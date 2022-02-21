Открыть станцию-призрак: в киевском метро выкопают выходы во "Львовскую браму"

Построили ее еще 30 лет назад, но выходы на поверхность так и не сделали.

Руководство киевского метро решило "выкопать" "Львовскую браму". Вслед за появлением новостей о приостановке работ по строительству ветки метро на Виноградаре, чиновники проанонсировали возвращение к забытой станции между "Лукьяновкой" и "Золотыми воротами".

Об этом говорится 21 февраля в сюжете ТСН в 19:30.

Три огонька – вот и все, что можно заметить на станции без выхода. Поезд зеленой ветви пролетает мимо, немного замедляясь посредине между "Лукьяновкой" и "Золотыми воротами". За вспышками скрывается готовая станция 1996 года рождения.

"Львовскаую браму" построили еще во времена мэра Леонида Косаковского. Он вместе с архитекторами размышлял, где делать выходы, но Косаковскому самому закрыли вход – в мэрию. После переворота о недострое забыли.

По нормам, расстояние между станциями метро не должно превышать 2 км, а перегон между "Лукьяновкой" и "Золотыми воротами" – в полтора раза длиннее.

Как сегодня выглядит то, что собрались выкапывать после стольких лет забвения? В ответ на просьбу попасть на платформу руководство подземки предоставило фотографии.

"Там ничего не изменилось – прямо сегодня у нас ситуация с ковыдом – и вы не можете туда попасть, потому что банально никому вас сопровождать", – рассказала заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

В последний раз журналистов на "Львовскую браму" пустили пять лет назад. Тогда все там уже было ржавое и залито водой. Настолько, что журналисты ТСН увидели на потолке и полу сталактиты и сталагмиты.

А семь лет назад со станции вообще совершили подиум. Несколькосот представителей столичной богемы посадили в поезд и доставили к месту показа модного украинского бренда. Сколько выручила подземка за вип билеты – журналистам тогда не сообщили.

И вот теперь "Львовская брама" может стать полноценной станцией. Архитектор Янош Виг спроектировал почти всю Львовскую площадь и за 28 лет разработал аж пять проектов станции – первые документы написаны еще чернилами.

Он даже составил личный список по фамилиям. Среди тех, кто подписывал документы и откладывал запуск станции, восемь руководителей страны, 11 мэров, 19 министров культуры и 13 главных архитекторов. Последним был премьер-министр Николай Азаров, издавший один из таких значительных и страшных документов.

В моратории на строительство в пределах Львовской площади указана причина – чтобы гармонизировать окружающую среду.

"Я представлял, как я возьму баян или гармошку и буду гармонизировать, чтобы что-то гармонизировать", — сказал архитектор.

В то же время на месте расположены здания, которые не помешали гармонии. Коробка, где поселяется уже второй супермаркет и купол чебуречный на месте, где должен появиться выход из метро – все построили через несколько месяцев после подписания документа. Земля с тех пор до сих пор находится в аренде у фирмы под названием "Коника". По юридическому адресу о таком не слышали.

Именно арендованной землей под площадью руководство метро объясняет тот факт, что выход со станции был перенесен. Он теперь должен появиться в полукилометре – на углу Кудрявской и Сечевых стрелков.

Новый выход со станции метро "Львовская брама" должен появиться на месте бювета на Обсерваторной площади, который в народе прозвали "журавликом".

На разработку проекта станции с выходом на землю город выделил 73 млн. грн. Официальные торги должны пройти завтра, 22 февраля.

Руководство столичного метро решило выкопать станцию "Львовские ворота" | Новости Украины

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