуация в энергетике

Ситуация с энергетикой сейчас не просто сложная, а самая сложная за всю историю. По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Россия уничтожила почти всю маневровую энергетику Украины. То есть те мощности, с помощью которых энергосистема балансировала себя в часы пик, не перегружалась и не выходила из строя.

"Конкретно в этом моменте – у нас действительно исторический рекорд того, насколько низка мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях – масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена", – говорит глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что дефицит энергосистемы нельзя покрыть даже при наличии мощного импорта электроэнергии из Евросоюза. "И еще одна плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще – месяцы, иногда – годы", – подчеркнул Кудрицкий.

А также добавил, что уже на следующей неделе графики отключений должны стать более мягкими. Как сообщается, в ночь на субботу, 8 июня, из ремонта выйдет дополнительный блок атомной электростанции, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме. Кроме того, на выходных также планируется изменить методику распределения лимитов по областям. Лимиты будут распределяться не в мегаваттах, а в количестве очередей, которые можно выключить.

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