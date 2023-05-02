Откровенный разговор с Резниковым: F-16 будет, партнеры верят в победу, российская ядерка — блеф

Авиационная помощь Украине будет содержать F-16? Когда ждать желаемых самолетов? Почему Россия блефует, говоря о "ядерном чемоданчике"?

Прогнозы по контрнаступлению: три ключевые вещи

Министр обороны Алексей Резников рассказал, надеется ли он на удачное украинское контрнаступление против российских оккупантов: «Я не просто надеюсь, я верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы он был удачным. Ведь если верить уверенности нашего Генштаба, всем нашим командующим, то, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано.

Есть три ключевых вещи успешного контрнаступления, убежден Алексей Резников: “Первая – наличие вооружения, которое должно быть использовано; вторая — подготовлены и обучены защитники, каждый из которых знает свой план на своем уровне, а значит, этот план существует; третья — обеспечение этого наступления всеми необходимыми вещами, включающими постоянное восстановление снарядов, амуниции, топлива, одежды, защиты и прочее.

Я считаю, что по состоянию на сегодняшний день мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать "да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генштаба, главнокомандующего и его команды будет понятно — как, где и когда”.

Резников верит в успешное контрнаступление ВСУ / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Важно не количество, а качество: ситуация со снарядами

Сейчас мы понимаем, что соотношение на фронте использования снарядов не является нашей пользой. Россияне используют примерно 20-25 тысяч снарядов в день, если считать всю линию фронта. Это то количество, которое европейская промышленность производит за месяц. Мы используем от 3 до 7 тысяч и это действительно режим экономии.

Алексей Резников отметил, что это действительно война ресурсов, а они у россиян огромные, потому что были накоплены еще со времен Советского Союза. Мы точно знаем, что они используют даже склады со времен завершения Второй мировой войны. В первое полугодие этой части открытой войны, потому что все мы помним, что война началась в 2014 году и носила характер гибридной, они использовали в сутки до 60 тысяч разного типа и разного калибра выстрелов. Поэтому противник тоже убавил свои способности. Хотя и линия фронта тоже снизилась”, — прокомментировал министр обороны.

Ресурсы у россиян не бесконечны. “Данные нашей разведки, подтверждаемые нашими партнерами, россияне бегают с протянутой рукой по странам, которые могут быть членами их условного террористического альянса, ища возможность вооружения, техники, в том числе снарядов. Способность производить ограничена и у партнеров тоже.

Поэтому сегодня мы ведем переговоры с ними, чтобы не просто получать артиллерию или снаряды. Мы это сделали весной в прошлом году и уже в мае получили первые 155-миллиметровые снаряды от американцев. Это дает нам возможность компенсировать точным оружием, более качественным, более технологичным этот пробел.

То есть россияне продолжают стрелять в системе залпового вала — 152 насыпать 10 выстрелов в одно место. Наши имеют возможность использовать 2 выстрела, даже для контрбатарейной борьбы. Поэтому здесь задача даже не столько в количестве, сколько в качестве артиллерии и, соответственно, выстрелов. Такой выстрел стоит в разы больше”, – отметил Алексей Резников.

В мае прошлого года Украина получила первые снаряды 155 калибра / Фото: MIL.IN.UA

Лучше оригинала: в Украине производят запчасти для западной военной техники

Когда наши партнеры конструировали свою технику, они не учитывали реалию современной войны. То есть они ее делали дорогой, совершенной, но нуждающейся в серьезной логистике запчастей, обслуживания и так далее. Нам сейчас нужно настроить систему логистики и систему обслуживания техники.

Есть ли она у нас или это пока на уровне организации, пояснил Алексей Резников: “Могу точно и честно вам сказать, что одна из ключевых тем, которую я обсуждаю с моими партнерами-министрами обороны в двустороннем режиме, а в том числе и так так называемом клубе “Рамштайн”, есть тема обеспечения запчастей, обслуживания и так далее. Потому что ни одна техника не выдержит, только дух украинцев выдерживает мужество украинцев, воля к победе”.

Потому у нас есть три линии обслуживания и ремонта техники. “Мелкий простой текущий ремонт прямо на поле боя, где наши экипажи обучены и знают, как это сделать. Наша задача – обеспечить их запчастями. Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи.

