Отключение света в Украине в ближайшее время: что известно

Эксперт не исключает, что в домах могут отключать свет минимум на несколько часов.

В результате обстрелов энергосистемы российской армией в ближайшее время отключения электроэнергии для бытовых потребителей во многих регионах могут продолжаться по меньшей мере по несколько часов в сутки.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, одним из факторов возникновения дефицита электроэнергии стала прохладная погода, но это не является основной причиной проблемы.

"Прохладная погода, безусловно, повлияла, но не так прямо. Думаю, многие сейчас используют электрическое отопление. Второе: в последние дни наблюдается облачность, а у нас ¾ всей зеленой энергетики – это электроэнергия, произведенная благодаря солнцу. То есть эта часть была потеряна", – говорит Алексей Кучеренко, объясняя дефицит электроэнергии после ряда атак путинской армии.

По его словам, не исключен такой вариант, что проблему отключений подняли промышленники, которых в последнее время ограничивали в потреблении электроэнергии.

"Я думаю, что промышленников сейчас стали ограничивать не так, как было раньше", – говорит Кучеренко, добавив, что бытовые потребители до вчерашнего дня массово не ограничивались в потреблении.

По словам Кучеренко, продолжительность отключения света зависит от дефицита электроэнергии.

"Энергетики должны убрать этот дефицит благодаря графикам. Они будут пытаться сделать это как-то справедливо. Стоит вспомнить 2022 год, когда у одних потребителей был свет, а у других – нет. Так вот графиками будут пытаться справедливо убрать дефицит. Речь идет о графиках ограничения продолжительностью 2-4 часа в сутки”, – говорит эксперт.

К этому он добавляет, что вчера получил сигналы об отключении электроэнергии практически из всех регионов Украины и крупных городов.

"Электроэнергия отключалась ненадолго, но благодаря этим ограничениям выровнена ситуация в энергосистеме. Вчера Украина получила рекордный за все годы импорт электроэнергии. Я не буду называть его объем, потому что есть определенные нюансы, но он очень большой", – говорит Кучеренко.

Время восстановления и наихудший сценарий

"Очень непростой вопрос. Потеряно около 7 ГВт электроэнергии. Это очень много. Речь идет о значительной части тепловых электростанций и гидростанций. Энергетики знают, что и в течение какого времени можно восстановить. Теперь встает вопрос о том, а каким будет следующий шаг после восстановления этой инфраструктуры, если она не защищена ПВО? Мешки с песком не защитят. Некоторое оборудование можно восстановить достаточно быстро, до отопительного сезона, на протяжении лета. То, что повреждено существенно – там на восстановление понадобятся годы", – говорит парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что свет будут выключаться по всей Украине.

Читайте также: