Откровенно от военного: о чем не стоит говорить с ними по возвращению и что может поддержать

Герой Украины из Львова, мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила Дмитрий Бублик объяснил, о чем не стоит говорить с военным после возвращения с фронта и что может их поддержать.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“Не нужно ничего говорить. По человеку видно, что нужна помощь. Я не могу попросить о помощи, о чем-нибудь поговорить, что-то сделать. Есть человек, моя вторая половинка, он видит, что мне тяжело, что со мной что-то не так. Она пытается со мной просто говорить, и сама оказывает эту помощь", — рассказал Дмитрий Бублик.

По его словам, военного нужно просто поддерживать. Ему помогает держаться его вторая половинка.

“Нет ничего сильнее, чем поддержка близкого человека, просто нет. Да, солдат сидит в окопе на переднем крае. Да, он воюет. Да, ему тяжело. Он уже нет сил, но старается что-нибудь сделать. Ему позвонила мама, сестра, дочь, брат, кто-то из близких. Поговорил с ними — ему уже стало легче. Он успокаивается и все”, — говорит Дмитрий Бублик.

Напомним, в НАТО назвали ситуацию на фронте в Украине "очень сложной", с начала контрнаступления ВСУ линия фронта не сильно изменилась.

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