Я лично держал в руках одну из деталей для американской САУ М109, которую изготовили украинские промышленники лучше оригинала. Вторая линия ремонта — более сложная, но которую можно делать на украинских предприятиях не совсем далеко от линии фронта в тех городах, где есть индустриальные возможности.

Украинские инженеры и техники научились производить ремонт и среднего уровня сложности. Но для этого тоже требуются запчасти, чертежи, инженерные документы. Мы постоянно ведем переговоры о разрешениях, лицензиях и т.д.

Третий – сложный ремонт, мы вынуждены отправлять за границу. Для этого построено несколько хабов в странах-партнерах. К примеру, по Leopard мы подписали меморандум на последнем "Рамштайне" вместе с министром обороны Германии и Министром обороны Польши о создании хаба в Польше для ремонта танков Leopard 2. И я думаю, скорее всего, там будут и Leopard 1 тоже ремонтироваться.

Это главная задача каждый день – бесперебойное постоянное восстановление. Над этим мы работаем. Но моя цель – максимально затянуть возможность восстановления и ремонта запчастей от западных производителей в Украине”, – рассказал министр обороны.

В мае в Польше начнет работу сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard 2. Фото: Минобороны Польши

Почему Украине не дают самолеты

Западные партнеры откладывают момент предоставления Украине самолетов. Они как бы ищут повод сказать, что системы сложны и учиться очень сложно. Хотя мы убеждены и наши пилоты говорят, что три месяца и они будут летать. Почему нам не дают самолеты, объяснил министр обороны Украины Алексей Резников: “Я прошел эволюцию от слов “Алексею, это невозможно” к реальным проектам несколько раз.

Первый раз я услышал "Нет" по Stinger в ноябре 2021 года, будучи новоназначенным министром обороны с отсутствием опыта министра, с большими вызовами и задачами от президента Владимира Зеленского.

Первое, что я просил, это Stinger. Но я теперь точно знаю, что то, что было невозможно вчера, станет возможным завтра. Stinger мы получили уже в январе наших литовских друзей. Я говорил, что нам нужен game changer — фактор, который изменит правила игры на поле, 155 миллиметр артиллерии, потому что закончатся запасы 152 и 122, партнеры не найдут их для нас. Разговор был в марте.

В мае мы уже реально получили 155-миллиметровые. Далее у нас уже более 8 систем разных от наших партнеров. Я говорил, дайте нам Himars и снова сказали, что это нереально. В июле мы их получили. Про Patriot я помню разговор в августе 2022 года. Тогда это казалось нереальным, а сегодня они уже на боевом дежурстве.

RST, SAMP/T, NASAMS – все это служит и защищает наше небо. Потому и самолеты тоже будут современные, 4 генерации плюс, однозначно, уверен министр обороны. «Почему идет промедление? Конечно, оно нас не устраивает. Каждый день промедления – это смерть наших людей. А для этого основная ценность, в отличие от россиян, которые своих воинов используют как пушечное мясо.

Мы это объясняем нашим партнерам, потому что современные авиационные платформы – это часть противовоздушной обороны, очень важный элемент. Но наши партнеры очень практичны в принятии своих решений”, – считает Алексей Резников.

В этом практицизме есть определенный смысл — союзники ответственно относятся к принятию решений, которые нам давать. Если они уже приняли решение дать, например, M777, это значит, что они по сей день продолжают нам помогать поддерживать их в надлежащем состоянии – запасные стволы, колеса, запчасти, все, что необходимо, чтобы мы могли их дальше использовать на поле боя.

«Если они примут решение дать нам самолеты — либо заказывать новые (что займет время, потому что их нужно изготовить), либо дать существующие, которые есть на вооружении, снять либо с боевого дежурства, либо с запасов, значит, нужно дать время на их подготовку, научить наших пилотов, нужно поддерживать самолеты в боевом состоянии, а также снабжать надлежащим оружием и ракетами — это очень недешевая история. Потому что даже система Patriot стоит миллиард плюс ракеты.

Один самолет F-16 стоит примерно 120 млн. А дальше его нужно обслуживать. Десять самолетов стоят 1,2 млрд. Поэтому, когда они считают свои бюджеты, они понимают, что им потребуется разрешение конгресса, соответственно налогоплательщики должны быть с этим согласны. При этом нужно не снизить тот уровень помощи, который мы имеем сейчас.

