Отключение света по-новому: эксперт объяснил, зачем делить Украину на зоны

Что нужно сделать, чтобы часы без света были для всех одинаковыми.

В Украине планируется изменить подход к стабилизационным отключениям электроэнергии и сделать их одинаковыми для всех регионов страны.

Для этого Украину хотят разделить на зоны. В одну могут войти несколько областей, отобранных в шахматном порядке. Таким образом, удастся не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света.

Эксперты отмечают, что в Минэнерго уже планируют ввести новшества в январе 2025 года.

ТСН.ua поинтересовался, насколько реально выполнить такие изменения и каким будет результат.

Сейчас каждая область Украины устанавливает свои отдельные графики отключений, которые производятся по команде от Укрэнерго. Поэтому в некоторых регионах отключения света могут длиться до 4 часов, а в других – по 2 часа. Именно поэтому в Минэнерго хотят упорядочить систему отключений, сделав их одинаковыми.

Почему важно разделение на зоны?

Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ, отмечает, что разделение на зоны во время стабилизационных отключений света, это вполне логичное решение.

"Я неоднократно отмечал именно такой подход во время отключений света, потому что Украина в определенной степени уже поделена на зоны, мы, к сожалению, зависимы от поставок электроэнергии по некоторым направлениям и зонам. Например, у нас есть зона привлечения импортной электроэнергии – это запад Украины .Там электроэнергия доходит до определенных областей и дальше не может попасть, потому что это физически невозможно организовать. Поэтому логично выделить некоторые западные области так, чтобы они были скомпонованы между собой, и на период стабилизационных отключений самостоятельно выключались как единое территориальное объединение", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ.

Эксперт добавляет, что отдельной зоной могут стать центральные регионы Украины и, например, восточные – Харьков, Сумы, Полтава, Запорожье, Днепр.

"Такое разделение на зоны может быть реализовано в зависимости от того, из какой именно генерации регионы получают электроэнергию и как между собой соединяются сетью. По-моему, такое решение является правильным. Здесь главное – его реализация, что у нас, как всегда, под большим вопросом", – отмечает эксперт.

Что даст разделение на зоны?

По словам Олега Попенко, за счет таких отключений в определенных регионах станет больше электроэнергии, то есть она будет равномерно распределяться по территории страны.

"Сейчас есть большие разногласия в распределении электроэнергии. Например, в Харькове вообще не отключают электроэнергию. А в соседней, Сумской области, отключения есть, и они немалые. Графики отключений в каждой области разные по времени. А благодаря разделению на зоны, произойдет определенное выравнивание графиков стабилизационных отключений. Электроэнергия будет выключаться равномерно по всей зоне, в которую входит три-четыре области", – объясняет Олег Попенко.

Но добавляет, если враг нанесет воздушный удар по объекту энергообеспечения области, то избежать отключений или даже блэкаута будет невозможно. Это уже было после атак по объектам в Тернопольской и Ровенской областях.

Почему нужно исследовать показатели потребления

Эксперт добавляет, что такое разделение на зоны можно быстро организовать и объясняет, что для этого нужно.

"Особых финансовых затрат для этого не нужно, ведь процессом отключения будет руководить диспетчер Укрэнерго. Но чтобы новое разделение на зоны эффективно заработало, перед его запуском нужно провести большую аналитическую работу – детальное моделирование потребления электроэнергии по всем регионам Украины", – отмечает Олег Попенко. .

Эксперт добавляет, что кроме обеспечения электроэнергией, важен показатель ее потребления.

"У нас есть дефицитные регионы, а есть и профицитные, они завязаны на одной или максимум двух нитях поставок электроэнергии и все это в комплексе дает возможность выстроить определенную модель потребления. Поэтому регионы нужно объединять в зоны так, чтобы они имели нужный объем потребления, который для них реально обеспечить", – заключает Олег Попенко.

Отключение электроэнергии в Украине/Коллаж ТСН.ua

Отключение не дольше 6 часов

Между тем, в Минэнерго внесли изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии с целью обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями.

Соответствующий приказ Минэнерго от 27 ноября 2024 года № 439 вступил в силу 3 декабря 2024 года.

Согласно Инструкции, изменяется подход к составлению и применению графиков почасового отключения (ГПО) электроэнергии.

В частности, ГПО складываются дважды в год по результатам проведения летнего и зимнего режимного дня измерений каждого ОСР (оператора системы распределения).

"Графики составляются в объеме не менее 75% от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день. Они распределяются на 6 равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из 2 равных подочередей), каждая из которых должна поддерживаться в объеме не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня", – сообщает пресс-служба Минэнерго.

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В Минэнерго добавляют, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены действуют следующие правила:

максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПО не может превышать 6 часов . Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха;

. Возможное отклонение не может составлять независимо от температуры наружного воздуха; последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

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