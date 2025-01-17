Открытие аэропорта "Львов" во время войны: что угрожает пассажирам, когда будет лететь "Кинжал"

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого могут открыть во время войны. Об этом заявили в аэропорту, комментируя возможность возобновления рейсов в военное время в Украине.

В аэропорту отмечают, что изучают возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.

"Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", – сообщают в аэропорту.

ТСН.ua поинтересовался у авиационного эксперта, насколько возможно возобновление полетов со Львова во время войны и какие существуют плюсы и минусы.

Главное требование к возобновлению полетов

Эксперт подчеркивает, что вопрос возобновления работы аэропорта "Львов" состоит в главном – безопасности полетов.

"Технически открыть аэропорт "Львов" можно. Но это лишь один из шагов. Процитирую заявление аэропорта: "разработан операционный документ эвакуации пассажиров". Это замечательно, молодцы. А как обеспечить безопасность и эвакуацию пассажиров в случае реальной угрозы? Именно это и является главным требованием", – рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко, авиационный эксперт.

Самые сложные моменты для экипажа самолета

Кстати, 15 января враг атаковал крылатыми ракетами и дронами именно этот регион Украины.

"Представим, что аэропорт "Львов" открыт, к нему подлетает пассажирский самолет и готовится к посадке. Если в этот момент в небо поднимется российский МиГ-31К, раздается сигнал тревоги по всей стране. Пассажирский самолет должны обязательно развернуть и отправить на ближайший аэропорт, а он только за границей. Давать разрешение на посадку самолета во Львове никто не будет", – отмечает Валерий Романенко.

Он добавляет, что этапы взлета и посадки – это самые сложные моменты для экипажей самолетов. Работа в таких условиях для летного персонала превратится в сплошной стресс с кучей опасностей. Хотя отмечает, что встречал молодых пилотов, готовых летать даже в таких условиях.

Как должна происходить эвакуация из самолета

Эксперт напоминает правила эвакуации пассажиров из самолета, если на борту, находящемся на земле, возникает какая-то проблема.

"По правилам, пассажиры должны покинуть борт за 90 секунд, но это при условии, что задействованы все аварийные выходы с надувными трапами. А кто же в аэропорту будет их активировать, из-за тревоги? Ведь потом трапы надо сложить назад, поставить на место, а это достаточно длительный процесс, который займет несколько часов и соответственно длительную задержку рейса. И никто не гарантирует, что не будет повторной тревоги" – добавляет Валерий Романенко.

Почему своевременная эвакуация маловероятна

Специалист отмечает, что садиться во Львове будут самолеты не меньше Boeing 737 или Airbus 320, а это до 200 человек на борту.

"Представьте себе, как эти люди всех возрастов будут вставать с кресел и идти к выходам. Покидать самолет они будут не быстро скользя по надувным трапам, а по одному-единственному "рукаву", или на землю по ступенькам по трапу. Это займет минимально 10 минут, а им еще нужно как-то добраться до бомбоубежища. Конечно, можно на каждую посадку подгонять к самолету 3-4 трапа, ко всем дверям. Это ускорит процесс, но не принципиально. Поэтому, на мой взгляд, практически нереально вовремя вывести людей в случае угрозы баллистики", – отмечает Валерий Романенко.

Более реально провести такую эвакуацию в случае налета "шахедов" или атаки крылатыми ракетами, которые к Львову летят часами. А в случае удара аэробалистическими ракетами типа "Кинжал", речь идет о подлетном времени в 10-12 минут.

"Поэтому, если администрация львовского аэропорта гарантирует нужную скорость эвакуации и оперативное размещение пассажиров в бомбоубежище, то, конечно, можно попытаться возобновить полеты. Возможно, администрация аэропорта уже нашла способ, как это можно сделать. Но, по-моему, все эти заявления только подготовка к тому, что война будет завершена в этом году, а не открытие львовского аэропорта именно во время боевых действий", – говорит Валерий Романенко.

В аэропорту "Львов" изучают возможность открытия рейсов гражданской авиации/Коллаж ТСН.ua

Появится ли нужное количество пассажиров

Он отмечает, что в случае возобновления полетов из аэропорта "Львов" большого потока пассажиров там не будет. Поэтому вряд ли аэропорту нужно обучать дополнительный персонал.

"Конечно, возобновление авиационного сообщения с Украиной – это было бы очень неплохо. К тому же, аэродром во Львове имеет один огромный плюс – как только самолет поднялся на высоту 100-150 метров, он уже в стопроцентной безопасности от вражеского поражения, но до этого момента нужно еще дойти. Конечно, возле аэропорта нужно будет разместить как комплекс Patriot для защиты от баллистики, да и минимально один ЗРК средней дальности, который бы прикрывали его от крылатых ракет и "шахедов". Но напомню, что ни один ЗРК не гарантирует стопроцентное поражение вражеских воздушных целей", – объясняет Валерий Романенко.

Почему опасно "светить" расписание полетов

Еще одна проблема: в случае возобновления полетов их расписание будет в общей доступности.

"Враг заходит в интернет и четко видит — в какое время должны взлетать или идти на посадку самолеты. Это очень опасно, потому что в этот момент две сотни человек скапливаются на площадке 50 на 50 метров. Россияне даже ради забавы могут поднимать свои МиГ-31 раз на 15 минут, чтобы срывать отправку рейса или нанести реальный удар", – объясняет Валерий Романенко.

Эксперт добавляет, что враг также может влиять и на ритмичность работы аэродрома.

К примеру, посадка запланирована на 15:00. Самолет подлетает, а в 14:45 объявляют воздушную тревогу. И так может быть по несколько раз в день. Какая авиакомпания согласится каждый раз менять маршрут, садиться в Польше, потому что Львов не принимает? С экономической точки зрения, такое открытие аэропорта мне непонятно, хотя, возможно, украинские авиакомпании на это согласятся. Но это будут безумные расходы, потому что за посадку в другом аэропорту нужно будет платить", – отмечает авиационный эксперт.

Аэропорты готовы! Вероятное возобновление полетов в Украине

Какие самолеты может принимать Львовский аэропорт?

Аэропорт "Львов" может принимать как максимум среднемагистральные лайнеры Boeing 737, Airbus 320, 319, 321 или MD-82/83.

"На больший тип самолета, например, Boeing 777 или Airbus 340, львовский аэропорт не рассчитан. Да и таких больших пассажиропотоков не будет", – отмечает авиационный эксперт.

Будет ли открытие аэропорта экономически целесообразным?

Валерий Романенко добавляет, если уже открывается аэропорт, то открытие должно быть экономически целесообразным. А чтобы это было таковым, нужно, чтобы аэропорт "Львов" выполнял хотя бы десяток рейсов ежедневно.

"Возможно им и удастся набрать нужное количество пассажиров, но будут ли они способны гарантировать людям безопасность – вопрос. В целом сейчас при сложившейся ситуации с безопасностью – все это больше выглядит, как авантюра. Конечно, возможны даже договоренности с россиянами – мы не будем стрелять по их аэропортах, а они по нашим. Но это уже конспирологические теории. Ибо я сомневаюсь, что кто-то будет договариваться с россиянами или верить их обещаниям", – отмечает Валерий Романенко.

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