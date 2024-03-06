Откровенное интервью Зеленской: от чего плачет и как часто видится с мужем первая леди

В интервью первая леди Украины сравнила главу Кремля Путина с… космосом. А еще рассказала, что думает о конгрессе США и кто может завершить войну в Украине.

Как она и ее муж президент спасаются, когда начинается хейт, а руки опускаются, и какой момент во время полномасштабной войны заставил плакать всю семью? Все подробности смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Елена Зеленская о Трампе

Первую леди Украины, как и ее мужа президента, постоянно спрашивают, когда война закончится. Впрочем, ответа на этот вопрос нет, на самом деле, ни у кого. Только заявления фаната Путина — Трампа, кричащего на весь мир, что именно он может остановить войну за сутки. Елена Зеленская сказала наконец, что думает об этом во время интервью с британским журналистом Пирсом Морганом.

"Я не думаю, что кто-то может закончить войну через 24 часа, кроме Путина”, — сказала она.

Послание Путину

Журналист спросил, чтобы Зеленская хотела сказать путину как мать, жена или дочь. Но ответила неохотно, впрочем, сравнила президента РФ с… космосом. Что имела в виду первая леди – дальше.

"Я просто не понимаю зачем это. Я никогда этого не пойму. Мне вообще не понял ни один из его ответов, которые он озвучивает. Он не понял и я не знаю, как с этим может жить нормальный человек. Честно говоря, я бы вообще не хотела и фамилию это называть, адресовать что-то ему.Я не часть этого диалога, это знаете, как раньше, не знаю такое ли было в Британии.Когда мы были детьми, в советском союзе иногда были такие акции, что дети писали письма, их там закрывали в капсулу для того, чтобы отправить их в космос и возможно там когда-нибудь инопланетяне найдут эти капсулы и увидят там послания от детей советского союза 80-х годов.Это так же.Зачем мне писать послания в никуда? обратит внимание. Это абсолютно такой жест в никуда”, — сказала она.

Зеленская как и ее муж держится позиции, что ни о каких мирных переговорах не может идти и речи, ведь путина не остановит ничто.

"Я думаю, что президент Зеленский все четко ответил на своем уровне. А самое главное, что это не его мнение, не его мнение как президента и лидера, это мнение, которое он транслирует от имени народа Украины. Мы не готовы идти на уступки, В первую очередь, потому что мы не хотим, чтобы эта война продолжалась десятилетиями.Мы понимаем, что агрессор не останавливается, когда он получает то, что он хотел., внуки и правнуки. Мы хотим остановиться сейчас, а на их условиях это не остановится", — отметила первая леди.

Первая леди – о Конгрессе США / Фото: Associated Press

Первая леди о Конгрессе США

Также Зеленская обратилась к политикам конгресса США. Их промедление – стоят украинцам жизни. Утрачиваются и территории, и одна из причин всех этих потерь — просто промедление США. Что признал даже Джо Байден, когда вооруженным силам Украины пришлось отойти от Авдеевки. Держать этот город в менее чем 6 километрах от временно оккупированного Донецка уже стало невозможным.

"Пока принимается решение, умирают люди – это самое страшное, что может быть. Мне бы хотелось, чтобы они чувствовали, что каждый час, пока они сомневаются, ходят на работу, встречаются с коллегами — в Украине гибнут люди, а могли бы не гибнуть". И это самое страшное, что происходит.Я уверена, что там большинство людей стремится помочь Украине, и мы понимаем внутриполитические процессы соединенных штатов сложные и не могут быть простыми.Но мы ждем этого решения.Оно нам нужно очень сильно.Это вопрос жизни и смерти, и хочется, чтобы принимающие решения это понимали", — отметила она.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

О личном

К слову, по неофициальным данным, Елена Зеленская отказалась от приглашения США приехать на обращение Байдена в Конгресс. Об этом написали в Washington Post. По данным СМИ, в Белом доме планировали посадить первые Леди Америки и Украины рядом с вдовой российского оппозиционера Навального — Юлией, как символ сопротивления Путину. Однако, по данным издания, для Украины это неприемлемо из-за заявлений Навального о том, что аннексированный Крым принадлежал России. Тем временем британский журналист не обошел и личную тему. С Еленой Зеленской Пирс Морган виделся впервые в первые четыре месяца полномасштабной войны. Тогда было не до этих разговоров. Британский медийщик спросил, какова жизнь детей Зеленских, когда отец — президент в воюющей стране.

"Неправильно было бы жаловаться, что я о чем-то сожалею, потому что положение нашей семьи, оно не отличается от большинства семей. Сейчас большинство семей разобщены: либо мама, либо папа на фронте, либо за границей. Но, конечно, мне больно, что мы теряем эти годы их детской жизни, которая могла быть наполнена более разнообразными событиями. Мы бы за эти два года уже напланировали бы многое и осуществили бы", — сказала Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские почтили память героев Небесной Сотни / Фото: Офис президента Украины

Как живут дети Зеленских?

