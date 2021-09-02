Открытые для вакцинированных и здоровых: сколько европейских стран могут посетить украинские путешественники

Но только три из них не ввели для туристов никакого ограничения
Европа открыта — для здоровых и вакцинированных. Теперь путешественники из Украины могут посетить 35 европейских стран. Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 1 сентября 2021.
(Но только три из них не ввели для туристов никакого ограничения. Без ПЦР-теста и справки о вакцинации можно посетить Албанию, Эстонию и Испанию.
30 стран требуют для въезда отрицательный ПЦР-тест или справку о полной вакцинации. Среди них — самые популярные у украинских туристов: Италия, Греция, Франция, Хорватия и Черногория. А вот Исландию можно посетить только вакцинированным путешественникам.
Напомним, ранее в Чехии разрешили въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
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