Потому что если есть решение об Abrams – его нужно поддержать, есть решение по артиллерии – его нужно поддержать и т.д. Партнеры намеренно хотят с нами дойти до финиша этого марафона, именно до победы Украины», — отметил Алексей Резников.

Резников пригласил иностранных пилотов F-16 в Украину воевать с Россией. Фото: mediacenter.org.ua

Что такое победа Украины для западных партнеров

Отношение западных партнеров к войне России против Украины меняется, как и их оценки возможного сценария ее завершения. Что такое победа Украины для западных партнеров, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников: “Изменяется их отношение к этой войне и изменяются их оценки возможного сценария завершения этой войны.

Подавляющее большинство столиц всех стран дружественных нам, цивилизованных, было убеждено по данным их разведки, по аналитике военных, что Киев упадет за три дня, а вся Украина упадет за три недели.

Максимум будет бороться какая-то часть Украины и это будут партизанские войны и нас готовили к тому, что они будут, что правительство где-то переместится, президент и парламент тоже, тогда переговорами будут пытаться вновь унять агрессора, сказав, "уступите еще территорию". Вот какой был в их головах сценарий.

Западные партнеры не верили, что Украина способна не просто сопротивляться, а побеждать, отметил министр обороны: «Ошибочно предположить, что это будет война между маленькой советской и большой советской армией. Это не так.

Конечно, маленькая советская армия проигрывает великой советской армии. Но у Украины давно нет советской армии и давно не советская страна, со всеми нашими наследственными историями, у нас куча своих невзгод — от коррупционных историй до просто беспорядка.

Все это было и есть, как следствие, в том числе в секторе безопасности и обороны. Мы не заботились о нашем секторе безопасности и обороны, мы раздавали комплексы С-300 в оплату за российский газ. Это факт. Но даже за 8 лет этой гибридной войны с 2014 года ВСУ и сектор безопасности и обороны сильно изменились.

Выросли новые полковники, новые майоры, генералы, не служившие в советской армии, которые научились воевать именно с россиянами в полускрытом стиле. Это и есть гибридная война. Но мы это уже знаем как применять оружие, как планировать операции и т.д.”.

Еще одна вещь, которую не учли наши западные партнеры, — мы тоже европейцы, у нас тоже есть одинаковые ценности, любовь к демократии и другое, рассказал Алексей Резников: «Но некоторые ценности у нас, с точки зрения приоритета, имеют отличие. Это на генетическом уровне. Подавляющее большинство европейских стран, если будут сравнивать свободу, свободу и безопасность, безопасность они поставят на первое место.

Я убежден в этом. Поэтому они ради российского газа, нефти продолжали унимать агрессора и говорить "не провоцируйте россиян". А украинцы на генетическом уровне рискуют безопасностью. Поэтому мы все, кто где только мог — от бабки с банкой огурцов до профессиональных воинов — пошли защищать каждый свой дом и улицу”.

Мы медлили своей безопасностью ради воли и свободы. “Поэтому мы другие. Мир это увидел и мы их вдохновили. Они об этом говорят открыто. Поэтому эпоха украиноцентризма началась 24 февраля 2022 года. Я это утверждаю. А когда мы освободили Киевщину, Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, потом в апреле был крейсер "Москва" — 13-го мы его влупили, 14-го он пошел ко дну и стал известен для любителей подводного ныряния.

Затем очередной жест доброй воли — остров Змеиный, что позволило сегодня делать этот зерновой коридор и кормить страны Африки, Азии и так далее. Затем Харьковщина и потом Херсон – правобережье реки Днепр. Мы показали, что это реально.

Каждая такая операция по увольнению давала им понимание, что мы не просто сейчас выживаем и нам нужно помочь выжить и дождаться победы — вау, давайте их поддержим, чтобы они стояли, давайте им поможем, чтобы они не потеряли больше территорий. И чем больше мы преуспеваем, тем больше они понимают, что хотят быть нашими партнерами в этой победе, а их люди, когда увидели ужасы Бучи, Ирпеня, Изюма, Балаклеи — мир вздрогнул, что это армия россиян-насильников, мародеров и убийц.

Это не регулярная нормальная армия, это реальные орки. Теперь, когда я говорю орки, они все понимают, о чем идет речь”, — отметил министр обороны Украины.

Изменяется видение ситуации и в головах лидеров стран, и они уже иначе видят возможный результат, верят в то, что может быть победа Украины уже сознательно. И потому они по-другому планируют, где и как нам помочь, рассказал Алексей Резников. Победа в виде выхода на границы 1991 года.

Подавляющее большинство это уже чувствуют и понимают. Даже если они думают о каких-то очередных уровнях эскалации, каких-то там красных линиях — того звучит все меньше и меньше, тише и тише, и они все уже говорят: "Переговоры — окей, мы поддерживаем Украину, когда она будет готова". И на условиях Украины уже совсем иначе звучит этот тезис. Все понимают, что рано или поздно война будет завершена, рано или поздно придется что-то обсудить”, — прокомментировал министр обороны.

Отношение западных партнеров к войне России против Украины меняется / Фото: Associated Press

Будет второй Нюрнберг: Путину нужно сесть

Алексей Резников написал в Твиттере, что последний Рамштайн был не только экономический. Была фраза, что пришли к выводу — будет Нюрнберг-2. Министр объяснил, почему позволил себе такую метафору: Когда они меня спрашивают, как я вижу победу Украины, я всегда отвечаю следующее. Во-первых, это возвращение наших территорий к границам 1991 года.

Как юрист я свято верю в то, что закладка архитектуры безопасности и гарантии, что россияне не нападут на Украину с целью реванша в будущем, будет не только союз в качестве НАТО или какие-то другие двусторонние договоренности с партнерами, мощная армия — это обязательно. Но должен быть приговор международного трибунала для военных преступников Кремля, этой банды мафиози.

Путин и его окружение должны сесть. Даже если он будет заочно осужден, должен быть приговор. И это будет главным сигналом для их потомков – забудьте о реванше. Хотите быть нормальными людьми, жить в цивилизованном мире, ездить отдыхать, учиться, заниматься бизнесом – принципиально меняйтесь с точки зрения режима. Поэтому об этом слышат мои коллеги и многие министры обороны разных стран поддерживают эту идею.

Некоторые проекты создания юридической платформы для этого я слышу от моих коллег-министров. Они включают свои команды, помогающие фиксировать преступления, массовые захоронения и так далее. Мы весь этот ресурс наполняем, помогаем нашим командам Генеральной прокуратуры министерства юстиции. Поэтому я совершенно сознательно сказал, что в том числе, с точки зрения настроений, 11-й Рамштайн приведет ко второму Нюрнбергу».

Путин и его окружение должны сесть

Сама развалится: какой будет судьба России

После Нюрнберга и после своего поражения Германия как целостная страна на время прекратила свое существование. Были разные территории, которые затем собрались. Нужно ли разобрать Россию на запчасти для ее денацификации, рассказал Алексей Резников: Я бы сказал так, с точки зрения принуждения это делать не нужно. Я пытаюсь строить свои предположения на фактах и чувствуя, что там внутри, какая почва, Россия — не естественное образование. Она имеет ту имперскость, советщину. Это ненормальное, принудительное образование.

Это не та нормальная федерация, настроенная как Соединенные Штаты. Это другое. Поэтому я убежден, что они сами развалятся на национальные, независимые субъекты. Конечно, это волнует наших западных партнеров. Они полагают, что с целостной Россией легче договориться. Но эволюция свершилась и она продолжается. И это пройдет. И будут восприниматься отдельными субъектами. Субъекты федерации станут настоящими субъектами. То есть "парад суверенитетов" на территории России мы точно увидим”.

Россия — неестественное образование, обладающее имперской и советской / Фото: Associated Press

Состояние ядерки сомнительное

Алексей Резников считает ядерный шантаж РФ блефом: «Единственный интересующий наших партнеров фактор — найти решение, как минимизировать возможность ее попадания в разные руки. Будапештский меморандум не сработал. Это была главная гарантия Украины по безопасности. Если даже кто-нибудь на нас и нападет, нас будут защищать.

Главные страны этот меморандум подписали. Мало того, что напал один из непосредственных гарантов. Поэтому мы должны говорить о будущей архитектуре безопасности Украины, которой мы сможем доверять и она сработает в случае чего. Мы призываем искать реально действенные механизмы.

Ядерная угроза со стороны России вызывает сомнения, считает Алексей Резников: «Даже то ядерное оружие, которое мы передали россиянам, срок его годности истек в 1997 году. Далее они могли сделать апгрейд и продлить срок годности, но формально он истек еще тогда. Плюс изготовителем многих составляющих были украинские заводы.

Мы им уже не помогаем. Последнее испытание ядерного оружия Кремль проводил в 1998 году на одном из полигонов в Казахстане. То есть то, что у них есть в арсенале — действенное ли оно и вообще, сработает ли оно.

В день приезда в Киев президента США Джо Байдена в канун годовщины полномасштабного вторжения в России было запланировано испытание носителей ядерного оружия, чтобы запугать мир. Она сломалась и не сработала. Путину пришлось изменять текст своего выступления. Если послушать психологов и нарезки этой речи, то есть определенные данные, что там должен быть мощный сигнал Запада, а его не было. Оружие не сработало на уровне технических демонстрационных испытаний. Поэтому я не преувеличивал бы их возможности".

Алексей Резников считает ядерный шантаж РФ блефом. Фото: Unsplash

Запад разделяет мнение, что ядерное оружие – блеф

Ядерным оружием россияне пугают в большинстве своем наших западных партнеров, а не нас, потому что на уже перепугать чем-то невозможно. Однако на Запад это оказывает влияние. Алексей Резников прокомментировал: Это срабатывает. Но возвращаясь к эволюции отношения и оценки наших партнеров, оно уже их тоже меньше пугает.

Если вы почитаете комментарии официальных лиц, у них уже меньше скрытого испуга, а есть утверждение, что это маловероятно. Они тоже начинают разделять наше общее мнение, что это блеф. Есть некоторые мнения у кремлевской клики, которые взяли в плен в первую очередь свою собственную страну.

Они считают, что потерять российских солдат миллионами — не жалко, даже несколько миллионов. Почему? Потому что за счет украинцев, которых мы затащим в состав империи, мы плюс 20 миллионов затянем. То есть мы компенсируем потери, по цитатой Жукова: "Бабы еще нарожают". А если применять ядерное оружие, то это значит нанести поражение территории, которую ты будто собираешься сделать частью своей территории, а также ты по существу подвергаешь опасности ты уничтожаешь людей, которых ты будто считаешь своих будущими гражданами и так далее. То есть очень сомнительная история.

А если не сработает, то это уже будет последняя с их стороны красная линия, которую они перейдут, когда Запад скажет, что все, чем вы угрожаете, вы все сделали, это значит, что с вами не о чем даже говорить дальше.

Так дают хоть какой-нибудь шанс. И об этом сигналы посылали не только Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, Вильнюс, Таллин, Рига или Варшава. Об этом сказали два руководителя двух интересных стран – Индия и Китай. Я напомню, в Самарканде был огромный саммит Шелковый путь. Там было два выступления, я внимательно их послушал. Оба сказали очень четко – сегодня в мире ядерное оружие не является аргументом”.

Ядерным оружием россияне пугают в большинстве своем наших западных партнеров, а не нас, потому что уже перепугать чем-то невозможно / Фото: ТСН.ua

Какие были ошибки в обороне Украины?

Бригады гвардии наступления в параллельном министерстве внутренних дел были созданы как резервы. Почему это произошло так поздно? Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об ошибках, которые были в обороне Украины и как их исправили. Он уверен, что после войны будет изменено много законов, и не только в Украине, относительно охраны и обороны страны: «У нас доктрина была такова, что задача Вооруженных сил согласно Конституции, всем законам обеспечить как раз уже сопротивление в случае агрессии.

А подразделения пограничной государственной службы – это оборона границы и все необходимые вещи. Национальная гвардия – это обеспечение охраны объектов в первую очередь. Мы это с покойным Денисом Монастырским тоже обсуждали, например, все те же атомные электростанции и так далее.

