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Отключения света в Украине: что поможет энергетике и почему в Раде призывают молиться

Отключения света в Украине: что поможет энергетике и почему в Раде призывают молиться

Если россияне продолжат обстрелы энергосистемы, ситуация зимой может оказаться сложной. Коллаж ТСН.ua

По прогнозам аналитика, ситуация со светом зимой может осложниться.

После массированного обстрела Россией энергосистемы 26 августа Украина собирается переходить от экстренных отключений к почасовым графикам.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал эксперт по энергетике, первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Перейти к почасовым графикам не очень легко из-за поврежденного обстрелами оборудования. Сегодня или завтра ситуация может измениться кардинально, чтобы войти в графики. Стабилизация будет длиться 4-5 дней. Таков прогноз и я ему верю", — говорит Алексей Кучеренко.

И добавляет: "Здесь ключевое в том, что ПВО сработала достаточно эффективно. Из 236 воздушных целей было сбито 201. Это неплохо. А 35, видите, какой вред нанесли. Несмотря на это, катастрофы нет, есть неудобства, но зимой ситуация будет другой. Враг бил по сетям, которые выдают мощности, по узлам выдачи мощностей. Били ракетами с кассетными боеприпасами и "Шахедами". Бетонные конструкции и мешки защитили наверняка там, где они были, но оборудование посекло. Последствия обстрела — точно не армагедонные. Разрушены некоторые системы, есть ограничения. Главное иметь запас запчастей, трансформаторов. Будем восстанавливать". 

Чего ждать с наступлением холодов

На этот вопрос Алексей Кучеренко ответил нам так: "Зимой будет иной нагрузка на энергосистему, будет работать отопление. Нагрузка будет больше минимум на 30%. Главное – не потерять управляемость системы, чтобы не было блэкаута, когда система из целостной распадается на "острова". В этот раз ситуация была близка к такой. Целостность была под угрозой". 

По словам Кучеренко, это произошло, несмотря на то, что удар был ожидаемым.

"О нем догадывались и энергетики, и другие люди. Дураков нет", — говорит эксперт.

К чему готовиться всем

"Правильный пост в соцсети написал один кадровый энергетик. Он не работает в правительственных структурах. Он написал правильно: "Не спрашивай никого о том, будет или не будет блэкаут. Спроси себя о том, что ты сделал для того, чтобы его не было", – риторически говорит парламентарий.

И продолжает: "Регулирование потребления, оптимизация, готовность к аварийным ситуациям и в техническом, и в психологическом плане. И молитва ежедневная за Украину, ВСУ, Воздушные силы, за себя, за свою семью. 90% вещей не зависят от энергетиков, а от эффективности ПВО. Молиться – это не единственное, что нужно. Президент думает, что нужно еще 5-6 установок Patriot для усиления ПВО. Я хоть и не военный, но считаю, но это кардинально изменило бы закрытость нашего неба, эффективность ПВО". 

Резюмируя, Кучеренко говорит, что после восстановления, при отсутствии новых обстрелов, могут быть отменены даже почасовые отключения и Украина вернется к той ситуации, которая была месяц назад.

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