Отключение света в Украине: сколько в этом году стоит купить "экофлоу", генераторы, павербанки и гирлянды (фото)

Мы узнали, сколько сейчас стоит подготовиться к отключениям света.

Украина готовится к еще одной зиме в условиях полномасштабной войны. По прогнозам экспертов, в этом году российская армия продолжит терроризировать гражданское население атаками по критической инфраструктуре. Поэтому следует готовиться к отключениям света.

Сайт ТСН.ua объяснял, какие бывают источники бесперебойного питания, как выбрать качественную зарядную станцию, генератор и павербанк. В этом материале рассказываем, сколько сегодня стоит приобрести их, чтобы обеспечить дом электричеством на время отключений.

Сколько стоит бензиновый генератор

По разновидностям горючего, на котором работают генераторы, их делят на бензиновые, дизельные, газовые и двухтопливные (работают на бензине и газе).

Наиболее популярные бензиновые генераторы, они бывают обычные и инверторные. Инверторные более экономичны, компактны, долговечны, работают тише, но стоят дороже.

Цены на бензиновые генераторы в украинских магазинах стартуют от 4 099 грн. Чем больше мощность, тем больше стоимость. Самая дешевая модель имеет ручной пуск, то есть его нужно заводить, с силой потянув за шнурок. Такой генератор имеет номинальную мощность 0,8 кВт и может без перерыва работать до 10 часов.

Самые дешевые бензиновые генераторы/маркетплейс

Обычные бензиновые генераторы мощностью 2–3 кВт стоят от 5 147 грн. Этого хватит, если у вас небольшой дом, а питать нужно небольшое количество приборов. К примеру, только освещение, холодильник и компьютер. От одновременного включения фена, утюга или стиральной машины придется отказаться. Самая дешевая модель имеет ручной старт, может непрерывно работать до восьми часов и тратит литр топлива в час (при нагрузке 75%).

Бензиновый генератор на 2,8 кВт с электростартером стоит от 7 600 грн. Он включается проще – поворотом ключа или кнопкой. Генератор с комбинированным стартом (ручным и электрическим) может стоить немного дешевле – от 7 000 грн.

Инверторный бензиновый генератор можно приобрести за 7 500 грн. Самая дешевая модель имеет мощность 0,8 кВт и может непрерывно работать шесть с половиной часов. Инверторный генератор с мощностью 2,8 квт будет стоить не менее 12 950 грн. Он тратит 0,5 литра топлива в час и может работать непрерывно до восьми часов.

Самые дешевые инверторные бензиновые генераторы/маркетплейс

Обычный бензиновый генератор на 5 кВт стоит от 14 150 грн. С ним вы сможете питать одновременно много приборов. Инверторный бензиновый генератор мощностью 5 кВт можно приобрести не менее чем за 25 999 грн. Самая дешевая модель имеет ручной старт и тратит 400 г топлива в час.

Для постоянной работы электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор мощностью от 7 кВт. Самая дешевая модель стоит 17 425 грн. Если вам нужен прибор с мощностью 10 кВт, придется выложить не менее 74 800 грн.

Сколько стоит дизельный генератор

Дизельный генератор потребляет мало горючего, но больше шумит и стоит дороже, чем бензиновый. Самая дешевая модель на рынке стоит 17 836 грн. Такой вариант имеет мощность 2,6 кВт и тратит 276 гр топлива в час.

Дизельный генератор с электростартером стоит дороже. К примеру, за 21 499 грн можно приобрести модель мощностью 2,8 кВт. Он может непрерывно работать до семи часов.

Самые дешевые дизельные генераторы/маркетплейс

За дизельный генератор на 5 кВт придется выложить от 26 520 грн. Самая дешевая модель имеет комбинированную систему запуска. Если вам нужно устройство с мощностью 7,5 кВт, его можно приобрести за 34 999 грн.

Цены на мощный дизельный генератор на 10 кВт стартуют от 73 999 грн.

Генераторы подойдут для использования в частном доме. Для квартиры это не самое удобное решение. Но если у вас есть балкон и вы сделаете выводную трубу для газов, использовать стоит только инверторные бензиновые генераторы – они меньше по размеру и тише.

Сколько стоит газовый, бензогазовый генератор.

Газовые и бензогазовые генераторы покупают реже, поскольку они более опасны. Кроме того, нужно знать, как с ними работать. Самый дешевый двухтопливный или комбинированный генератор на рынке стоит 8 000 грн. Такая модель имеет мощность 2,5 кВт, может непрерывно работать до 12 часов и тратит 360 гр топлива в час.

Газовый генератор стоит гораздо дороже – от 210 600 грн за устройство мощностью 4,9 квт. Он тратит 4,3 л топлива в час.

Самые дешевые комбинированные (газ-бензин) генераторы/маркетплейс

Цена экофлоу сейчас

Наиболее популярное решение для квартиры – это зарядные станции или мобильные батареи типа "экофлоу". Это мощные павербанки, от которых могут питаться бытовые приборы. Они подзаряжаются от сети за 1,5-4 часа в зависимости от модели.

С помощью зарядной станции можно заряжать гаджеты, включить Wi-Fi-роутер и несколько бытовых приборов, если позволяет мощность. От полного блэкаута устройство не спасет, в отличие от генератора.

