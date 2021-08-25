Открытие Центра трансплантации в Украине: шанс стать донором ниже, чем оказаться в очереди на трансплантацию — врач

Открытие Центра трансплантации в Украине: шанс стать донором ниже, чем оказаться в очереди на трансплантацию — врач

Врачи надеются, что количество операций будет значительно выше

Первый в Украине центр трансплантологии сегодня открывается во Львове. Работать он в больнице скорой помощи. За полтора года там сделали более полсотни трансплантаций, сейчас надеются врачи, количество спасенных жизней будут считать сотнями.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Дата первой операции именно в новом центре пока неизвестна. Сама церемония открытия первого центра траснплантологии очень была очень трогательной. Она началась с фотовыставки — на ней фотографии 14 украинцев с пересаженными органами. Они изображены с часами в руках, потому что благодаря трансплантации эти люди получили время на то, чтобы жить, видеть родных, мечтать и осуществлять эти мечты.

У фотографий медики больницы скорой помощи раздают листовки о донорстве, и о мифах, что с ним связаны.

«Мы сегодня людям рассказываем о том, насколько важно поднимать в наших семьях тему донорства. К сожалению, это может касаться каждого из нас. Шанс стать реципиентом, то есть, что нам при жизни понадобится орган, он намного больше, чем шанс, что мы можем стать донором», — убеждает руководитель Центра трансплантологии клинической больницы скорой помощи Максим Овечка.

Новости Украины: во Львове открывается первый в стране центр трансплантологии

В день открытия оперировать в самом центре не будут, чтобы не нарушать стерильность, пока есть посетители. Это будет крупный центр с операционными, реанимацией и комфортными одноместными палатами. В самой больнице, пока не заработал центр, сегодня проводят экстренную пересадку двух почек. История донора впечатляющая — 61-летний мужчина, у которого констатировали смерть мозга, родственники не хотели отдавать его органы на пересадку. Тогда врачи показали им телесюжет о пересадке со спецпроекта ТСН. Там в прямом эфире львовянка встретилась с мужчиной, в груди которого бьется сердце ее сына.

И после этой истории родственники человека, сначала были категорически не согласны, все-таки дали согласие на пересадку.

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