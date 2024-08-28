Отключения света в Украине: что поможет энергетике и почему в Раде призывают молиться

После массированного обстрела Россией энергосистемы 26 августа Украина собирается переходить от экстренных отключений к почасовым графикам.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал эксперт по энергетике, первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Перейти к почасовым графикам не очень легко из-за поврежденного обстрелами оборудования. Сегодня или завтра ситуация может измениться кардинально, чтобы войти в графики. Стабилизация будет длиться 4-5 дней. Таков прогноз и я ему верю", — говорит Алексей Кучеренко.

И добавляет: "Здесь ключевое в том, что ПВО сработала достаточно эффективно. Из 236 воздушных целей было сбито 201. Это неплохо. А 35, видите, какой вред нанесли. Несмотря на это, катастрофы нет, есть неудобства, но зимой ситуация будет другой. Враг бил по сетям, которые выдают мощности, по узлам выдачи мощностей. Били ракетами с кассетными боеприпасами и "Шахедами". Бетонные конструкции и мешки защитили наверняка там, где они были, но оборудование посекло. Последствия обстрела — точно не армагедонные. Разрушены некоторые системы, есть ограничения. Главное иметь запас запчастей, трансформаторов. Будем восстанавливать".

Чего ждать с наступлением холодов

На этот вопрос Алексей Кучеренко ответил нам так: "Зимой будет иной нагрузка на энергосистему, будет работать отопление. Нагрузка будет больше минимум на 30%. Главное – не потерять управляемость системы, чтобы не было блэкаута, когда система из целостной распадается на "острова". В этот раз ситуация была близка к такой. Целостность была под угрозой".

По словам Кучеренко, это произошло, несмотря на то, что удар был ожидаемым.

"О нем догадывались и энергетики, и другие люди. Дураков нет", — говорит эксперт.

К чему готовиться всем

"Правильный пост в соцсети написал один кадровый энергетик. Он не работает в правительственных структурах. Он написал правильно: "Не спрашивай никого о том, будет или не будет блэкаут. Спроси себя о том, что ты сделал для того, чтобы его не было", – риторически говорит парламентарий.

И продолжает: "Регулирование потребления, оптимизация, готовность к аварийным ситуациям и в техническом, и в психологическом плане. И молитва ежедневная за Украину, ВСУ, Воздушные силы, за себя, за свою семью. 90% вещей не зависят от энергетиков, а от эффективности ПВО. Молиться – это не единственное, что нужно. Президент думает, что нужно еще 5-6 установок Patriot для усиления ПВО. Я хоть и не военный, но считаю, но это кардинально изменило бы закрытость нашего неба, эффективность ПВО".

Резюмируя, Кучеренко говорит, что после восстановления, при отсутствии новых обстрелов, могут быть отменены даже почасовые отключения и Украина вернется к той ситуации, которая была месяц назад.

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Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал цели, по которым Путин собирается бить и дальше.

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