Отключения света в Украине возвращаются: когда, где и на сколько

В одной из областей уже вводятся ограничения потребления электричества.

Украинцы не почувствуют тепла в своих домах еще минимум неделю. Эксперты говорят, что теплая осень позволяет отсрочить начало отопительного сезона. Жители многоквартирных домов, в частности в Киеве, уже спасаются от ночного холода грелками и обогревателями. А это грозит нам отключениями электричества.

Когда же в Украине полностью включат "режим обогрева", и когда эксперты прогнозируют первые отключения света – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Отопительный сезон 2024-2025

Ситуация, когда утром невозможно вылезти из-под одеяла из-за холода в квартире, будет продолжаться как минимум до конца октября, говорят эксперты. По их словам, теплая осень дает коммунальщикам шанс сэкономить ресурсы и пока не подавать тепло в квартиры многоэтажек.

Пока в Киеве к теплу подключают только школы, детсады, больницы и объекты социального направления. Жители же многоквартирных домов спасаются от ночного холода обогревателями. Эксперты отмечают, что такая ситуация не только в столице, но и в других регионах страны.

Говорят, отопление будут подавать, когда станет гораздо прохладнее. А пока будет держаться теплая погода, будут экономить "золотой" газ, чтобы не "греть воздух".

Почему затягивают старт отопительного сезона

А еще эксперты считают, что затягивание отопительного сезона является виной "прогнозистов". Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко в комментарии TSN.ua рассказал, что сообщения о дальнейшем аномальном потеплении до середины ноября являются не очень корректными.

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"Потепление будет, но не столь значительно, как рассказывают некоторые прогнозисты, обещающие до +22 градусов тепла. Кстати, сегодня официально эту информацию опровергли. Я думаю, что эти басни рассказывают, для того, чтобы как можно дольше затянуть начало отопительного сезона. Польза от этого проста прежде всего экономия природных ресурсов", – рассказал Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что сейчас никому неизвестно, какой именно будет предстоящая зима и хватит ли нам газа.

"Официально информацию о наличии газа не публикуют, но проводя определенный анализ, я получил информацию, что у нас есть огромные проблемы с газом. К тому же нам не закачали голубое топливо наши партнеры. Поэтому сейчас как можно дольше затягивается начало отопительного сезона, чтобы максимально беречь газ для более холодного зимнего периода", – отметил Попенко.

К тому же эксперт отмечает, что на отопительный сезон газа Украине нужно будет больше, чем в прошлом году.

"У нас очень много ТЭЦ и ТЭС будут работать именно на газе, а не на угле. Потому что еще не ясно, какие из объектов до конца восстановлены после вражеских атак. Кроме того, у нас установлено очень много газопоршневых и газотурбинных установок, а все они работают на голубом топливе. Поэтому потребление газа будет больше, чем в прошлом году", – пояснил он.

Когда начнутся блекауты

В период "мягкого" похолодания большинство украинцев спасаются от холода обогревателями. ТСН.ua поинтересовался у эксперта, не станет ли это причиной отключения электроэнергии. Ведь чем холоднее будет погода, тем больше обогревателей будут включать люди.

По словам Олега Попенко, рост потребления электроэнергии наблюдается уже сейчас, но пока только в вечерние пиковые часы.

"Сейчас наибольший рост потребления электроэнергии фиксируется в период с 18:00 до 19:00 вечера. Это довольно незначительный рост. Поэтому я не ожидаю в ближайшее время отключений электроэнергии. Они возможны только из-за резкого похолодания и всплеска потребления электроэнергии или из-за вражеских атак на объекты критической инфраструктуры", – считает эксперт.

Он добавляет, что отключения возможны, когда у нас будет дефицит электроэнергии не на один час, который мы можем покрывать импортом, а на 2-4 часа.

"В таком случае будут отключения, потому что мы не сможем покрывать значительный дефицит электроэнергии даже с помощью иностранных партнеров. Но учитывая карту погодных условий, я пока не вижу причин для отключений электроэнергии ориентировочно до 15 ноября. Конечно, это только теоретически, потому что если будет резкое похолодание, то, соответственно, из-за роста потребления электроэнергии будут вводить отключения"

Отключение света близко

Между тем, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украина близка к отключениям электроэнергии. А все потому, что через две недели будет расти потребление. В то же время, он отметил, что первые отключения, скорее всего, не будут длительными.

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“Нагрузка пойдет на электроэнергию, имеется в виду обогреватели, как их называют, и тогда действительно могут быть уже ограничения. А пока не начнутся морозы ночью, грубо говоря, до –10, днем там стабильная температура –5, тогда мы не увидим этих 12 часов. В разных регионах будет по-разному”, – объяснил эксперт.

Кто останется без света уже сегодня

Однако, несмотря на все прогнозы в одной из областей Украины, отключение ввели уже сегодня, 23 октября. Речь идет о Полтавщине.

“В области применены графики аварийных отключений! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применено ГАО в объеме 30 МВт”, – сообщили в АО "Полтаваоблэнерго".

Как объясняют в облэнерго, отключения производятся согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины.

“Она предусматривает применение графиков почасовых отключений (ГПО), содержащих 6 очередей с перечнем населенных пунктов и адресов. ГАВ – график аварийных отключений электроэнергии, применяется при возникновении острого дефицита мощности и электроэнергии в энергосистеме Украины в связи с аварийной ситуацией”, – пояснили энергетики.

Напомним, в среду, 23 октября, российские войска атаковали объект энергетики в Сумской области. Произошли отключение света в регионе. Без электричества остались тысячи человек.

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