То есть доктрина была, что это подразделение охраны, а не оборонное, поэтому даже на вооружении не было тяжелой техники – стрелковое оружие и так далее. И когда произошла Чернобыльская трагедия, Запорожская, тогда пришло осознание, что и в этой доктрине были недооценки и ошибки, что достойно воюющие подразделения Национальной гвардии и в Мариуполе, и в Бахмуте и других местах героически воюют вместе с ВСУ.

То есть, это настоящий сектор безопасности и обороны, настоящие силы обороны. Все воюют – пограничники, Нацполиция, СБУ, ГУР МО. Я уже не говорю о ГСЧС, которые тоже делают свое дело. Начало меняться и у нас понимание.

Территориальная оборона образовывалась по другой концепции и закон, который вступил в силу 1 января — за полтора месяца до начала нашествия — мы начали его реализовывать. Он был написан таким образом, что будет 10 тысяч кадровых офицеров в ТРО, которые будут постепенно готовить резервистов и так далее. Поэтому было увеличено от 250 тысяч до 261 тысяч Вооруженные силы Украины. 10 тысяч было рассчитано под ТРО.

Мы успели обрести способность на 70-80% только по кадровым офицерам, то есть образовать батальоны, бригады де-юре, номинально. Найти для них частично помещение даже комнаты, где можно хранить оружие. И здесь скопление. Люди пошли добровольцами в ТРО в том числе.

Я помню, что мы только по Киеву выдали за 2 с половиной дня около 21 тысячи автоматов калашникова. Это кратно больше, чем было задумано ТРО-батальонов только в одном Киеве. Это привело к тому, что главнокомандующий принял решение, и закон это позволял применять силы ТРО, в том числе и на поле боя, непосредственно на линии контакта и во многих районах Запорожья, Днепропетровщины, Харькова, Николаевщины.

В первую очередь держали удар там. Ребята ТРО вообще не успели. Там даже оснастки не было, в спортивных костюмах шли в бой и героически защищали эту территорию.

Сегодня силы ТРО воюют повсюду, во всех местах, решение о чем принимает главнокомандующий. Это тоже изменение доктрины и я убежден, что мы будем переписывать многие законы, исходя из последствий, анализируя эту войну, многие вещи, я убежден изменились. Я думаю, что в мире уже переписывают книги, потому что все считали, что танки и артиллерия уже не нужны для современной войны, а я оказалось очень нужны.

Многое еще будет перемен, поэтому сегодня, когда мы понимаем, что гвардия наступления – это подразделения Национальной гвардии, подразделения пограничной государственной службы и Нацполиции – они как элемент сил безопасности.

И, кстати, я во исполнение этого решения по поручению президента официально во время заседания на Рамштайне в своих нескольких речах 3 раза официально обратился к партнерам, что я прошу понимать, что в силах безопасности и обороны в секторе обороны Украины есть, в том числе, Нацгвардия, пограничная государственная служба и Служба безопасности Украины, и мы просим изменить мандаты в ваших странах, а также в европейском сообществе о возможности подготовки подразделений Нацгвардии, пограничников на территории тех стран.

Не только вооруженные силы Украины, а также возможности международной помощи по вооружению, оснащению и так далее. Я официально в качестве министра обороны обратился с таким запросом, и он уже там ушел. Даже пограничники – это полицейская функция. Во многих странах уже на границе стоят полицейские, а не государственная пограничная служба. Поэтому тоже пришлось изменять их понимание и отношение, что это такие же составляющие наших сил обороны. Так что это тоже эволюция”.

Сегодня силы ТРО воюют повсюду / Фото: Associated Press

Новые танки — это не "Жигули" и не "Мерседесы! Это — "Роллс-Ройс"

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какие танки от западных партнеров уже есть в Украине. Он отметил, со ссылкой на бойцов, работающих на них, что новые танки — это не "Жигули" и не "Мерседесы, а это — Ролс-Ройс": “Challenger и Leopard уже есть. Мало того, они не просто есть, а наши экипажи прошли соответствующие учения, имел честь быть в подразделениях и общаться с нашими ребятами, которые прошли это обучение, даже имел честь поруководить этой техникой с разрешения экипажа.

