Отключение света: в Украине вырос спрос на динамо-машины, чем могут быть полезны преступники

В украинских тюрьмах могли бы рассмотреть возможность производства электроэнергии заключенными с помощью динамо-машин (специальных велосипедов, которые могут производить электроэнергию), если хотя бы одна такая была в распоряжении пенитенциарной системы.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний, отвечая на вопрос о том, не позаимствуют ли украинские тюрьмы опыт бразильских.

"Если бы хотя бы одна такая машина у нас была, может быть, был бы предмет для разговора. Пока в нашей системе таких нет", — сообщили нам пенитенциарии.

В свою очередь, бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, осведомленный об опыте зарубежных коллег, рассказал нам следующее:

"Насколько помню, в Бразилии это происходило в добровольном порядке, — говорит Старенький. — У нас в стране такая деятельность рассматривалась бы как труд. Возможны два варианта: работа по благоустройству колонии и оплачиваемый труд. Сейчас в Украине труд для осужденных не есть обязательным. Это произошло после того, как в законодательство были внесены соответствующие изменения. Что касается вращения динамо-машин для производства электоренергии — теоретически такое возможно. Такая электроэнергия могла бы использоваться для нужд самой колонии. Например, для освещения. Но, думаю, экономической пользы от такого было бы мало. Хотя бы потому, что накопители электроэнергии стоят много. Здесь больше было бы воспитательного эффекта, чем экономического. К такому труду по закону разрешено приобщать военнопленных".

К этому Старенький добавляет, что в Украине сейчас около 30 тысяч заключенных.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что при наличии оборудования заключенные могли бы обеспечить электричеством свои колонии. Но, по его словам, батарея для аккумулирования электроэнергии стоит дорого.

"Вряд ли на это кто-нибудь даст деньги. С точки зрения какого-то продвинутого руководителя учреждения, можно было бы организовать такое. Думаю, для занятий спортом или для получения разрешенных законом привилегий", — говорит Юрий Корольчук.

При этом он подчеркивает, что благодаря использованию динамо-машин была бы возможность производить электроэнергии не более чем для нужд учреждения.

Кроме того, эксперт подтвердил, что в последнее время украинцы интересуются подобными устройствами. "Например, хотя бы для того чтобы зарядить телефон на 20%", — говорит эксперт.

Так виглядає одна з динамо-машин. Фото: OLX

Как выяснилось, после того, как в Украине возникли проблемы со светом, все больше украинцев стало интересоваться динамо-машинами. Некоторые уже купили и создали об этом оборудовании собственное впечатление. К примеру, одни покупатели сообщают, что успешно пользуются, другие жалуются на то, что устают крутить ручку уже через 5 минут, третьи сообщают, что ручки на таких машинах некачественные. Цена на такой товар в среднем стартует от 2,5 тыс. грн.

Отключение света в Украине: что известно

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но Укрэнерго хочет улучшить ситуацию.

На днях энергетики сообщали, что в центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно.

Об этом в сообщении в социальной сети недавно информировала НЭК "Укрэнерго".

Проблемы со светом в Украине могут длиться не менее полугода. Об этом заявил эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Из-за того, что атаки РФ становятся сложнее, на восстановление системы электроснабжения уходит больше времени.

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