Елена Зеленская отметила, что дети, как были с первых дней в Украине, так здесь и остаются. Старшая дочь Александра, которой уже 19 лет, учится в одном из столичных вузов на втором курсе, сын — 11-летний Кирилл ходит в школу и благодаря тому, что в учебном заведении есть укрытие. Но, несмотря на возраст, отмечает, дети живут войной.

"Так же они на паузе, без отдыха думают только о войне. Сын постоянно об этом говорит. Очень сложно отвечать всем детям и своим тоже, мы не можем найти другие слова, когда ребенок спрашивает: "когда закончится война? Ну когда она закончится?" Ну скажите нам". А такого ответа нет ни у кого", — рассказала она.

Как часто семье удается увидеться?

К тому же, когда у твоего отца президент и есть по несколько десятков встреч в день, проводить время с ним удается крайне редко. Елена Зеленская рассказала, как часто дети имеют возможность побыть с папой, а она с мужем: "Приблизительно раз в неделю несколько часов мы можем встречаться, иногда реже, когда у него выезды или он не может с нами встретиться. Я могу его иногда видеть в Офисе президента потому, что у меня есть свой кабинет, иногда я могу ему позвонить, если он не занят могу к нему зайти, можем пообедать вместе, но это тоже бывает не очень часто, у нас какое-то постоянное не совпадение в наших графиках. Если он может со мной поговорить, я не могу с ним поговорить… Вчера мы никак не могли позвонить друг другу, потому что он мне 3 раза звонил, я была на встречах, потом я начинаю ему звонить по телефону, он уже не может ответить. такими параллельными жизнями живем".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Что переживают тяжелее всего?

Зеленская призналась, что кроме этого, ей тяжелее всего переживать очередные новости о смертях украинцев, особенно детей. И отметила, ментальное здоровье это не просто болтовня, нервы сдают уже у каждого.

"Когда ты современный человек в 21 веке, ты даже, если над тобой нависает угроза, сохраняешь надежду, что мир не может быть таким ужасным местом, чтобы такая трагедия произошла с тобой. Мир должен остановить агрессора, прежде чем он сделает этот шаг, но к сожалению этого не произошло.И, конечно, для нас это огромная трагедия жить в том, в чем мы оказались, каждый день видеть жертвы.Ты не можешь выключить эмоции, когда ты читаешь еще одну и еще одну историю.Недавно меня просто поразила трагизмом история, когда от ночного удара погибла целая семья, погибла мама со своими сыновьями, одному было меньше года… Они сгорели живьем… Эти вещи они не дают тебе никогда быть спокойным или счастливым, но есть вещи, которые тебя уже просто добивают, когда ты не выдерживаешь и начинаешь рыдать", — отметила она.

Момент, когда все плакали

Первая леди призналась, какой фильм она так и не смогла досмотреть до конца просто потому, что разрыдалась. От другого, говорит, плакала и дочь, и ее друзья, для одного из них фильм – слишком жизненный, убийства украинцев он видел своими глазами: "Я полностью не смогла его посмотреть, скажу честно. Это документальный фильм, который создал один из наших режиссеров Он полностью создан с видео, которые снимали наши люди в первые дни полномасштабного вторжения.Он называется "Длинные сутки". Я не выдержала долго, это были и слезы, и полный спектр эмоций. Это настолько мощно. Я, конечно, посмотрю этот фильм, но у меня уже не хватило эмоциональных сил, чтобы продолжать это делать.С первого раза у меня не получилось.Так же есть сейчас документальный фильм "20 дней в Мариуполе".Моя дочь ходила со своим другом в кинотеатр на премьеру. Парень из Мариуполя и он со своими родителями имел такую возможность, просидеть в подвалах собственного дома несколько недель перед тем, как им удалось уехать, и видел убитых соседей, которых он знал, они пошли вместе и я спрашивала потом ты как выдержала. Она говорила, я плакала, и он плакал, но плакал и весь зал. С одной стороны, это очень тяжело, а с другой нам нужно иногда плакать».

Поплакать – это роскошь

Елена Зеленская призналась, что такие фильмы для нее – психотерапия, только во время просмотра которых она может поплакать от души, потому что на людях она всегда должна быть сильной и должна улыбаться. В частности, она рассказала, как такие трагедии переживает мужчина: "К счастью, он не очень отличается на публике и за кулисами. Это тот же человек и, пожалуй, на него можно больше рассчитывать, когда тебе нужно энергетически подзарядиться. Он хорошо держится, мне я сейчас много работаю с темой ментального здоровья и понимаю, что психологическая устойчивость так же у разных людей разная, как и иммунитет. Всегда помогают дети, он может даже с ними обалдеть, потанцевать, послушать какие-то песни дураки, которые ему ставит дочь, посмеяться.Он занимается спортом и это очень ему помогает.Единственное, что не хватает времени на сон.Я уверена, что он выдержит, он силен".

Елена Зеленская о пропаганде и хейте на мужчину

А вот по поводу хейта и грязи, который часто льется на мужчину как на президента, Елена Зеленская относится спокойно. Говорит — научилась не реагировать, ведь в большинстве своем информация в интернете — чужие фантазии, умело подогреваемые российской пропагандой и отмечавшие, на что на что, а на раздор в украинском обществе россия не жалеет ни сил, ни денег.