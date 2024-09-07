Отключение света по 12-16 часов: энергетический эксперт дал прогноз, как Украина пройдет зиму

По его словам, есть два сценария, как Украина пройдет зиму 2024-2025.

За последнюю неделю мои ощущения и расчеты, как мы будем проходить зиму, ощутимо ухудшились. Если при морозах мы удержимся в 10-часовом графике отключений — это будет хорошо.

Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Я апокалипсис обсуждать сейчас не готов, но он возможен", — говорит эксперт.

По его словам, существует два сценария, как Украина пройдет зиму 2024-2025.

"Первый — нам повезло: морозов вообще нет, ниже нуля температура не опускается, нас никто не атакует или атакует, но никуда не попадает, такие чудеса какие-то происходят. Тогда у нас отключение четыре-восемь часов”, – рассказал Харченко.

Если нам настолько не повезет, то следует готовиться к отключениям по 12-16 часов при температуре воздуха –10 –15 градусов.

“Ибо у нас еще есть риск, что нам сейчас Insui из-за проблем корпоративного управления, а соответственно риск технических проблем в операторе магистральных сетей. Insui – это руководство европейской энергосистемы. Есть вполне реальный риск, что они скажут: “Слушайте, у вас проблемы с корпуправлением, значит, могут возникнуть технические проблемы, значит мы хотим ограничить ваш доступ к европейской сети, потому что мы не хотим, чтобы ваши соседи пострадали из-за того, что у вас там что-то будет плохо”. А там такие люди, им такое решение принять очень сложно. Поэтому мы подвели под очень большой технический риск наше соединение с Европой”, — рассказал Харченко.

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