Два основных параметра в зарядной станции – мощность и емкость батареи. От них зависит и стоимость. Самая дешевая модель на рынке стоит 3 805 грн. Она имеет мощность 200 ватт, емкость 285 Вт/ч и емкость батареи 56 000 mAh. У устройства есть розетка AC 230В, два выхода USB, два Type-C и фонарик. Такой зарядной станции хватит, чтобы заряжать ноутбук или мобильный телефон.

Самые дешевые зарядные станции/маркетплейс

Для того чтобы в квартире работала микроволновка и заряжались гаджеты будет достаточно зарядной станции от 500 ватт, а лучше 1,4 квт. Цены на такие стартуют от 8 733 грн и 26 900 грн соответственно.

Чтобы включить электрочайник, а он очень энергозатратный, потребуется зарядная станция с мощностью от 2 кВт. Такие устройства стоят не менее 38 300 грн. Если вы хотите одновременно подсоединить еще и холодильник, нужно еще не менее 600-800 ватт.

Выбор зарядных станций в магазинах большой. Самый дорогой вариант имеет мощность 6 кВт и стоит 390 989 грн. Устройство на 3 кВт можно приобрести за 74 740 грн.

Цены на популярные экофлоу (EcoFlow) стартуют от 9 990 грн за зарядную станцию мощностью 300 ватт до 129 134 грн за 3,6 кВт.

Цены на экофлоу/маркетплейс

Сколько стоит источник бесперебойного питания (ИБП)

Значительно дешевле будет использовать не зарядные станции, а их "предшественников" – источники бесперебойного питания. Они стоят от 1 250 грн. Но к ним еще нужно отдельно приобрести несколько аккумуляторов. Чем больше их, тем дольше будут работать ваши устройства. Цены на аккумуляторы разные. Бюджетный вариант можно купить до 600 грн.

Самые дешевые ИБП/маркетплейс

Какие цены на павербанки

Заряжать телефон при отключении света можно с помощью внешнего аккумулятора – павербанка. Модели с большей мощностью и емкостью могут зарядить ноутбук.

Самый дешевый павербанк в магазинах стоит всего 155 грн. Однако у него очень маленькая емкость батареи. Его хватит разве что включить гирлянду или фонарик. Чтобы несколько раз зарядить смартфон понадобится устройство с емкостью не менее 10 000 mAh. Цены на них стартуют от 312 грн. Качественное устройство будет стоить от 700 грн.Павербанк с большей емкостью, от 20 000 mAh, можно приобрести не менее чем за 342 грн. Качественные модели от популярных производителей стоят от 1 000 грн.

Цены на популярные павербанки в одном из маркетплейсов

Устройство, которое может зарядить ноутбук, стоит от 2 000 грн. Такой павербанк имеет емкость не менее 30 000 mAh. Он может также много раз зарядить телефон.

Выбор павербанков в магазинах сейчас огромный. Можно купить модель с быстрой зарядкой аккумулятора, встроенным фонарем и беспроводной зарядкой. Однако от дополнительных функций растет стоимость.

Сколько стоят гирлянды и лампы

Осветить квартиру или дом при отключении света можно с помощью гирлянд, ночников и ламп, работающих от павербанков, батареек или аккумуляторов. Купить их дешевле всего можно на Aliexpress.

Яркая гирлянда-штора, которую можно повесить на окно, стоит до 100 грн. Она работает от USB, включить ее можно от павербанка или ноутбука. На сайте есть несколько цветовых вариантов. В украинских магазинах такая же стоит от 780 грн.

Гирлянда-штора/Aliexpress.com

Цены на гирлянды в одном из маркетплейсов

Также можно приобрести лампу, заряжаемую от сети или работающую на батарейках. Выбор их большой – любой формы и размеров. Самый дешевый вариант стоит 18 грн. Это маленькая, круглая LED-лампа, которая крепится на двухстороннем скотче к любой поверхности. Ее будет удобно использовать на кухне или в ванной. Работает лампа от батареек, их в комплекте нет.

Лампа на батарейках/Aliexpress.com

Еще один вариант – LED-фонарь с аккумулятором. Он подзаряжается от сети, ярко светит и имеет удобный подвес. Купить такую на Aliexpress можно за 70-100 грн. Такая же модель в украинских магазинах стоит 675 грн.

Фонарь/Aliexpress.com

Итак, приобрести генератор, зарядную станцию или павербанк сейчас можно значительно дешевле, чем в прошлом году. А вариантов в магазинах множество на любой бюджет. Сделать независимыми от отключения света можно квартиру или дом. Для выбора необходимого устройства необходимо определиться с необходимой мощностью и емкостью.

Самый дешевый генератор стоит 4 099 грн, зарядная станция – 3 805 грн. Еще дешевле можно приобрести источник бесперебойного питания и аккумулятор к нему. Однако чем меньше цена – тем меньше приборов вы сможете включить или зарядить. Павербанки в магазинах стоят от 155 грн. За качественное устройство, которое сможет несколько раз зарядить смартфон, придется выложить около 1 000 грн. Цены на фонари и гирлянды на батарейках в Сети стартуют от 18 грн.

Напомним, ранее мы писали, сколько будет стоить использование генератора для жилья за сутки.

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