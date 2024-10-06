Отключения неизбежны: когда и на сколько будут выключать свет зимой – разные сценарии

Украинцев предупредили о возможных отключениях света зимой, но их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций, эффективности ПВО и погоды. Эксперты предполагают, что с началом отопительного сезона потребление электричества вырастет, что приведет к дефициту. Однако у Украины краткосрочный план, чтобы пережить холодное время года.

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Отключение света зимой

Украина разработала краткосрочный план, который поможет энергетической системе пережить будущую зиму. Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в комментарии Financial Times.

"У Украины краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму. Однако, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность на следующие зимы, мы должны децентрализовать энергетическую систему", — отметил он.

Тимченко предупредил, что по лучшему сценарию этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день. И это только при отсутствии новых массированных ударов РФ и сильных морозов.

Министерство энергетики рассказало для Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации энергетики. Однако подробности в ведомстве не раскрыли.

В свою очередь, и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, что Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10-15 градусов мороза в течение трех суток.

"При температуре, которая будет характеризоваться либо нулевыми, либо положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт." мощности", — сказал он.

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Временный глава компании уточнил, что указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений. Согласно обновленному энергетическому балансу системного оператора, на осенне-зимний период 2024-2025 годов Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев: в декабре-феврале.

Как пояснил Брехт, по сценарию 10-15 градусов мороза в течение трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2-2,5 тыс. МВт, что сравнимо с двумя очередями отключений в течение 8 часов. Однако указанные величины являются предельными и отработан компанией ряд компенсационных факторов, предусматривающих снижение дефицита. Среди таких факторов он назвал:

ожидаемое увеличение импорта электроэнергии,

возможность использовать аварийную помощь из европейских стран,

запланированное введение до конца года объектов распределенной генерации,

восстановление к зиме дополнительно мощностей тепловой генерации.

В то же время бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что основным вызовом этой зимы могут стать повреждения в результате обстрелов основных электростанций, а не подстанций, преимущественно защищенных покрытием, и их можно восстанавливать быстрее. По его мнению, отключения света зимой неизбежны, однако их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций и эффективности ПВО и погоды.

Украинцам удастся избежать отключений, если будет достаточно тепло, заявлял Кудрицкий в интервью BBC Украина. Он отметил, что сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой, поскольку все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды. И поскольку в компании всегда просчитывают самые плохие сценарии, Кудрицкий отметил, что в теплую зимнюю погоду, как вот 2-3 градуса тепла вполне возможно, что никаких отключений не будет.

По его словам, могут быть сложности и "легкой прогулки следующей зимой точно не будет".

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Почему украинская энергосистема сильнее этой зимы

Кудрицкий ранее сообщал, что у компании уже научились противодействовать тактике врага и знают, как сбалансировать энергосистему, чтобы она продолжала работать. Зимой энергосистема Украины будет поддерживать импорт электроэнергии. Он был «практически нулевой» всю прошлую зиму.

Он пояснил, что всего несколько месяцев назад обновленный состав регулятора принял необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на украинском рынке и разрешить импорту электроэнергии входить в страну.

В то же время, эксперт Института энергетической стратегии Юрий Корольчук заявил, что зима в Украине будет проблематичной. Возможны кризисные ситуации, которые будут приводить к многодневным отключениям электроэнергии. Об этом он заявил в эфире 24 канала. Он призвал украинцев быть готовыми к тому, что электроэнергии не будет в лучшем случае 12 часов в сутки, и это будут периоды активной жизни граждан: утренний, дневной, вечерний. Ночью электроэнергии будет больше.

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Без света по нескольку дней

Если Россия выбьет хотя бы одну АЭС, Украине грозит блекаут на 3-5 дней. Такое заявление шокировал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он заверил, что последствия атак на атомные станции могут быть очень болезненными для украинцев.

"Если нам выбьют любую атомную электростанцию с работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блекаут), после которой по меньшей мере 3-4 дня займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и абсолютно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может", — отметил он.

По словам эксперта, нежелательно также допускать какие-либо поломки вспомогательного оборудования на АЭС, как это было летом этого года.

"Потому что, когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока — добавилось несколько часов отключений. И в период холодов, в период отопительного сезона это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций, будут зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой", — пояснил эксперт.

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Осенние отключения света

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что в Украине в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной, если не будет новых мощных обстрелов.

Однако он предупредил, что с началом отопительного сезона увеличится потребление электроэнергии, что, безусловно, приведет к дефициту электричества. По словам Омельченко, дефицит электричества прежде всего будет в пиковые часы потребления, поэтому ограничения будут особенно применяться с 18:00 до 23:00. На вопрос, как долго будут продолжаться отключения, чиновник откровенно ответил, что сейчас это трудно спрогнозировать.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали, будут ли применять отключение света на 6 октября.

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