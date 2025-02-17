Отключения света в Киеве и других городах не избежать: эксперт объяснил, к чему готовиться

Из-за изменения погоды и существенного похолодания в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Утром 17 февраля речь шла о введении отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Позже в "Укрэнерго" сообщили, что отключения отменяются. Там отмечают, что потребление электроэнергии выросло из-за похолодания. Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, возможны ли аварийные отключения в ближайшие дни, ведь морозную погоду синоптики обещают всю эту неделю.

Почему вводят аварийные отключения

По мнению Олега Попенко, эксперта по вопросам ЖКХ, введение аварийных отключений имеет комплексную причину – вражеские обстрелы и резкое похолодание.

"Причина отключений – не только морозная погода, хотя она, безусловно, является одной из главных. В каждом регионе существует своя отдельная причина. Например, в Николаеве и области отключения связаны с тем, что российский "Шахед" попал в местную ТЭЦ, в Сумской области – постоянные вражеские атаки, соответственно, постоянные отключения электроэнергии. То есть, в каждом регионе своя специфика и проблематика. В основном аварийные отключения вводятся из-за увеличения потребления электроэнергии или перегрузки системы благодаря наличию в городах крупных промышленных предприятий. Так что, если сегодня отключение отменили, то это вовсе не означает, что их не введут завтра", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по ЖКХ, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Проблемы с газом

Он добавляет, что существенное влияние и нагрузка на энергосистему происходит из-за отсутствия газа в газохранилищах.

"Из-за нехватки голубого топлива, энергетики не могут покрывать нагрузку на ТЭС, которая растет в пиковые часы во время сильных морозов – утром, когда люди собираются на работу и вечером, когда возвращаются домой. В эти периоды пользование эклектикой растет в разные страны. определенных регионах", – отмечает Олег Попенко.

Сколько будет продолжаться отключение электричества?

Эксперт подчеркивает, что пока будут держаться сильные морозы – будут продолжаться и аварийные отключения.

"Сейчас сложно сказать сколько часов могут продолжаться аварийные отключения. Сейчас речь идет именно о пиковых часах утром и вечером. Что касается Киева и Киевской области, то это самый большой потребительский энергетический узел страны. Потому отключения в столице возможны, и мы никуда от этого не денемся. К сожалению, в Киеве не проведены никакие реальные меры по энергоэффективности, которые влияют на уменьшение потребления электроэнергии. Посмотрите, что происходит с ЖКХ в Киеве. За субботу и воскресенье – прорывает теплотрассу и трубу холодного водоснабжения. И это при температуре минус 4-5 градусов. А что будет, если температура воздуха снизится до 10-12 градусов? Даже представлять страшно", – отмечает эксперт.

Был ли отопительный сезон удачным

Еще с осени эксперты прогнозировали возможность сложной и тяжелой зимы из-за вражеских атак и сильных морозов. Но первые два месяца зимы прошли для украинцев без особых проблем и случилось это благодаря умеренной погоде.

Но по словам Олега Попенко, радоваться удачному прохождению отопительного сезона еще очень рано, хотя и календарной зиме осталось 10 дней. Ведь впереди еще март, который обычно может быть с обильными морозами и снегопадами, и еще месяц должен продолжаться активный отопительный сезон.

"Я бы не спешил говорить, что мы нормально пережили декабрь и январь, потому что в некоторых украинских городах, например, в Кривом Роге, более 100 тысяч человек не почувствовали тепла с октября – начала отопительного сезона. 630 многоквартирных домов в Кривом Роге вообще не подключились к теплоснабжению. Ко всему в городе две недели назад из строя вышла котельная, на которой держались частичные поставки тепла. В квартирах жителей города всего от 8 до 13 градусов тепла. Да умеренная погода частично нам помогла, но здесь и не пахнет 100% готовностью к отопительному сезону. И это только пример одного города, потому что о нем стало известно общественности. На самом деле таких проблем множество", – рассказывает Олег Попенко.

Подготовка к отопительному сезону – снова двойка?

По словам эксперта, опыт этой зимой еще раз подтвердил, что коммунальные службы и ответственные министерства оказались неспособны вовремя выполнять восстановительные, текущие или капитальные ремонты.

"Как показала ситуация в Николаеве – у нас отсутствовала антидроновая защита на Николаевской ТЭЦ. Россиянам удалось попасть, и на два дня около 100 тысяч абонентов остались без тепла. Здесь вопрос, а куда же делись 91 газопоршневая установка, которые должны были распределить между городами Украины, чтобы как раз спасать людей в таких случаях. Установки могли бы производить электроэнергию и снабжать теплом многоквартирных домов. Также есть грандиозные проблемы с тепло- и электроснабжением в Сумах и в других городах. Потому для меня лично этот отопительный сезон проходит ожидаемо плохо. Ответственные лица не готовились к нему должным образом и, по всей видимости на практике, не готовы к нему ни штатно, ни технически, ни финансово. Если бы было по-другому, то хотя бы в одном городе можно было навести порядок, а этого нет", – заключает Олег Попенко.

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