Открыли очередной скандал: почему понятие "российское шампанское" является абсурдным и что говорят в Европе

Открыли очередной скандал: почему понятие "российское шампанское" является абсурдным и что говорят в Европе

Шампанское с французского региона Шампань теперь, по российскому требованию, надо переименовать в "игристое вино".

Глава Кремля Владимир Путин в пятницу, 2 июля, подписал поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, по которым теперь в РФ разрешается применять название "игристое вино (шампанское)" только к винам, которые производятся российскими производителями. Импортная продукция должна сказываться только как "игристое вино".

Таким образом, по требованию Москвы минимум на контрэтикетке бутылки производителям придется отказаться от слова "шампанское" и писать "игристое вино". Свое возмущение такому решению Москве выразил Евросоюз и Объединение французских производителей шампанского, называя его подрывающим "винный экспорт".

ТСН.ua разбирался в очередном скандале, в который "вляпалась" РФ из-за названия французского напитка.

Что произошло

На днях российские власти приняли поправки в закон "О регулировании алкогольной продукции". Изменения коснулись, в частности, определения шампанского. Формулировка "игристое вино (шампанское)" заменили на категорию "игристое вино, в частности российское шампанское" (то есть напитки, произведенные в России. — Ред.). А напитки из региона Шампань во Франции будут называть "игристым вином".

Кроме того, классификация вин c защищенным географическим указанием (это может быть район, край, область или городской округ)/защищенным наименованием места происхождения осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции. И она распространяется только на российские вина. Таким образом, импортеры не смогут воспользоваться этой системой.

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Теперь компания-производитель должна провести пересертификацию для категории шампанских вин, изменить название продукции и маркировки.

Добавим, что также в соответствии с подписанными Путиным поправками, изменяются правила маркировки не только шампанского, но и другой алкогольной продукции. Например, название "Коньяк России" можно указывать на этикетке, если продукция произведена полностью из российского винограда. Вообще напиток может называться "коньяком", если он изготовлен во французской провинции Cognac. Этот бренд защищается ЕС, как и шампанское.

Насколько популярное шампанское в РФ и что будет с импортом?

Следует заметить, что ежегодно РФ импортирует около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин, из них 13% — шампанское из Франции. В то же время на долю известного французского производителя Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) приходится чуть менее 2%, а ее продукцию потребляют до миллиона россиян. Этот же крупнейший производитель шампанских вин якобы сначала сообщил, что останавливает поставки своей продукции в Россию на неопределенный срок. Объяснили решение тем, что свое шампанское компания не готова переименовывать.

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Но уже на следующий день французский производитель согласился печатать название "игристое вино" на своих бутылках, которые отправляют в Россию. Планируется, что добавлять упоминане о "игристом вине" будут на обратной стороне бутылок.

Агентство Bloomberg со ссылкой на Moеt Hennessy сообщил, что инцидент с решением российских властей привел к "временной приостановке поставок", но они восстановятся, как только это станет возможным. О каких-то сроках в сообщении агентства не говорится, а пауза необходима для внесения изменений.

В свою очередь, президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович уже обвинил французскую компанию Moet Hennessy в шантаже. Он заявил, что шампанское в Россию поставляют до двух десятков различных производителей, и мол никто из них никто не возмущался. Он заверил, что даже в случае массовых отказов россияне не останутся без "игристого вина", поскольку, по его словам, РФ свои мощности для производства напитка.

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Отметим, что одним из производителей игристого вина ( "шампанского") в России является "Абрау-Дюрсо", принадлежащего советнику Владимира Путина Борису Титову. Сам Путин ранее говорил, что после отставки может заняться виноделием.

"У меня советник является Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо", — велика наша компания с хорошим бэкграундом... Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, по крайней мере в области права ", — заявил Путин в январе 2021 года.