Даже расскажу такую историю, когда спросил ребят, которые овладевали Challenger (это наши героические десантники), говорю, ну ребята, как? Они говорят – класс. Я говорю, можете сравнить жигули и мерседесы, например, это такая там разница? Такая коротенькая пауза и "нет, господин министр, это даже не мерседес, это роллс-ройс". Это цитата.

Очень тяжелая машина. Но когда я лично сел и рычажками управлял Challenger. Ты подумал, что ты хочешь влево; он уже поворачивает влево; ты подумал, что хочешь вправо – он поворачивает вправо. Наши ребята очень довольны. Очень удобная и продуманная техника соответственно и оружие. Теперь главное их применение. Очень важно, что эта техника сделана так, что она на уровне взаимодействия с бронированными современными БТР или БМП.

Я называю это бронированный кулак, поэтому надо помнить, что на вооружение пришли не только танки, а на подкрепление этих подразделений — Брэдли, Мардеры, Страйкеры, ну и немного легче техники как Хамви, Кугуары, Рошелли и т.д. Наши военные очень ценят технику. Поэтому мы продолжаем просить партнеров и дальше нам ее поставлять. Она очень проста в управлении и обслуживании. Там почти нет такой сложной современной электроники. Но для обеспечения подразделений это тоже очень ценят.

Украинские бойцы довольны западной техникой / Фото: commons.wikimedia.org

В Украине еще немало российских шпионов

Произошла так называемая утечка документов в Соединенных Штатах через Джеки Тейшейра, которая вдруг стала "знаменитой". Среди американских журналистов существует такое выражение, что, мол, американская разведка больше знает, что происходит в центрах принятия решений в России, чем в центрах принятия решений в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в Украине еще немало российских шпионов, интегрированных в те или иные государственные структуры, в том числе и силовые. СБУ постоянно их выявляет. Шпионов интересует все об обороне и планах Украины: “Мы на прямой связи с контрразведкой.

Я убежден, что интегрированы были и предатели. К сожалению, они повсюду по Украине и их разоблачают, и Служба безопасности прекрасно, на мой взгляд, работает. Мы здесь полностью им содействуем, иногда некоторые вещи вместе отрабатываем, чтобы дать им возможность реализовать, как они говорят, определенные подозрения. Противника интересует все – количество, качество, адреса, локализация, контракты”.

Задержание российского агента / Фото: СБУ

Наши партнеры уверены в победе Украины

В нас вкладывают деньги те страны, которые никогда не вкладываются в плохие проекты. Действительно ли наши партнеры на 100% убеждены в нашей победе, прокомментировал Алексей Резников: Хочется сказать так, такие ощущения есть, но у меня это даже больше, чем ощущения. Это еще и осведомленное убеждение. Когда спрашивают, почему я такой оптимист, я говорю, что я информирован реалист. Я убежден в этом, потому что я общаюсь с ними.

Они серьезно настроены дать отпор агрессору. Потому что они понимают, что в этом интерес безопасности их стран, их народов, начиная от наших соседей Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Словакии, Чехии, Румынии. Потому что все они понимают, что следующие были бы они, если бы Украина упала.

Немецким друзьям я говорю, что они бы восстанавливали берлинскую стену, потому что это была бы их история. Они хотели бы вернуться ко временам, пока не упала берлинская стена. И они это чувствуют, потому что все были в том колониальном состоянии в свое время, а они соответственно влияют на уже другие страны. У каждой страны, как говорил Черчилль, нет вечных союзников или врагов, но есть вечные интересы.

Все понимают, что демократия должна быть тем видом управления государства, которое должно господствовать, потому что оно не идеально, как все говорят, но лучшего никто не придумал. Автократия – это угроза. Это не значит, что в современном мире на планете Земля право силы не должно побеждать право права.

Это означает, что разделение границ не может происходить в результате вооруженной, открытой, дерзкой агрессии с жертвами, нанесения безумного не просто поражения, а таких последствий, которые требуют миллиардов для восстановления. Поэтому они верят в нашу победу, они ее хотят и стремятся. Потому что этого хотят их люди”.

F-16 будет, партнеры верят в победу, российская "ядерка" - блеф, - министр обороны Резников. Откровенный разговор с Андреем Цаплиенком



Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что о начале контрнаступления сразу станет известно из новостных сводок и что он начнется неожиданно, ведь в этом и состоит смысл операций на фронте.



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