Кроме того, позже Леонид Попович оправдал решение российских властей заверив, что мол все изменения касаются только контрэтикетки. По его словам, теперь напитки будут сертифицироваться по новому стандарту. А ликерные вина, как добавил Попович, будут называться "крепкие вина".

Почему предложено понятие "российское шампанское" является абсурдным

Шампанское — это действительно название игристого вина, но именно его наименованием происходит от названия французской провинции Шампань, в 160 км от Парижа, но отнюдь не от РФ. Более того, название "шампанское" является защищенной законом зарегистрированной торговой маркой и другие производители не имеют права использовать ее.

Юридически она защищена в 120 странах. Но все же некоторые государства вопреки международным законам не соблюдают этого правила.

К тому же шампанское производится и реализуется под защитой французского аппелласьона Champagne AOC (то есть обозначение, что контролирует происхождения, связывает продукт с регионом производства и устанавливает четкие правила производства. — Ред.). Но несмотря на поправки, российское законодательство эту защиту учитывать не будет.

Насчет шампанского Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot ( "Вдова Клико"), то его производит крупнейший в мире производитель товаров класса люкс — компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Она принадлежит 72-летнему французскому миллиардеру Бернару Арно. Четыре года назад, в 2017-м, Путин наградил Арно медалью Пушкина за "укрепление дружбы между народами".

Что говорят в самой Франции

Власти Франции уже заявили, что считают шампанское исключительно французским наименованием. По словам министра сельского хозяйства страны Жюльена Денорманди, Париж продолжит обсуждать с властями РФ условия использования названия на российском рынке.

"Это битва за название — то есть, можем ли мы использовать слово "шампанское" на нашей продукции, одновременно слово "шампанское" имеет исключительно французское происхождение. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими российскими коллегами", — заявил он в эфире Sud Radio.

Как отреагировали в Евросоюзе

В Европейском Союзе заявили, что выступают против российского "закона о шампанском", поскольку он будет "иметь значительное негативное влияние на винный экспорт". В Еврокомиссии утверждают, что будут делать "все необходимое, чтобы выявить наше несогласие и озабоченность этим законом".

Реакция Союза французских виноделов

Объединение французских производителей шампанского раскритиковало новый российский закон об алкоголе и призвало своих членов, среди которых бренды Bollinger, Dom Pérignon и Veuve Clicquot, приостановить поставки в Россию.

Виноделы отмечают, что подобное решение государства-агрессора не обеспечивает информирование потребителей о происхождении и характеристике напитка. В Союзе добавили, что новый закон подрывает два десятилетия переговоров между Россией и Евросоюзом.

"Comité Champagne осуждает тот факт, что этот закон не обеспечивает ясное и открытое информирование российских потребителей о происхождении и характеристиках вина", — заявили там.

А как в Украине с названиями популярных алкогольных напитков

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому географическое значение "шампанское" не может использоваться к игристым винам, что производят в Украине.

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Так, согласно переходному периоду, после 1 января 2026 года украинские производители не смогут называть алкогольные напитки "коньяком", "шампанским", "арманьяком", "граппом", "хересом". Согласно приложению 3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название "коньяк", "арманьяк", "грапп", "бренди де херес", определенные в соответствии Франция, Италия и Испания.

"Виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом — с другой стороны — по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, имеющих украинское происхождение", — говорится в сообщении корпорации "Укрвинпром" в Facebook.

Там также добавили, что, по оценкам специалистов переход на новые наименования связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли — это существенное нагрузки на предприятия. Впрочем, украинские производители сразу начали работать над этими изменениями.

"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности "коньяк" и "шампанское", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года. Однако в результате политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных во время переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков", — добавили в корпорации "Укрвинпром".

В мире нефранцузское "шампанское" называют игристым вином, а "коньяк" чаще всего называют бренди. К слову, украинские производители сыра также с 2023 года должны будут отказаться от наименования "фета".

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В России название "Шампанское" будет носить только вино, изготовленное на территории страны

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